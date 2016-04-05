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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5607560856095610
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 02:33

  Hotab написав:yama , то тобі «ромасік» розказав??
Які такі «нормальні» берці? Для 95% військових штатні Талани більш ніж нормальні. Специ собі купують, або волонтери їм. Вже у них і вимоги інші.

Літні Талани - резина з сотами, вологу не відводять ніяк, зате пропускають весь пил і навіть пісок - просто рай для грибка та 100% вірогідність стерти ноги до крові, якщо доведеться ходити в них взагалі не знімаючи кілька днів.
Зимові - холодні, дубові, одягати/знімати довго та незручно.
В березні 22-го вже було майже тепло, тай я сам був не в адекваті, але проходити 6 годин не відчувши що надів їх навпаки - це теж про їх зручність та якість. А в грудні вистачило одного наряду по "охороні паркану 4/4" при всього -10 щоб терміново шукати пристойні LOWA та переплачувати за них х1.5. Та й у більшості кадрових офіцерів навколо лови - куплені ще за 1/4-1/3 їх довоєнних зарплат теж мабуть не просто так...
Штатна "термобілизна" та шкарпетки - аналогічно, можливо ОК десь зовсім в тилу на ППД де є можливість щоденно приймати душ.
Китель/штани - мені пощастило отримати комплект де верх окремо, утеплена підкладка окремо - вони просто незручні та починають пропускати дощ після 2-го прання, але принаймі теплі. Новіший варіант де все разом - взагалі ніякий.

Тобто 15-30т грн. на мінімально-необхідне зимою витратити таки прийдеться, і це далеко не окоп на передку, а цілий ТПД реадн майже в тилу.
candle645
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 05:47

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Сколько лет ещё планируете воевать?
Кац предлагает здатся?
Я чогось не розумію-чого ви так мучитесь в ненависній для Вас Державі?
Хату вже розбомбили чи ще ні?
Якщо ні - то може побажати Вам щоб пошвидше розбомбили і ви з піднятої від гордості головою поїхали в педерацію , бо тут вас вже нічого тримати не буде?

Ви кажіть , не кремпуйтесь, я корисним ідіотам або проплаченим іудам ще не таке побажаю.

Если человек идиот, то это надолго.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 05:51

  fler написав:
  ЛАД написав: Польша создает одну из самых мощных вооруженных сил Запада, намереваясь развернуть больше боевых танков , чем Великобритания, Франция, Германия и Италия вместе взятые.
..наращивание сил в Варшаве также является защитой от возвращения Трампа в Белый дом и от вероятности того, что он бросит НАТО на произвол судьбы.
Эта перспектива вызвала тревогу по всей Европе.
[url]https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/[/url]

Немає такої новини на англомовній версії washingtonpost, отже
"Эта перспектива вызвала тревогу" перш за все (і мабуть лише) в кацапії, яка марить всадити Трампа у президентське крісло та послабити НАТО. А по факту рф розширює та зміцнює НАТО, виснажує власну армію, проводить китаїзацію країни та наближає її поділ, як зображено на карті Буданова.

Проверил. Ссылка работает правильно. Причём, именно на англоязычный сайт. Я просто привёл гуглоперевод. Не знаю, почему у Вас не получается.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 06:06

  fler написав:
  flyman написав:
  fler написав:------------------
ЛАД
Польша создает одну из самых мощных вооруженных сил Запада,
[url]https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/[/url]
-------------------
Немає такої новини на англомовній версії washingtonpost, отже
"Эта перспектива вызвала тревогу" перш за все (і мабуть лише) в кацапії, яка марить всадити Трампа у президентське крісло та послабити НАТО. А по факту рф розширює та зміцнює НАТО, виснажує власну армію, проводить китаїзацію країни та наближає її поділ, як зображено на карті Буданова.

жіночко, навіщо так палитися:
https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/
WARSAW — Poland is building one of the West’s most muscle-bound militaries, on course to deploy more battle tanks than Britain, France, Germany and Italy – combined.

Ну, ладно, flyman, руснявий переклад мене трохи спантеличив, тому що пропагандон висмикнув із статті те, що йому було треба. Я полізла шукати на перших шпальтах і не знайшла, а воно виявилося "в аналах". Не дивно, що таке лайно муха знайшов першим :mrgreen:

Если Вы элементарно не умеете пользоваться ссылками, то это Ваша проблема, "доктор наук".
Зато с оскорблениями у Вас всё в порядке.
Видимо, сказывается большая практика в "научных дискуссиях".
ЛАД
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  #<1 ... 5607560856095610
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