Додано: Сер 22 лис, 2023 02:33

Hotab написав: yama , то тобі «ромасік» розказав??

Які такі «нормальні» берці? Для 95% військових штатні Талани більш ніж нормальні. Специ собі купують, або волонтери їм. Вже у них і вимоги інші. , то тобі «ромасік» розказав??Які такі «нормальні» берці? Для 95% військових штатні Талани більш ніж нормальні. Специ собі купують, або волонтери їм. Вже у них і вимоги інші.

Літні Талани - резина з сотами, вологу не відводять ніяк, зате пропускають весь пил і навіть пісок - просто рай для грибка та 100% вірогідність стерти ноги до крові, якщо доведеться ходити в них взагалі не знімаючи кілька днів.Зимові - холодні, дубові, одягати/знімати довго та незручно.В березні 22-го вже було майже тепло, тай я сам був не в адекваті, але проходити 6 годин не відчувши що надів їх навпаки - це теж про їх зручність та якість. А в грудні вистачило одного наряду по "охороні паркану 4/4" при всього -10 щоб терміново шукати пристойні LOWA та переплачувати за них х1.5. Та й у більшості кадрових офіцерів навколо лови - куплені ще за 1/4-1/3 їх довоєнних зарплат теж мабуть не просто так...Штатна "термобілизна" та шкарпетки - аналогічно, можливо ОК десь зовсім в тилу на ППД де є можливість щоденно приймати душ.Китель/штани - мені пощастило отримати комплект де верх окремо, утеплена підкладка окремо - вони просто незручні та починають пропускати дощ після 2-го прання, але принаймі теплі. Новіший варіант де все разом - взагалі ніякий.Тобто 15-30т грн. на мінімально-необхідне зимою витратити таки прийдеться, і це далеко не окоп на передку, а цілий ТПД реадн майже в тилу.