Hotab написав:yama , то тобі «ромасік» розказав?? Які такі «нормальні» берці? Для 95% військових штатні Талани більш ніж нормальні. Специ собі купують, або волонтери їм. Вже у них і вимоги інші.
Літні Талани - резина з сотами, вологу не відводять ніяк, зате пропускають весь пил і навіть пісок - просто рай для грибка та 100% вірогідність стерти ноги до крові, якщо доведеться ходити в них взагалі не знімаючи кілька днів. Зимові - холодні, дубові, одягати/знімати довго та незручно. В березні 22-го вже було майже тепло, тай я сам був не в адекваті, але проходити 6 годин не відчувши що надів їх навпаки - це теж про їх зручність та якість. А в грудні вистачило одного наряду по "охороні паркану 4/4" при всього -10 щоб терміново шукати пристойні LOWA та переплачувати за них х1.5. Та й у більшості кадрових офіцерів навколо лови - куплені ще за 1/4-1/3 їх довоєнних зарплат теж мабуть не просто так... Штатна "термобілизна" та шкарпетки - аналогічно, можливо ОК десь зовсім в тилу на ППД де є можливість щоденно приймати душ. Китель/штани - мені пощастило отримати комплект де верх окремо, утеплена підкладка окремо - вони просто незручні та починають пропускати дощ після 2-го прання, але принаймі теплі. Новіший варіант де все разом - взагалі ніякий.
Тобто 15-30т грн. на мінімально-необхідне зимою витратити таки прийдеться, і це далеко не окоп на передку, а цілий ТПД реадн майже в тилу.
Кац предлагает здатся? Я чогось не розумію-чого ви так мучитесь в ненависній для Вас Державі? Хату вже розбомбили чи ще ні? Якщо ні - то може побажати Вам щоб пошвидше розбомбили і ви з піднятої від гордості головою поїхали в педерацію , бо тут вас вже нічого тримати не буде?
Ви кажіть , не кремпуйтесь, я корисним ідіотам або проплаченим іудам ще не таке побажаю.
ЛАД написав: Польша создает одну из самых мощных вооруженных сил Запада, намереваясь развернуть больше боевых танков , чем Великобритания, Франция, Германия и Италия вместе взятые. ..наращивание сил в Варшаве также является защитой от возвращения Трампа в Белый дом и от вероятности того, что он бросит НАТО на произвол судьбы. Эта перспектива вызвала тревогу по всей Европе. [url]https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/[/url]
Немає такої новини на англомовній версії washingtonpost, отже "Эта перспектива вызвала тревогу" перш за все (і мабуть лише) в кацапії, яка марить всадити Трампа у президентське крісло та послабити НАТО. А по факту рф розширює та зміцнює НАТО, виснажує власну армію, проводить китаїзацію країни та наближає її поділ, як зображено на карті Буданова.
Проверил. Ссылка работает правильно. Причём, именно на англоязычный сайт. Я просто привёл гуглоперевод. Не знаю, почему у Вас не получается.
fler написав:------------------ ЛАД Польша создает одну из самых мощных вооруженных сил Запада, [url]https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/[/url] ------------------- Немає такої новини на англомовній версії washingtonpost, отже "Эта перспектива вызвала тревогу" перш за все (і мабуть лише) в кацапії, яка марить всадити Трампа у президентське крісло та послабити НАТО. А по факту рф розширює та зміцнює НАТО, виснажує власну армію, проводить китаїзацію країни та наближає її поділ, як зображено на карті Буданова.
Ну, ладно, flyman, руснявий переклад мене трохи спантеличив, тому що пропагандон висмикнув із статті те, що йому було треба. Я полізла шукати на перших шпальтах і не знайшла, а воно виявилося "в аналах". Не дивно, що таке лайно муха знайшов першим
Если Вы элементарно не умеете пользоваться ссылками, то это Ваша проблема, "доктор наук". Зато с оскорблениями у Вас всё в порядке. Видимо, сказывается большая практика в "научных дискуссиях".