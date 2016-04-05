RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5605560656075608
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 19:27

Польша создает одну из самых мощных вооруженных сил Запада, намереваясь развернуть больше боевых танков , чем Великобритания, Франция, Германия и Италия вместе взятые.

Возникает вопрос: в стране, где детей так же мало , как зимнего солнца, и чье население сокращается , кто будет эксплуатировать новейшее вооружение, заказанное Варшавой, или предоставить десятки тысяч солдат, необходимых для запланированного удвоения вооруженных сил? численность сил?
........
Польша приближается к редкому израильскому уровню оборонных расходов (около 4,5 процента ВВП).
.........
Но наращивание сил в Варшаве также является защитой от возвращения Трампа в Белый дом и от вероятности того, что он бросит НАТО на произвол судьбы.

Эта перспектива вызвала тревогу по всей Европе.
.......
Устойчивое наращивание обороны в Европе частично зависит от сильной экономики и здоровой демографии. Оба в эти дни выглядят анемичными. Рождаемость на континенте низкая — население Польши, по прогнозам, сократится на десятую часть к 2050 году — а экономический подъем Европы после пандемии отстает от Соединенных Штатов

https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/
Там упоминается не только Польша, но и др. страны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26535
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5182 раз.
Подякували: 4817 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 19:39

  Denik написав:
  flyman написав:які мікси, якщо заявлено, що Україна обходиться газом власного видобування

LPG - то пропан-бутан. А власний видобуток - то метан.

Тут треба 4-ий диплом..

В анкеті не писали «розумний». Там «ГОРЯЧЬ»
Hotab
 
Повідомлень: 10236
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2114 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 19:45

  flyman написав:мобілізаційний резерв, якого ніби-то нема, але він як суслик є (це ще не враховуючи держслужбовців, до яких будівельник чомусь прираховує двірників та інший обслуговуючий персонал, хіба міністра ЖКХ)

Тітка-істеричка така сама як і flyman. Якщо 2/3 поліції піде сидіти з автоматом у посадки - то тоді flyman а в підвалі місцевий кримінал знайде раніше за тцк.
Порівнювати поліцію з військовими: уявіть, хтось вкрав з магазина пляшку віскаря, виходить з магазину - а на нього падає ВОГ із дрону. Ні затримання, ні свідків, ні записів з відеокамер, ні затримання, ні суду, ні адвокату, ні прокурора а одразу ВОГ. І пофіг кого він порч налякає, бо в нього по інструкції розліт уламків 6 м, значить ті, хто стоять в 12 - в безпеці, на а ті, хто в магазині - це укриття))))
Denik
 
Повідомлень: 2640
З нами з: 23.02.09
Подякував: 568 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 19:48

  flyman написав:
  ЛАД написав:
Так называемый HIMARS “с сюрпризом” отправят США в Украину. Об этом пишет издание Washington Post.

Интересным является то, что на этот раз ВСУ получат только одну реактивную установку М142 HIMARS. И уже известно то, что пусковая система будет иметь уникальную модификацию.

Отсюда не исключается, что вместе с этой машиной будут переданы и дальнобойные ракеты ATACMS или GLSDB на 150.

https://mignews.com/news/ukraine/ukraina-poluchit-kakoj-osobennyj-himars.html
В WP, к сожалению, не нашёл. Может плохо искал.

Вундревафля, про яку писав Залужний "потрібно винайти порох"?
Чи черговий "фіолетовий луч"?
https://youtu.be/JzRb6sYhJw8?si=47WOU_cRm--LnGUo
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 586
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 19:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Військова допомога Україна: Німеччина оголосила новий пакет включно з IRIS-T
https://www.pravda.com.ua/news/2023/11/21/7429725/
Німеччина пообіцяла Україні наступний пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро, який включає, серед іншого, чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, а також 20 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру і протитанкове озброєння.

Деталі: "Це п'ятий такий пакет із минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією", — сказав міністр, якого цитує "Суспільне".

Варто зазначити, що це вже третій транш зенітно-ракетних комплексів IRIS, який Німеччина пообіцяла поставити Україні з початку війни. Три системи з першого траншу вже поставлені, а четверта має надійти цієї зими. Другий транш з чотирьох систем запланований на 2024 рік, а третій – на 2025 рік.
Denik
 
Повідомлень: 2640
З нами з: 23.02.09
Подякував: 568 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А може справді проблема в поганій мобілізації - це відсутність гарної реклами?
А я вважаю що проблема в іншому
1 Відсутня інформація по кількості БАЖАЮЧИХ терміново демобілізуватись
2 Відсутня інформація по тому наскільки сильно БАЖАЮТЬ демобілізуватись з розбивкою по категоріям( пофіг , було б непогано , хочу, сильно хочу, близький до дезертирства)

Якби в ЗСУ провести опитування щось типу ( своєрідний рейтинг), в якому присутні два параметри
Термін служби,
18+___коефіцієнт 0,2
12+___коефіцієнт 0,6
6+____коефіцієнт 0,9
скільки погоджується втратити в оплаті щоб гарантовано демобілізуватись на протязі
- місяця, типу доплачу 200 000+ місяць без зарплати (втрата 300 000)
- трьох , типу 3 місяці з зарплатою в 50% (втрата 200 000)
- шести, типу 6 місяців з зарплатою 75% (втрата десь 100 000)

Коефіцієнт терміну служби * варіант терміну демобілізації=втрати при демобілізації...

Тобто
Хто прослужив 18+місяців і хоче демобілізуватись на протязі місяця-втрачає 60000
.......
Хто прослужив 6+місяців і хоче демобілізуватись на протязі місяця втрачає 270000
.....
Той хто 6+місяців і хоче демобілізуватись на протязі 6 місяців втрачає 90000

Втрати не для того щоб когось наказати , втрати для того , щоб була противага..бо ми всі хочемо бути багатими,здоровими
А так є плюси звільнення, є плюси служити..

На моє переконання може виявитись що долярчиків в армії дуже мало , а долярчики не люблять коли вони в меншості, тому й наш дописувач швиденько б обрав варіант -звільнитись на протязі шести місяців, і перестав би виносити всім мозок

ПС
Засуджених за незаконний перетин кордону щось 200+ осіб
Офіційно вважається що 40000+ осіб не повернулись з закордону щоб уникнути мобілізації
і ще 30000 осіб по надуманим причинам поступили на другу вищу освіту...
Тобто на 10 млн військовозобовязаних десь 100 000 твердих ухилянтів
Думаю що на 1 млн військових ЗСУ нитиків а-ля долярчик також не більше 20000-50000
І якщо чесно то в інтересах всієї країни дати копняка нитикам..І армія не постраждає і ДУХ в ДЕРЖАВІ підніметься.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26752
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:https://youtu.be/JzRb6sYhJw8?si=47WOU_cRm--LnGUo

Мартіну Бресту
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33176
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1553 раз.
Подякували: 2720 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 20:15

  Denik написав:Військова допомога Україна: Німеччина оголосила новий пакет включно з IRIS-T
https://www.pravda.com.ua/news/2023/11/21/7429725/
Німеччина пообіцяла Україні наступний пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро, який включає, серед іншого, чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, а також 20 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру і протитанкове озброєння.

Деталі: "Це п'ятий такий пакет із минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією", — сказав міністр, якого цитує "Суспільне".

Варто зазначити, що це вже третій транш зенітно-ракетних комплексів IRIS, який Німеччина пообіцяла поставити Україні з початку війни. Три системи з першого траншу вже поставлені, а четверта має надійти цієї зими. Другий транш з чотирьох систем запланований на 2024 рік, а третій – на 2025 рік.

Я эти данные выше уже привёл, только со ссылкой на немецкий источник.
Вас очень радует поставка в 2025?
Сколько лет ещё планируете воевать?
Какой будет долг Украины к концу войны? Не говорю о других не очень радостных перспективах.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26535
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5182 раз.
Подякували: 4817 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 5605560656075608
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 137007
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 520403
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 11953
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кристал Банк (5)
21.11.2023 19:15
Ринок ОВДП (5406)
21.11.2023 19:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.