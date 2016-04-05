Hotab написав:yama , то тобі «ромасік» розказав?? Які такі «нормальні» берці? Для 95% військових штатні Талани більш ніж нормальні. Специ собі купують, або волонтери їм. Вже у них і вимоги інші.
Літні Талани - резина з сотами, вологу не відводять ніяк, зате пропускають весь пил і навіть пісок - просто рай для грибка та 100% вірогідність стерти ноги до крові, якщо доведеться ходити в них взагалі не знімаючи кілька днів. Зимові - холодні, дубові, одягати/знімати довго та незручно. В березні 22-го вже було майже тепло, тай я сам був не в адекваті, але проходити 6 годин не відчувши що надів їх навпаки - це теж про їх зручність та якість. А в грудні вистачило одного наряду по "охороні паркану 4/4" при всього -10 щоб терміново шукати пристойні LOWA та переплачувати за них х1.5. Та й у більшості кадрових офіцерів навколо лови - куплені ще за 1/4-1/3 їх довоєнних зарплат теж мабуть не просто так... Штатна "термобілизна" та шкарпетки - аналогічно, можливо ОК десь зовсім в тилу на ППД де є можливість щоденно приймати душ. Китель/штани - мені пощастило отримати комплект де верх окремо, утеплена підкладка окремо - вони просто незручні та починають пропускати дощ після 2-го прання, але принаймі теплі. Новіший варіант де все разом - взагалі ніякий.
Тобто 15-30т грн. на мінімально-необхідне зимою витратити таки прийдеться, і це далеко не окоп на передку, а цілий ТПД реадн майже в тилу.
ЛАД написав: Польша создает одну из самых мощных вооруженных сил Запада, намереваясь развернуть больше боевых танков , чем Великобритания, Франция, Германия и Италия вместе взятые. ..наращивание сил в Варшаве также является защитой от возвращения Трампа в Белый дом и от вероятности того, что он бросит НАТО на произвол судьбы. Эта перспектива вызвала тревогу по всей Европе. [url]https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/[/url]
Немає такої новини на англомовній версії washingtonpost, отже "Эта перспектива вызвала тревогу" перш за все (і мабуть лише) в кацапії, яка марить всадити Трампа у президентське крісло та послабити НАТО. А по факту рф розширює та зміцнює НАТО, виснажує власну армію, проводить китаїзацію країни та наближає її поділ, як зображено на карті Буданова.
Проверил. Ссылка работает правильно. Причём, именно на англоязычный сайт. Я просто привёл гуглоперевод. Не знаю, почему у Вас не получается.
Астрономи наполягають на перейменуванні двох галактик: Великої та Малої Магелланових Хмар. Зокрема, астроном Міа де лос Рейес з коледжу Амгерст у Массачусетсі у статті на APS Physics стверджує, що Магеллан, португальський мореплавець XVI століття, був убивцею, який поневолив і спалив будинки корінних народів під час його керівництва першою навколосвітньою експедицією. Він закликає Міжнародний астрономічний союз більше не вшановувати ім'я Магеллана, асоціюючи його з хмарами. Професор Девід Хоґ з Нью-Йоркського університету стверджує, що не лише дії Магеллана повинні призвести до того, що його ім’я буде знято з неба. «Основна проблема полягає в тому, що хмари не є його відкриттям», — сказав він для медіа Space.com.
путлєр, тобі таке треба? мине всього півтисячоліття, і десь у задупинську за Уралом навіть москвини зрозуміють, що “був убивцею”, і переймерують останній іменний путлєрський тупик...
З України виїхали понад 650 тисяч чоловіків призовного віку від початку повномасштабного вторгнення росії. У число входить і та кількість чоловіків, які втекли з країни незаконним чином. Про це пише видання Exxpress.
За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, з моменту початку війни Україну покинули приблизно 6,3 млн громадян. Більшість з них – жінки і діти. При цьому в Євростаті кажуть, що в 27 державах-членах ЄС, а також у Швейцарії, Ліхтенштейні та Норвегії перебувають 650 тисяч українських біженців чоловічої статі, які за віком підпадають під призов.
Лише до Німеччини, за даними Федерального Міністерства внутрішніх справ, з початку війни 24 лютого 2022 року до Німеччини приїхав рівно 221 571 український чоловік віком від 18 до 60 років. 189 484 чоловіки все ще перебувають там сьогодні. І ці дані охоплюють лише тих, хто зареєстрований офіційно. За оцінками Міністерства, ще 100 тисяч осіб не зареєструвалися і знаходяться в країні нелегально.
Схожа ситуація і в Австрії – туди виїхали як мінімум 14 тисяч українських чоловіків. Хтось за підробленими документами, хтось за допомогою контрабандистів. Повідомляється, що деякі з них заплатили до 10 тисяч доларів за довідку, що підтверджує їх непридатність до військової служби.
Астрономи наполягають на перейменуванні двох галактик: Великої та Малої Магелланових Хмар. Зокрема, астроном Міа де лос Рейес з коледжу Амгерст у Массачусетсі у статті на APS Physics стверджує, що Магеллан, португальський мореплавець XVI століття, був убивцею, який поневолив і спалив будинки корінних народів під час його керівництва першою навколосвітньою експедицією. Він закликає Міжнародний астрономічний союз більше не вшановувати ім'я Магеллана, асоціюючи його з хмарами. Професор Девід Хоґ з Нью-Йоркського університету стверджує, що не лише дії Магеллана повинні призвести до того, що його ім’я буде знято з неба. «Основна проблема полягає в тому, що хмари не є його відкриттям», — сказав він для медіа Space.com.
путлєр, тобі таке треба? мине всього півтисячоліття, і десь у задупинську за Уралом навіть москвини зрозуміють, що “був убивцею”, і переймерують останній іменний путлєрський тупик...
Ви подивіться фінал серіалу "Сотня" (The 100) Спойлер: цивілізація яка не склала іспит (напр. занадто войовнича та паразитарна), то вона стирається, а та що пройшла, її живі представники на момент здачі іспиту попадають в "Царство вічне"
Дивлячися на відео з посту jump, іспит не проходим в даний момент якби була така нагода.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 22 лис, 2023 11:27, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:А може справді проблема в поганій мобілізації - це відсутність гарної реклами?
А я вважаю що проблема в іншому 1 Відсутня інформація по кількості БАЖАЮЧИХ терміново демобілізуватись 2 Відсутня інформація по тому наскільки сильно БАЖАЮТЬ демобілізуватись з розбивкою по категоріям( пофіг , було б непогано , хочу, сильно хочу, близький до дезертирства)
Якби в ЗСУ провести опитування щось типу ( своєрідний рейтинг), в якому присутні два параметри Термін служби, 18+___коефіцієнт 0,2 12+___коефіцієнт 0,6 6+____коефіцієнт 0,9 скільки погоджується втратити в оплаті щоб гарантовано демобілізуватись на протязі - місяця, типу доплачу 200 000+ місяць без зарплати (втрата 300 000) - трьох , типу 3 місяці з зарплатою в 50% (втрата 200 000) - шести, типу 6 місяців з зарплатою 75% (втрата десь 100 000)
Коефіцієнт терміну служби * варіант терміну демобілізації=втрати при демобілізації...
Тобто Хто прослужив 18+місяців і хоче демобілізуватись на протязі місяця-втрачає 60000 ....... Хто прослужив 6+місяців і хоче демобілізуватись на протязі місяця втрачає 270000 ..... Той хто 6+місяців і хоче демобілізуватись на протязі 6 місяців втрачає 90000
Втрати не для того щоб когось наказати , втрати для того , щоб була противага..бо ми всі хочемо бути багатими,здоровими А так є плюси звільнення, є плюси служити..
На моє переконання може виявитись що долярчиків в армії дуже мало , а долярчики не люблять коли вони в меншості, тому й наш дописувач швиденько б обрав варіант -звільнитись на протязі шести місяців, і перестав би виносити всім мозок
ПС Засуджених за незаконний перетин кордону щось 200+ осіб Офіційно вважається що 40000+ осіб не повернулись з закордону щоб уникнути мобілізації і ще 30000 осіб по надуманим причинам поступили на другу вищу освіту... Тобто на 10 млн військовозобовязаних десь 100 000 твердих ухилянтів Думаю що на 1 млн військових ЗСУ нитиків а-ля долярчик також не більше 20000-50000 І якщо чесно то в інтересах всієї країни дати копняка нитикам..І армія не постраждає і ДУХ в ДЕРЖАВІ підніметься.
60000 -- то “втрати” передової премії, якщо відпустка рівна 0.6міс. А люди йдуть у відпустку... Чомусь...
Bobua написав:60000 -- то “втрати” передової премії, якщо відпустка рівна 0.6міс. А люди йдуть у відпустку... Чомусь...
Так отож!)) Будівельник-калькуляторний НЕ розуміє, що він оцими своїми підрахуями нікого не налякав! Тут згідні сплатити/втратити і більше грошей(і я також) лиш би ОФІЦІЙНО відкупитись/дембельнутись! А не підживлювати корупцію, тицяти лікарям по 8-10-15Кдол. за групу/за непридатність!
І так, в нас тепер... ой, що я таке пишу)) тепер десь далеко на Марсі з серпня місяця(а я ще у відпустці був до того) почали впроваджувати таке: - їдеш офіційно - відпустка 15днів(+2дні на дорогу) Тобто, якщо премія 100, то справді десь близько 60К людина "пролітає"/втрачає. - якщо їдеш не офіційно - 10днів(+2дні на дорогу), але ОБОВ'ЯЗКОВО скидаєш певну суму "на потреби батареї"(в основному, це ремонт автівок. Хоч і всякі акумулятори і інші речі теж купляються за ці кошти)
Але ще НІХТО, хто їхав чи так, чи інакше - ще НІХТО не казав: - "я не хочу їхати у відпустку, бо втрачу купу грошей!" А в нас... ой тобто, на Марсі)) за 21міс. вже більшість їздили три рази у відпустку і лише льотчики/зальотчики/алканавти їздили 1-2рази.