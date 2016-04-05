барабашов написав:Не хочешь распечатать своё воззвание на А3 покрупнее и с ним попикетировать львовские "Велюры" в пятницу/субботу вечером во время очередного выезда до жинкы и посещения ОП забудовныкив?
Ви його забудовників не чіпайте Це не ухилянти..це поважні бізнесмени... І велюри не чіпайте - це місце де його жінка його долярчики витрачає..
А всіх інших які жінку долярчика і житло долярчика не обслуговують - ті засранці ухилянти які пофіг що платять хуліарди тому їх на фронт... ПС Тільки додатково перед тим як на фронт нехай долярчик поцікавиться в побратимів - може і їх жінок якісь НЕ ухилянти а чесні бізнесмени обслуговують..а то невдобно вийде Будівельники долярчикової нерухомості йому побудують а Будівельників які будують побратимам долярчик на фронт відправив...невдобно перед побратимами...
ЛАД написав:Вообще-то, с Союза требовали выплаты ещё царских долгов. И в конце концов, если не ошибаюсь таки выплатили.
По суті, ні. Було багато домовленостей, але майже всі так і не були врегульовані. Віддали особисте золото Миколи ІІ (здається 5,5 тон) Британії. Вже після розпаду срср, 400 млн дол Франції (1 чи 2% від загального розміру вимог).
ЛАД написав:И долги Союза после его развала тоже никто не простил. РФ их выплатила за всех. За отказ других республик от советского загранимущества.
Після розпаду Радянського Союзу постало питання розподілу майна та зовнішніх боргів радянської держави між новоутвореними країнами. У 1991-му у Москві підписали «Договір про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів СРСР». Документ визначав частку кожної держави — найбільшою вона була у РФ (61%) та України (16%). Це означало, що Київ має виплатити 16% боргів СРСР, однак і отримати 16% його активів.
Однак пізніше Росія стала підписувати з іншими країнами так званий «нульовий варіант» — вони відмовлялися від закордонного майна Радянського Союзу в обмін на те, що РФ виплачувала усі радянські борги. Верховна Рада таку домовленість не ратифікувала. «Українська сторона просила, щоб Росія надала повний перелік всієї закордонної власності СРСР і її вартість, чого РФ не зробила», — пояснював у розмові з DW колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, Росія не хотіла відкривати дані про закордонне майно СРСР, бо цих активів було значно більше, ніж боргів.
Дипломат і експерт-міжнародник Ярослав Войтко підрахував, що лише алмазний фонд та золотий запас СРСР коштували близько $100 млрд. Окрім цього, активи Союзу становили ще й валютні фонди та резерви, інвестиції та частки в іноземних банках, нерухома й рухома власність за кордоном, а також борги й фінансові зобов’язання дебіторів — загалом це сотні мільярдів доларів. При цьому зовнішній борг СРСР становив лише $96 млрд.
Втім, всі роки Москва не йшла назустріч в цьому питанні й залишила собі всі активи СРСР.
Zebra написав:Мобілізують в основному тих хто потрапив на гачок - зеків, боржників, невдах. І мобілізують силоміць.
Вот довелось спілкуватись із далекими родичами які свого часу вийшли заміж за москаля, а недавно втікли в Україну, щоб сина від мобілізації врятувати. Так от з їх точки зору зовсім не так виглядає мобілізація: а поїхав чоловік Маші на СВО - за місяць розрахувались з боргами, потім ще за 2-3 місяці закупили айфони/шуби/пральні машини, і далі в іпотеку взяли квартиру чи ладу в кредит. І тепер Галя, і Клава пиляє свої чоловіків, щоб ті теж йшли заробляти нормальні гроші, а не сиділи за 30к і бухали. І ще дуже дивувались чому в нас всякі швидкі гроші рекламують, а мобілізацію - ні.
А може справді проблема в поганій мобілізації - це відсутність гарної реклами? Ану я зараз накидаю, а ЗМІ разом з державою нехай розповсюдять/розтиражують - ну і ви всі теж долучайтесь до агітації в ЗСУ, а краще - самі вступайте до лав ЗСУ! ✓ Кидай роботу за 10-тку - вступай до ЗСУ за 120-тку!👍 ✓ Рік в ЗСУ відслужиш - квартиру у райцентрі купиш!👍 ✓ Мрієш про квартиру у великому місті ти? - в ЗСУ 2 роки відслужи!👍 ✓ Весь в кредитах і боргах, ще й іпотека "давить" - тоді не спи, а всутупай у ЗСУ-шні лави!👍 ✓ Два роки просто відслужи - і 10 років на роботу не ходи!👍 ✓ В ЗСУ одягнуть/взують/нагодують і 120К/міс. "подарують"!👍 ✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ Можу ще накидати
Успіх написав:✓ Кидай роботу за 10-тку - вступай до ЗСУ за 120-тку!👍 ✓ Рік в ЗСУ відслужиш - квартиру у райцентрі купиш!👍 ✓ Мрієш про квартиру у великому місті ти? - в ЗСУ 2 роки відслужи!👍 ✓ Весь в кредитах і боргах, ще й іпотека "давить" - тоді не спи, а всутупай у ЗСУ-шні лави!👍 ✓ Два роки просто відслужи - і 10 років на роботу не ходи!👍 ✓ В ЗСУ одягнуть/взують/нагодують і 120К/міс. "подарують"!👍 ✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ Можу ще накидати
Якщо б це крутили кожні 15 хв, то скоріш за все, кілька десятків тисяч клієнтів швидкозаймів ЗСУ б набрали. Знаю кейси, коли в 128 добровольцями йшли з інших областей, саме через рекламу. Але ключовий момент, який був в москалів, (зараз вже нема) - можливість підписати контракт на 6 місяців і повернутись додому витрачати $. Хоча я б по сюжету реклами, наприклад, давив на те, що москалі розбомбили квартиру - зароби в ЗСУ на нову.
Во время визита в Киев федеральный министр обороны Борис Писториус пообещал Украине новые системы вооружения из Германии на общую сумму более 1,3 миллиарда евро.
С одной стороны, Германия поставит третий транш систем Iris-T SLM, увеличив общее количество обещанных систем с восьми до двенадцати. Однако первая из четырех новых обещанных систем появится не раньше конца 2024 года, а остальные — не раньше 2025 года.
Писториус также пообещал Украине 20 000 новых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов — столько же, сколько Германия поставила в общей сложности на данный момент. Также: 8000 противотанковых мин (ПАРМ).
Во время визита в Киев федеральный министр обороны Борис Писториус пообещал Украине новые системы вооружения из Германии на общую сумму более 1,3 миллиарда евро.
С одной стороны, Германия поставит третий транш систем Iris-T SLM, увеличив общее количество обещанных систем с восьми до двенадцати. Однако первая из четырех новых обещанных систем появится не раньше конца 2024 года, а остальные — не раньше 2025 года.
Писториус также пообещал Украине 20 000 новых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов — столько же, сколько Германия поставила в общей сложности на данный момент. Также: 8000 противотанковых мин (ПАРМ).
К разочарованию Украины, Германия по-прежнему не делает никаких шагов по вопросу о том, поставит ли федеральное правительство крылатую ракету «Таурус» Украине или нет – все признаки указывают на долгосрочное «нет» со стороны канцлера. ......... Чтобы защита, которой сейчас пользуется Киев, могла быть распространена и на другие города, Германия постоянно осуществляет поставки. Пока в Украину прибыли только три СМЛ Ирис-Т. Девять должны последовать с сегодняшнего дня. Один из них уже в этом году.
Успіх написав:Отак трохи "відстанеш" від потоку дописів на форумі і вже не те щоб щось написати, а й читати не встигаєш всього, а лише "по діагоналі"))
Тож напишу наступне: 1. Там не то пес, не то кіт обурювався,
По-перше,
2. У форумі ДУЖЕ небажані: ... 2.14. Викривлення в повідомленнях нікнейму користувача без його згоди на це, особливо в образливій формі.
Я тобі такої згоди не давав
По-друге, я нагадую, чому ти акцентуєшь увагу на двох "ухилянтах" - мене та budivelnik. А от тих, хто податки не платить, ЗСУ не допомагє, ти навіть не згадуєшь. Навпаки, з ними спілкуєшься, без зайвого докору на їх адресу