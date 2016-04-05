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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5606560756085609
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:02

  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:Мобілізують в основному тих хто потрапив на гачок - зеків, боржників, невдах. І мобілізують силоміць.
Вот довелось спілкуватись із далекими родичами які свого часу вийшли заміж за москаля, а недавно втікли в Україну, щоб сина від мобілізації врятувати.

А мені цікаво, а яка кількість ваших далекіх родичів вийшли заміж за одного і того ж москаля ?
Судячи з допису, це було декілька родичів
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сколько лет ещё планируете воевать?

Я з весни 2022 планував тривалість війни від 2 до 5 років.
  ЛАД написав:Какой будет долг Украины к концу войны? Не говорю о других не очень радостных перспективах.
Коли ввійна йтиме до завершення буде розмова за репарації, активи СРСР та борги по вкладах СРСР...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:17

  Denik написав:Я з весни 2022 планував тривалість війни від 2 до 5 років.

З весни 2014 року рахуйте
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:26

  budivelnik написав:
  холява написав:Искал на удачу кафе " БУДИВЕЛЬНИКА "
Кафе вже не має років з 5...На його місці - будівельний магазин.
Будете проїздом назад - дайте знати , з мене екскурсія куди захочете...
Якщо буде потрібно на пару годин з будівельного магазину - кафе зробим :D


Г А Р Н О П О Д Я К У В А В
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:35

  fler написав:
  ЛАД написав: Польша создает одну из самых мощных вооруженных сил Запада, намереваясь развернуть больше боевых танков , чем Великобритания, Франция, Германия и Италия вместе взятые.
..наращивание сил в Варшаве также является защитой от возвращения Трампа в Белый дом и от вероятности того, что он бросит НАТО на произвол судьбы.
Эта перспектива вызвала тревогу по всей Европе.
[url]https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/[/url]

Немає такої новини на англомовній версії washingtonpost, отже
"Эта перспектива вызвала тревогу" перш за все (і мабуть лише) в кацапії, яка марить всадити Трампа у президентське крісло та послабити НАТО. А по факту рф розширює та зміцнює НАТО, виснажує власну армію, проводить китаїзацію країни та наближає її поділ, як зображено на карті Буданова.

жіночко, навіщо так палитися:
https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/
WARSAW — Poland is building one of the West’s most muscle-bound militaries, on course to deploy more battle tanks than Britain, France, Germany and Italy – combined.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 22:23

  pesikot написав:
  Denik написав:Я з весни 2022 планував тривалість війни від 2 до 5 років.

З весни 2014 року рахуйте

З 2014 напівдоговорна війна була. Повномаштабна 2-5 років. Потім знов буде напівдоговорняк. Занадто багатьом мир не вигідний.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 22:32

  flyman написав:
  fler написав:
  ЛАД написав: Польша создает одну из самых мощных вооруженных сил Запада,
[url]https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/[/url]

Немає такої новини на англомовній версії washingtonpost, отже
"Эта перспектива вызвала тревогу" перш за все (і мабуть лише) в кацапії, яка марить всадити Трампа у президентське крісло та послабити НАТО. А по факту рф розширює та зміцнює НАТО, виснажує власну армію, проводить китаїзацію країни та наближає її поділ, як зображено на карті Буданова.

жіночко, навіщо так палитися:
https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/
WARSAW — Poland is building one of the West’s most muscle-bound militaries, on course to deploy more battle tanks than Britain, France, Germany and Italy – combined.

Ну, ладно, flyman, руснявий переклад мене трохи спантеличив, тому що пропагандон висмикнув із статті те, що йому було треба. Я полізла шукати на перших шпальтах і не знайшла, а воно виявилося "в аналах". Не дивно, що таке лайно муха знайшов першим :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 22:32

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Zebra написав:Мобілізують в основному тих хто потрапив на гачок - зеків, боржників, невдах. І мобілізують силоміць.
Вот довелось спілкуватись із далекими родичами які свого часу вийшли заміж за москаля, а недавно втікли в Україну, щоб сина від мобілізації врятувати.
Так от з їх точки зору зовсім не так виглядає мобілізація: а поїхав чоловік Маші на СВО - за місяць розрахувались з боргами, потім ще за 2-3 місяці закупили айфони/шуби/пральні машини, і далі в іпотеку взяли квартиру чи ладу в кредит. І тепер Галя, і Клава пиляє свої чоловіків, щоб ті теж йшли заробляти нормальні гроші, а не сиділи за 30к і бухали.
І ще дуже дивувались чому в нас всякі швидкі гроші рекламують, а мобілізацію - ні.

А може справді проблема в поганій мобілізації - це відсутність гарної реклами?
Ану я зараз накидаю, а ЗМІ разом з державою нехай розповсюдять/розтиражують :mrgreen: - ну і ви всі теж долучайтесь до агітації в ЗСУ, а краще - самі вступайте до лав ЗСУ!
✓ Кидай роботу за 10-тку - вступай до ЗСУ за 120-тку!👍
✓ Рік в ЗСУ відслужиш - квартиру у райцентрі купиш!👍
✓ Мрієш про квартиру у великому місті ти? - в ЗСУ 2 роки відслужи!👍
✓ Весь в кредитах і боргах, ще й іпотека "давить" - тоді не спи, а всутупай у ЗСУ-шні лави!👍
✓ Два роки просто відслужи - і 10 років на роботу не ходи!👍
✓ В ЗСУ одягнуть/взують/нагодують і 120К/міс. "подарують"!👍
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
Можу ще накидати :mrgreen:


+ В нас пропаганда лоханулась в цьому плані. В росії рівень пропаганди набагато вищий.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 22:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:З весни 2014 року рахуйте

Влітку 2014 - планував 15 років.
Denik
 
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