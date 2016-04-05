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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5606560756085609>
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 19:48

https://youtu.be/JzRb6sYhJw8?si=47WOU_cRm--LnGUo
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 19:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Військова допомога Україна: Німеччина оголосила новий пакет включно з IRIS-T
https://www.pravda.com.ua/news/2023/11/21/7429725/
Німеччина пообіцяла Україні наступний пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро, який включає, серед іншого, чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, а також 20 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру і протитанкове озброєння.

Деталі: "Це п'ятий такий пакет із минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією", — сказав міністр, якого цитує "Суспільне".

Варто зазначити, що це вже третій транш зенітно-ракетних комплексів IRIS, який Німеччина пообіцяла поставити Україні з початку війни. Три системи з першого траншу вже поставлені, а четверта має надійти цієї зими. Другий транш з чотирьох систем запланований на 2024 рік, а третій – на 2025 рік.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А може справді проблема в поганій мобілізації - це відсутність гарної реклами?
А я вважаю що проблема в іншому
1 Відсутня інформація по кількості БАЖАЮЧИХ терміново демобілізуватись
2 Відсутня інформація по тому наскільки сильно БАЖАЮТЬ демобілізуватись з розбивкою по категоріям( пофіг , було б непогано , хочу, сильно хочу, близький до дезертирства)

Якби в ЗСУ провести опитування щось типу ( своєрідний рейтинг), в якому присутні два параметри
Термін служби,
18+___коефіцієнт 0,2
12+___коефіцієнт 0,6
6+____коефіцієнт 0,9
скільки погоджується втратити в оплаті щоб гарантовано демобілізуватись на протязі
- місяця, типу доплачу 200 000+ місяць без зарплати (втрата 300 000)
- трьох , типу 3 місяці з зарплатою в 50% (втрата 200 000)
- шести, типу 6 місяців з зарплатою 75% (втрата десь 100 000)

Коефіцієнт терміну служби * варіант терміну демобілізації=втрати при демобілізації...

Тобто
Хто прослужив 18+місяців і хоче демобілізуватись на протязі місяця-втрачає 60000
.......
Хто прослужив 6+місяців і хоче демобілізуватись на протязі місяця втрачає 270000
.....
Той хто 6+місяців і хоче демобілізуватись на протязі 6 місяців втрачає 90000

Втрати не для того щоб когось наказати , втрати для того , щоб була противага..бо ми всі хочемо бути багатими,здоровими
А так є плюси звільнення, є плюси служити..

На моє переконання може виявитись що долярчиків в армії дуже мало , а долярчики не люблять коли вони в меншості, тому й наш дописувач швиденько б обрав варіант -звільнитись на протязі шести місяців, і перестав би виносити всім мозок

ПС
Засуджених за незаконний перетин кордону щось 200+ осіб
Офіційно вважається що 40000+ осіб не повернулись з закордону щоб уникнути мобілізації
і ще 30000 осіб по надуманим причинам поступили на другу вищу освіту...
Тобто на 10 млн військовозобовязаних десь 100 000 твердих ухилянтів
Думаю що на 1 млн військових ЗСУ нитиків а-ля долярчик також не більше 20000-50000
І якщо чесно то в інтересах всієї країни дати копняка нитикам..І армія не постраждає і ДУХ в ДЕРЖАВІ підніметься.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:https://youtu.be/JzRb6sYhJw8?si=47WOU_cRm--LnGUo

Мартіну Бресту
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 20:15

  Denik написав:Військова допомога Україна: Німеччина оголосила новий пакет включно з IRIS-T
https://www.pravda.com.ua/news/2023/11/21/7429725/
Німеччина пообіцяла Україні наступний пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро, який включає, серед іншого, чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, а також 20 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру і протитанкове озброєння.

Деталі: "Це п'ятий такий пакет із минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією", — сказав міністр, якого цитує "Суспільне".

Варто зазначити, що це вже третій транш зенітно-ракетних комплексів IRIS, який Німеччина пообіцяла поставити Україні з початку війни. Три системи з першого траншу вже поставлені, а четверта має надійти цієї зими. Другий транш з чотирьох систем запланований на 2024 рік, а третій – на 2025 рік.

Я эти данные выше уже привёл, только со ссылкой на немецкий источник.
Вас очень радует поставка в 2025?
Сколько лет ещё планируете воевать?
Какой будет долг Украины к концу войны? Не говорю о других не очень радостных перспективах.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 20:27

  ЛАД написав:
  Denik написав:Військова допомога Україна: Німеччина оголосила новий пакет включно з IRIS-T
https://www.pravda.com.ua/news/2023/11/21/7429725/
Німеччина пообіцяла Україні наступний пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро, який включає, серед іншого, чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, а також 20 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру і протитанкове озброєння.

Деталі: "Це п'ятий такий пакет із минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією", — сказав міністр, якого цитує "Суспільне".

Варто зазначити, що це вже третій транш зенітно-ракетних комплексів IRIS, який Німеччина пообіцяла поставити Україні з початку війни. Три системи з першого траншу вже поставлені, а четверта має надійти цієї зими. Другий транш з чотирьох систем запланований на 2024 рік, а третій – на 2025 рік.

Я эти данные выше уже привёл, только со ссылкой на немецкий источник.
Вас очень радует поставка в 2025?
Сколько лет ещё планируете воевать?
Какой будет долг Украины к концу войны? Не говорю о других не очень радостных перспективах.

А чем тебе не нравится поставка в 2024 году ?

Не радостные перспективы в будущем ?
В твой дом рашисты попадали - вот это нерадостные перспективы настоящего, но тебя это ничему не научило

И ты, завуалировано, говоришь - не фиг помогать Украине, а то долг, а то не радостные перспективы

Как будто у Украины под рашистами будет прямо радостные перспективы - заводы восстановят, ты туда пойдёшь парторгом и будешь толкать пламенные речи

Хотя стоп, Донбасс рашисты уже "восстановили" - ничего нет, порезали на металл
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сколько лет ещё планируете воевать?
Кац предлагает здатся?
Я чогось не розумію-чого ви так мучитесь в ненависній для Вас Державі?
Хату вже розбомбили чи ще ні?
Якщо ні - то може побажати Вам щоб пошвидше розбомбили і ви з піднятої від гордості головою поїхали в педерацію , бо тут вас вже нічого тримати не буде?

Ви кажіть , не кремпуйтесь, я корисним ідіотам або проплаченим іудам ще не таке побажаю.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 20:30

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:Мобілізують в основному тих хто потрапив на гачок - зеків, боржників, невдах. І мобілізують силоміць.
Вот довелось спілкуватись із далекими родичами які свого часу вийшли заміж за москаля, а недавно втікли в Україну, щоб сина від мобілізації врятувати.
Так от з їх точки зору зовсім не так виглядає мобілізація: а поїхав чоловік Маші на СВО - за місяць розрахувались з боргами, потім ще за 2-3 місяці закупили айфони/шуби/пральні машини, і далі в іпотеку взяли квартиру чи ладу в кредит. І тепер Галя, і Клава пиляє свої чоловіків, щоб ті теж йшли заробляти нормальні гроші, а не сиділи за 30к і бухали.
І ще дуже дивувались чому в нас всякі швидкі гроші рекламують, а мобілізацію - ні.

А може справді проблема в поганій мобілізації - це відсутність гарної реклами?
Ану я зараз накидаю, а ЗМІ разом з державою нехай розповсюдять/розтиражують :mrgreen: - ну і ви всі теж долучайтесь до агітації в ЗСУ, а краще - самі вступайте до лав ЗСУ!
✓ Кидай роботу за 10-тку - вступай до ЗСУ за 120-тку!👍
✓ Рік в ЗСУ відслужиш - квартиру у райцентрі купиш!👍
✓ Мрієш про квартиру у великому місті ти? - в ЗСУ 2 роки відслужи!👍
✓ Весь в кредитах і боргах, ще й іпотека "давить" - тоді не спи, а всутупай у ЗСУ-шні лави!👍
✓ Два роки просто відслужи - і 10 років на роботу не ходи!👍
✓ В ЗСУ одягнуть/взують/нагодують і 120К/міс. "подарують"!👍
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
Можу ще накидати :mrgreen:


Привет ВСЕМ !
Здоровья и УДАЧИ .

Успих , был сегодня пРоездом в Львове .
Передал огромный ПРИВЕТ от вас .
Без вас там не скучно .
Много людей , светлые лица , разум в глазах , молодежь ,просто ОТЛИЧНАЯ !
Искал на удачу кафе " БУДИВЕЛЬНИКА "
Мне приготовили очень вкусную отбивную ,предлагали пиво , но УВЫ ,,,, давление ....
Приехал в Трускавец .......вот это !!!...,АГРОМНАЕ число УХЫЛЯНТОВ !!!!

Нижний бювет платный для ВСЕХ . На верхнем еще не был .
Белочки орешки уже с рук не берут, и напоминают больше морских свинок с осоловевшими глазами .
Прочитал что вы написали о привлечению в армию .
Мда .....
Вы не Шевченко Т. Г. як то кажуть " ....а до того, я не знаю Бога ....."

МДА . НУ а на счет перегруппировки на ВОСТОК чего не рассказываете ?
Как там ?
холява
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 20:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Искал на удачу кафе " БУДИВЕЛЬНИКА "
Кафе вже не має років з 5...На його місці - будівельний магазин.
Будете проїздом назад - дайте знати , з мене екскурсія куди захочете...
Якщо буде потрібно на пару годин з будівельного магазину - кафе зробим :D
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 20:50

  ЛАД написав: Польша создает одну из самых мощных вооруженных сил Запада, намереваясь развернуть больше боевых танков , чем Великобритания, Франция, Германия и Италия вместе взятые.
..наращивание сил в Варшаве также является защитой от возвращения Трампа в Белый дом и от вероятности того, что он бросит НАТО на произвол судьбы.
Эта перспектива вызвала тревогу по всей Европе.
[url]https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/[/url]

Немає такої новини на англомовній версії washingtonpost, отже
"Эта перспектива вызвала тревогу" перш за все (і мабуть лише) в кацапії, яка марить всадити Трампа у президентське крісло та послабити НАТО. А по факту рф розширює та зміцнює НАТО, виснажує власну армію, проводить китаїзацію країни та наближає її поділ, як зображено на карті Буданова.
fler
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