Німеччина пообіцяла Україні наступний пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро, який включає, серед іншого, чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, а також 20 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру і протитанкове озброєння.
Деталі: "Це п'ятий такий пакет із минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією", — сказав міністр, якого цитує "Суспільне".
Варто зазначити, що це вже третій транш зенітно-ракетних комплексів IRIS, який Німеччина пообіцяла поставити Україні з початку війни. Три системи з першого траншу вже поставлені, а четверта має надійти цієї зими. Другий транш з чотирьох систем запланований на 2024 рік, а третій – на 2025 рік.
Успіх написав:А може справді проблема в поганій мобілізації - це відсутність гарної реклами?
А я вважаю що проблема в іншому 1 Відсутня інформація по кількості БАЖАЮЧИХ терміново демобілізуватись 2 Відсутня інформація по тому наскільки сильно БАЖАЮТЬ демобілізуватись з розбивкою по категоріям( пофіг , було б непогано , хочу, сильно хочу, близький до дезертирства)
Якби в ЗСУ провести опитування щось типу ( своєрідний рейтинг), в якому присутні два параметри Термін служби, 18+___коефіцієнт 0,2 12+___коефіцієнт 0,6 6+____коефіцієнт 0,9 скільки погоджується втратити в оплаті щоб гарантовано демобілізуватись на протязі - місяця, типу доплачу 200 000+ місяць без зарплати (втрата 300 000) - трьох , типу 3 місяці з зарплатою в 50% (втрата 200 000) - шести, типу 6 місяців з зарплатою 75% (втрата десь 100 000)
Коефіцієнт терміну служби * варіант терміну демобілізації=втрати при демобілізації...
Тобто Хто прослужив 18+місяців і хоче демобілізуватись на протязі місяця-втрачає 60000 ....... Хто прослужив 6+місяців і хоче демобілізуватись на протязі місяця втрачає 270000 ..... Той хто 6+місяців і хоче демобілізуватись на протязі 6 місяців втрачає 90000
Втрати не для того щоб когось наказати , втрати для того , щоб була противага..бо ми всі хочемо бути багатими,здоровими А так є плюси звільнення, є плюси служити..
На моє переконання може виявитись що долярчиків в армії дуже мало , а долярчики не люблять коли вони в меншості, тому й наш дописувач швиденько б обрав варіант -звільнитись на протязі шести місяців, і перестав би виносити всім мозок
ПС Засуджених за незаконний перетин кордону щось 200+ осіб Офіційно вважається що 40000+ осіб не повернулись з закордону щоб уникнути мобілізації і ще 30000 осіб по надуманим причинам поступили на другу вищу освіту... Тобто на 10 млн військовозобовязаних десь 100 000 твердих ухилянтів Думаю що на 1 млн військових ЗСУ нитиків а-ля долярчик також не більше 20000-50000 І якщо чесно то в інтересах всієї країни дати копняка нитикам..І армія не постраждає і ДУХ в ДЕРЖАВІ підніметься.
Німеччина пообіцяла Україні наступний пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро, який включає, серед іншого, чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, а також 20 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру і протитанкове озброєння.
Деталі: "Це п'ятий такий пакет із минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією", — сказав міністр, якого цитує "Суспільне".
Варто зазначити, що це вже третій транш зенітно-ракетних комплексів IRIS, який Німеччина пообіцяла поставити Україні з початку війни. Три системи з першого траншу вже поставлені, а четверта має надійти цієї зими. Другий транш з чотирьох систем запланований на 2024 рік, а третій – на 2025 рік.
Я эти данные выше уже привёл, только со ссылкой на немецкий источник. Вас очень радует поставка в 2025? Сколько лет ещё планируете воевать? Какой будет долг Украины к концу войны? Не говорю о других не очень радостных перспективах.
Німеччина пообіцяла Україні наступний пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро, який включає, серед іншого, чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, а також 20 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру і протитанкове озброєння.
Деталі: "Це п'ятий такий пакет із минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією", — сказав міністр, якого цитує "Суспільне".
Варто зазначити, що це вже третій транш зенітно-ракетних комплексів IRIS, який Німеччина пообіцяла поставити Україні з початку війни. Три системи з першого траншу вже поставлені, а четверта має надійти цієї зими. Другий транш з чотирьох систем запланований на 2024 рік, а третій – на 2025 рік.
Я эти данные выше уже привёл, только со ссылкой на немецкий источник. Вас очень радует поставка в 2025? Сколько лет ещё планируете воевать? Какой будет долг Украины к концу войны? Не говорю о других не очень радостных перспективах.
А чем тебе не нравится поставка в 2024 году ?
Не радостные перспективы в будущем ? В твой дом рашисты попадали - вот это нерадостные перспективы настоящего, но тебя это ничему не научило
И ты, завуалировано, говоришь - не фиг помогать Украине, а то долг, а то не радостные перспективы
Как будто у Украины под рашистами будет прямо радостные перспективы - заводы восстановят, ты туда пойдёшь парторгом и будешь толкать пламенные речи
Хотя стоп, Донбасс рашисты уже "восстановили" - ничего нет, порезали на металл
Кац предлагает здатся? Я чогось не розумію-чого ви так мучитесь в ненависній для Вас Державі? Хату вже розбомбили чи ще ні? Якщо ні - то може побажати Вам щоб пошвидше розбомбили і ви з піднятої від гордості головою поїхали в педерацію , бо тут вас вже нічого тримати не буде?
Ви кажіть , не кремпуйтесь, я корисним ідіотам або проплаченим іудам ще не таке побажаю.
Zebra написав:Мобілізують в основному тих хто потрапив на гачок - зеків, боржників, невдах. І мобілізують силоміць.
Вот довелось спілкуватись із далекими родичами які свого часу вийшли заміж за москаля, а недавно втікли в Україну, щоб сина від мобілізації врятувати. Так от з їх точки зору зовсім не так виглядає мобілізація: а поїхав чоловік Маші на СВО - за місяць розрахувались з боргами, потім ще за 2-3 місяці закупили айфони/шуби/пральні машини, і далі в іпотеку взяли квартиру чи ладу в кредит. І тепер Галя, і Клава пиляє свої чоловіків, щоб ті теж йшли заробляти нормальні гроші, а не сиділи за 30к і бухали. І ще дуже дивувались чому в нас всякі швидкі гроші рекламують, а мобілізацію - ні.
А може справді проблема в поганій мобілізації - це відсутність гарної реклами? Ану я зараз накидаю, а ЗМІ разом з державою нехай розповсюдять/розтиражують - ну і ви всі теж долучайтесь до агітації в ЗСУ, а краще - самі вступайте до лав ЗСУ! ✓ Кидай роботу за 10-тку - вступай до ЗСУ за 120-тку!👍 ✓ Рік в ЗСУ відслужиш - квартиру у райцентрі купиш!👍 ✓ Мрієш про квартиру у великому місті ти? - в ЗСУ 2 роки відслужи!👍 ✓ Весь в кредитах і боргах, ще й іпотека "давить" - тоді не спи, а всутупай у ЗСУ-шні лави!👍 ✓ Два роки просто відслужи - і 10 років на роботу не ходи!👍 ✓ В ЗСУ одягнуть/взують/нагодують і 120К/міс. "подарують"!👍 ✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ Можу ще накидати
Привет ВСЕМ ! Здоровья и УДАЧИ .
Успих , был сегодня пРоездом в Львове . Передал огромный ПРИВЕТ от вас . Без вас там не скучно . Много людей , светлые лица , разум в глазах , молодежь ,просто ОТЛИЧНАЯ ! Искал на удачу кафе " БУДИВЕЛЬНИКА " Мне приготовили очень вкусную отбивную ,предлагали пиво , но УВЫ ,,,, давление .... Приехал в Трускавец .......вот это !!!...,АГРОМНАЕ число УХЫЛЯНТОВ !!!!
Нижний бювет платный для ВСЕХ . На верхнем еще не был . Белочки орешки уже с рук не берут, и напоминают больше морских свинок с осоловевшими глазами . Прочитал что вы написали о привлечению в армию . Мда ..... Вы не Шевченко Т. Г. як то кажуть " ....а до того, я не знаю Бога ....."
МДА . НУ а на счет перегруппировки на ВОСТОК чего не рассказываете ? Как там ?
холява написав:Искал на удачу кафе " БУДИВЕЛЬНИКА "
Кафе вже не має років з 5...На його місці - будівельний магазин. Будете проїздом назад - дайте знати , з мене екскурсія куди захочете... Якщо буде потрібно на пару годин з будівельного магазину - кафе зробим
ЛАД написав: Польша создает одну из самых мощных вооруженных сил Запада, намереваясь развернуть больше боевых танков , чем Великобритания, Франция, Германия и Италия вместе взятые. ..наращивание сил в Варшаве также является защитой от возвращения Трампа в Белый дом и от вероятности того, что он бросит НАТО на произвол судьбы. Эта перспектива вызвала тревогу по всей Европе. [url]https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/[/url]
Немає такої новини на англомовній версії washingtonpost, отже "Эта перспектива вызвала тревогу" перш за все (і мабуть лише) в кацапії, яка марить всадити Трампа у президентське крісло та послабити НАТО. А по факту рф розширює та зміцнює НАТО, виснажує власну армію, проводить китаїзацію країни та наближає її поділ, як зображено на карті Буданова.