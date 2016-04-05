Літні Талани - резина з сотами, вологу не відводять ніяк, зате пропускають весь пил і навіть пісок - просто рай для грибка та 100% вірогідність стерти ноги до крові, якщо доведеться ходити в них взагалі не знімаючи кілька днів.
Зимові - холодні, дубові, одягати/знімати довго та незручно.
В березні 22-го вже було майже тепло, тай я сам був не в адекваті, але проходити 6 годин не відчувши що надів їх навпаки - це теж про їх зручність та якість. А в грудні вистачило одного наряду по "охороні паркану 4/4" при всього -10 щоб терміново шукати пристойні LOWA та переплачувати за них х1.5. Та й у більшості кадрових офіцерів навколо лови - куплені ще за 1/4-1/3 їх довоєнних зарплат теж мабуть не просто так...
Штатна "термобілизна" та шкарпетки - аналогічно, можливо ОК десь зовсім в тилу на ППД де є можливість щоденно приймати душ.
Китель/штани - мені пощастило отримати комплект де верх окремо, утеплена підкладка окремо - вони просто незручні та починають пропускати дощ після 2-го прання, але принаймі теплі. Новіший варіант де все разом - взагалі ніякий.
Тобто 15-30т грн. на мінімально-необхідне зимою витратити таки прийдеться, і це далеко не окоп на передку, а цілий ТПД реадн майже в тилу.