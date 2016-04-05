холява написав:Искал на удачу кафе " БУДИВЕЛЬНИКА "
Кафе вже не має років з 5...На його місці - будівельний магазин. Будете проїздом назад - дайте знати , з мене екскурсія куди захочете... Якщо буде потрібно на пару годин з будівельного магазину - кафе зробим
ЛАД написав: Польша создает одну из самых мощных вооруженных сил Запада, намереваясь развернуть больше боевых танков , чем Великобритания, Франция, Германия и Италия вместе взятые. ..наращивание сил в Варшаве также является защитой от возвращения Трампа в Белый дом и от вероятности того, что он бросит НАТО на произвол судьбы. Эта перспектива вызвала тревогу по всей Европе. [url]https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/[/url]
Немає такої новини на англомовній версії washingtonpost, отже "Эта перспектива вызвала тревогу" перш за все (і мабуть лише) в кацапії, яка марить всадити Трампа у президентське крісло та послабити НАТО. А по факту рф розширює та зміцнює НАТО, виснажує власну армію, проводить китаїзацію країни та наближає її поділ, як зображено на карті Буданова.