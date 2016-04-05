холява написав:Искал на удачу кафе " БУДИВЕЛЬНИКА "
Кафе вже не має років з 5...На його місці - будівельний магазин. Будете проїздом назад - дайте знати , з мене екскурсія куди захочете... Якщо буде потрібно на пару годин з будівельного магазину - кафе зробим
ЛАД написав: Польша создает одну из самых мощных вооруженных сил Запада, намереваясь развернуть больше боевых танков , чем Великобритания, Франция, Германия и Италия вместе взятые. ..наращивание сил в Варшаве также является защитой от возвращения Трампа в Белый дом и от вероятности того, что он бросит НАТО на произвол судьбы. Эта перспектива вызвала тревогу по всей Европе. [url]https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/[/url]
Немає такої новини на англомовній версії washingtonpost, отже "Эта перспектива вызвала тревогу" перш за все (і мабуть лише) в кацапії, яка марить всадити Трампа у президентське крісло та послабити НАТО. А по факту рф розширює та зміцнює НАТО, виснажує власну армію, проводить китаїзацію країни та наближає її поділ, як зображено на карті Буданова.
ЛАД написав: Польша создает одну из самых мощных вооруженных сил Запада, [url]https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/[/url]
Немає такої новини на англомовній версії washingtonpost, отже "Эта перспектива вызвала тревогу" перш за все (і мабуть лише) в кацапії, яка марить всадити Трампа у президентське крісло та послабити НАТО. А по факту рф розширює та зміцнює НАТО, виснажує власну армію, проводить китаїзацію країни та наближає її поділ, як зображено на карті Буданова.
Ну, ладно, flyman, руснявий переклад мене трохи спантеличив, тому що пропагандон висмикнув із статті те, що йому було треба. Я полізла шукати на перших шпальтах і не знайшла, а воно виявилося "в аналах". Не дивно, що таке лайно муха знайшов першим
Zebra написав:Мобілізують в основному тих хто потрапив на гачок - зеків, боржників, невдах. І мобілізують силоміць.
Вот довелось спілкуватись із далекими родичами які свого часу вийшли заміж за москаля, а недавно втікли в Україну, щоб сина від мобілізації врятувати. Так от з їх точки зору зовсім не так виглядає мобілізація: а поїхав чоловік Маші на СВО - за місяць розрахувались з боргами, потім ще за 2-3 місяці закупили айфони/шуби/пральні машини, і далі в іпотеку взяли квартиру чи ладу в кредит. І тепер Галя, і Клава пиляє свої чоловіків, щоб ті теж йшли заробляти нормальні гроші, а не сиділи за 30к і бухали. І ще дуже дивувались чому в нас всякі швидкі гроші рекламують, а мобілізацію - ні.
А може справді проблема в поганій мобілізації - це відсутність гарної реклами? Ану я зараз накидаю, а ЗМІ разом з державою нехай розповсюдять/розтиражують - ну і ви всі теж долучайтесь до агітації в ЗСУ, а краще - самі вступайте до лав ЗСУ! ✓ Кидай роботу за 10-тку - вступай до ЗСУ за 120-тку!👍 ✓ Рік в ЗСУ відслужиш - квартиру у райцентрі купиш!👍 ✓ Мрієш про квартиру у великому місті ти? - в ЗСУ 2 роки відслужи!👍 ✓ Весь в кредитах і боргах, ще й іпотека "давить" - тоді не спи, а всутупай у ЗСУ-шні лави!👍 ✓ Два роки просто відслужи - і 10 років на роботу не ходи!👍 ✓ В ЗСУ одягнуть/взують/нагодують і 120К/міс. "подарують"!👍 ✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ Можу ще накидати
+ В нас пропаганда лоханулась в цьому плані. В росії рівень пропаганди набагато вищий.