[url]https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/[/url] Польша создает одну из самых мощных вооруженных сил Запада, намереваясь развернуть больше боевых танков , чем Великобритания, Франция, Германия и Италия вместе взятые...наращивание сил в Варшаве также является защитой от возвращения Трампа в Белый дом и от вероятности того, что он бросит НАТО на произвол судьбы.Эта перспектива вызвала тревогу по всей Европе.[url]https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense--trump/[/url]

"Эта перспектива вызвала тревогу" перш за все (і мабуть лише) в кацапії, яка марить всадити Трампа у президентське крісло та послабити НАТО. А по факту рф розширює та зміцнює НАТО, виснажує власну армію, проводить китаїзацію країни та наближає її поділ, як зображено на карті Буданова. Немає такої новини на англомовній версії washingtonpost, отже"Эта перспектива вызвала тревогу" перш за все (і мабуть лише) в кацапії, яка марить всадити Трампа у президентське крісло та послабити НАТО. А по факту рф розширює та зміцнює НАТО, виснажує власну армію, проводить китаїзацію країни та наближає її поділ, як зображено на карті Буданова.

жіночко, навіщо так палитися:WARSAW — Poland is building one of the West’s most muscle-bound militaries, on course to deploy more battle tanks than Britain, France, Germany and Italy – combined.