Польша создает одну из самых мощных вооруженных сил Запада, намереваясь развернуть больше боевых танков , чем Великобритания, Франция, Германия и Италия вместе взятые.
Возникает вопрос: в стране, где детей так же мало , как зимнего солнца, и чье население сокращается , кто будет эксплуатировать новейшее вооружение, заказанное Варшавой, или предоставить десятки тысяч солдат, необходимых для запланированного удвоения вооруженных сил? численность сил? ........ Польша приближается к редкому израильскому уровню оборонных расходов (около 4,5 процента ВВП). ......... Но наращивание сил в Варшаве также является защитой от возвращения Трампа в Белый дом и от вероятности того, что он бросит НАТО на произвол судьбы.
Эта перспектива вызвала тревогу по всей Европе. ....... Устойчивое наращивание обороны в Европе частично зависит от сильной экономики и здоровой демографии. Оба в эти дни выглядят анемичными. Рождаемость на континенте низкая — население Польши, по прогнозам, сократится на десятую часть к 2050 году — а экономический подъем Европы после пандемии отстает от Соединенных Штатов
flyman написав:мобілізаційний резерв, якого ніби-то нема, але він як суслик є (це ще не враховуючи держслужбовців, до яких будівельник чомусь прираховує двірників та інший обслуговуючий персонал, хіба міністра ЖКХ)
Тітка-істеричка така сама як і flyman. Якщо 2/3 поліції піде сидіти з автоматом у посадки - то тоді flyman а в підвалі місцевий кримінал знайде раніше за тцк. Порівнювати поліцію з військовими: уявіть, хтось вкрав з магазина пляшку віскаря, виходить з магазину - а на нього падає ВОГ із дрону. Ні затримання, ні свідків, ні записів з відеокамер, ні затримання, ні суду, ні адвокату, ні прокурора а одразу ВОГ. І пофіг кого він порч налякає, бо в нього по інструкції розліт уламків 6 м, значить ті, хто стоять в 12 - в безпеці, на а ті, хто в магазині - це укриття))))
Німеччина пообіцяла Україні наступний пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро, який включає, серед іншого, чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, а також 20 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру і протитанкове озброєння.
Деталі: "Це п'ятий такий пакет із минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією", — сказав міністр, якого цитує "Суспільне".
Варто зазначити, що це вже третій транш зенітно-ракетних комплексів IRIS, який Німеччина пообіцяла поставити Україні з початку війни. Три системи з першого траншу вже поставлені, а четверта має надійти цієї зими. Другий транш з чотирьох систем запланований на 2024 рік, а третій – на 2025 рік.
Успіх написав:А може справді проблема в поганій мобілізації - це відсутність гарної реклами?
А я вважаю що проблема в іншому 1 Відсутня інформація по кількості БАЖАЮЧИХ терміново демобілізуватись 2 Відсутня інформація по тому наскільки сильно БАЖАЮТЬ демобілізуватись з розбивкою по категоріям( пофіг , було б непогано , хочу, сильно хочу, близький до дезертирства)
Якби в ЗСУ провести опитування щось типу ( своєрідний рейтинг), в якому присутні два параметри Термін служби, 18+___коефіцієнт 0,2 12+___коефіцієнт 0,6 6+____коефіцієнт 0,9 скільки погоджується втратити в оплаті щоб гарантовано демобілізуватись на протязі - місяця, типу доплачу 200 000+ місяць без зарплати (втрата 300 000) - трьох , типу 3 місяці з зарплатою в 50% (втрата 200 000) - шести, типу 6 місяців з зарплатою 75% (втрата десь 100 000)
Коефіцієнт терміну служби * варіант терміну демобілізації=втрати при демобілізації...
Тобто Хто прослужив 18+місяців і хоче демобілізуватись на протязі місяця-втрачає 60000 ....... Хто прослужив 6+місяців і хоче демобілізуватись на протязі місяця втрачає 270000 ..... Той хто 6+місяців і хоче демобілізуватись на протязі 6 місяців втрачає 90000
Втрати не для того щоб когось наказати , втрати для того , щоб була противага..бо ми всі хочемо бути багатими,здоровими А так є плюси звільнення, є плюси служити..
На моє переконання може виявитись що долярчиків в армії дуже мало , а долярчики не люблять коли вони в меншості, тому й наш дописувач швиденько б обрав варіант -звільнитись на протязі шести місяців, і перестав би виносити всім мозок
ПС Засуджених за незаконний перетин кордону щось 200+ осіб Офіційно вважається що 40000+ осіб не повернулись з закордону щоб уникнути мобілізації і ще 30000 осіб по надуманим причинам поступили на другу вищу освіту... Тобто на 10 млн військовозобовязаних десь 100 000 твердих ухилянтів Думаю що на 1 млн військових ЗСУ нитиків а-ля долярчик також не більше 20000-50000 І якщо чесно то в інтересах всієї країни дати копняка нитикам..І армія не постраждає і ДУХ в ДЕРЖАВІ підніметься.
Німеччина пообіцяла Україні наступний пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро, який включає, серед іншого, чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, а також 20 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру і протитанкове озброєння.
Деталі: "Це п'ятий такий пакет із минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією", — сказав міністр, якого цитує "Суспільне".
Варто зазначити, що це вже третій транш зенітно-ракетних комплексів IRIS, який Німеччина пообіцяла поставити Україні з початку війни. Три системи з першого траншу вже поставлені, а четверта має надійти цієї зими. Другий транш з чотирьох систем запланований на 2024 рік, а третій – на 2025 рік.
Я эти данные выше уже привёл, только со ссылкой на немецкий источник. Вас очень радует поставка в 2025? Сколько лет ещё планируете воевать? Какой будет долг Украины к концу войны? Не говорю о других не очень радостных перспективах.