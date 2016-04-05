RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5606560756085609
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:02

  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:Мобілізують в основному тих хто потрапив на гачок - зеків, боржників, невдах. І мобілізують силоміць.
Вот довелось спілкуватись із далекими родичами які свого часу вийшли заміж за москаля, а недавно втікли в Україну, щоб сина від мобілізації врятувати.

А мені цікаво, а яка кількість ваших далекіх родичів вийшли заміж за одного і того ж москаля ?
Судячи з допису, це було декілька родичів
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8731
З нами з: 31.08.09
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сколько лет ещё планируете воевать?

Я з весни 2022 планував тривалість війни від 2 до 5 років.
  ЛАД написав:Какой будет долг Украины к концу войны? Не говорю о других не очень радостных перспективах.
Коли ввійна йтиме до завершення буде розмова за репарації, активи СРСР та борги по вкладах СРСР...
Denik
 
Повідомлень: 2641
З нами з: 23.02.09
Подякував: 568 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:17

  Denik написав:Я з весни 2022 планував тривалість війни від 2 до 5 років.

З весни 2014 року рахуйте
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8731
З нами з: 31.08.09
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:26

  budivelnik написав:
  холява написав:Искал на удачу кафе " БУДИВЕЛЬНИКА "
Кафе вже не має років з 5...На його місці - будівельний магазин.
Будете проїздом назад - дайте знати , з мене екскурсія куди захочете...
Якщо буде потрібно на пару годин з будівельного магазину - кафе зробим :D


Г А Р Н О П О Д Я К У В А В
холява
2
 
Повідомлень: 3811
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4062 раз.
Подякували: 4405 раз.
 
Профіль
4
19
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:35

  fler написав:
  ЛАД написав: Польша создает одну из самых мощных вооруженных сил Запада, намереваясь развернуть больше боевых танков , чем Великобритания, Франция, Германия и Италия вместе взятые.
..наращивание сил в Варшаве также является защитой от возвращения Трампа в Белый дом и от вероятности того, что он бросит НАТО на произвол судьбы.
Эта перспектива вызвала тревогу по всей Европе.
[url]https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/[/url]

Немає такої новини на англомовній версії washingtonpost, отже
"Эта перспектива вызвала тревогу" перш за все (і мабуть лише) в кацапії, яка марить всадити Трампа у президентське крісло та послабити НАТО. А по факту рф розширює та зміцнює НАТО, виснажує власну армію, проводить китаїзацію країни та наближає її поділ, як зображено на карті Буданова.

жіночко, навіщо так палитися:
https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/
WARSAW — Poland is building one of the West’s most muscle-bound militaries, on course to deploy more battle tanks than Britain, France, Germany and Italy – combined.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33176
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1553 раз.
Подякували: 2720 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 5606560756085609
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 137023
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 520440
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 11957
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5407)
21.11.2023 20:25
Радабанк (374)
21.11.2023 20:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.