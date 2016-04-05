Додано: Вів 21 лис, 2023 20:02

Успіх написав: А може справді проблема в поганій мобілізації - це відсутність гарної реклами? А може справді проблема в поганій мобілізації - це відсутність гарної реклами?

А я вважаю що проблема в іншому1 Відсутня інформація по кількості БАЖАЮЧИХ терміново демобілізуватись2 Відсутня інформація по тому наскільки сильно БАЖАЮТЬ демобілізуватись з розбивкою по категоріям( пофіг , було б непогано , хочу, сильно хочу, близький до дезертирства)Якби в ЗСУ провести опитування щось типу ( своєрідний рейтинг), в якому присутні два параметри18+___коефіцієнт 0,212+___коефіцієнт 0,66+____коефіцієнт 0,9- місяця, типу доплачу 200 000+ місяць без зарплати (втрата 300 000)- трьох , типу 3 місяці з зарплатою в 50% (втрата 200 000)- шести, типу 6 місяців з зарплатою 75% (втрата десь 100 000)Коефіцієнт терміну служби * варіант терміну демобілізації=втрати при демобілізації...ТобтоХто прослужив 18+місяців і хоче демобілізуватись на протязі місяця-втрачає 60000.......Хто прослужив 6+місяців і хоче демобілізуватись на протязі місяця втрачає 270000.....Той хто 6+місяців і хоче демобілізуватись на протязі 6 місяців втрачає 90000Втрати не для того щоб когось наказати , втрати для того , щоб була противага..бо ми всі хочемо бути багатими,здоровимиА так є плюси звільнення, є плюси служити..На моє переконання може виявитись що долярчиків в армії дуже мало , а долярчики не люблять коли вони в меншості, тому й наш дописувач швиденько б обрав варіант -звільнитись на протязі шести місяців, і перестав би виносити всім мозокПСЗасуджених за незаконний перетин кордону щось 200+ осібОфіційно вважається що 40000+ осіб не повернулись з закордону щоб уникнути мобілізаціїі ще 30000 осіб по надуманим причинам поступили на другу вищу освіту...Тобто на 10 млн військовозобовязаних десь 100 000 твердих ухилянтівДумаю що на 1 млн військових ЗСУ нитиків а-ля долярчик також не більше 20000-50000І якщо чесно то в інтересах всієї країни дати копняка нитикам..І армія не постраждає і ДУХ в ДЕРЖАВІ підніметься.