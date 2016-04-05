RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5608560956105611>
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 02:33

  Hotab написав:yama , то тобі «ромасік» розказав??
Які такі «нормальні» берці? Для 95% військових штатні Талани більш ніж нормальні. Специ собі купують, або волонтери їм. Вже у них і вимоги інші.

Літні Талани - резина з сотами, вологу не відводять ніяк, зате пропускають весь пил і навіть пісок - просто рай для грибка та 100% вірогідність стерти ноги до крові, якщо доведеться ходити в них взагалі не знімаючи кілька днів.
Зимові - холодні, дубові, одягати/знімати довго та незручно.
В березні 22-го вже було майже тепло, тай я сам був не в адекваті, але проходити 6 годин не відчувши що надів їх навпаки - це теж про їх зручність та якість. А в грудні вистачило одного наряду по "охороні паркану 4/4" при всього -10 щоб терміново шукати пристойні LOWA та переплачувати за них х1.5. Та й у більшості кадрових офіцерів навколо лови - куплені ще за 1/4-1/3 їх довоєнних зарплат теж мабуть не просто так...
Штатна "термобілизна" та шкарпетки - аналогічно, можливо ОК десь зовсім в тилу на ППД де є можливість щоденно приймати душ.
Китель/штани - мені пощастило отримати комплект де верх окремо, утеплена підкладка окремо - вони просто незручні та починають пропускати дощ після 2-го прання, але принаймі теплі. Новіший варіант де все разом - взагалі ніякий.

Тобто 15-30т грн. на мінімально-необхідне зимою витратити таки прийдеться, і це далеко не окоп на передку, а цілий ТПД реадн майже в тилу.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 86
З нами з: 25.01.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 05:51

  fler написав:
  ЛАД написав: Польша создает одну из самых мощных вооруженных сил Запада, намереваясь развернуть больше боевых танков , чем Великобритания, Франция, Германия и Италия вместе взятые.
..наращивание сил в Варшаве также является защитой от возвращения Трампа в Белый дом и от вероятности того, что он бросит НАТО на произвол судьбы.
Эта перспектива вызвала тревогу по всей Европе.
[url]https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/[/url]

Немає такої новини на англомовній версії washingtonpost, отже
"Эта перспектива вызвала тревогу" перш за все (і мабуть лише) в кацапії, яка марить всадити Трампа у президентське крісло та послабити НАТО. А по факту рф розширює та зміцнює НАТО, виснажує власну армію, проводить китаїзацію країни та наближає її поділ, як зображено на карті Буданова.

Проверил. Ссылка работает правильно. Причём, именно на англоязычный сайт. Я просто привёл гуглоперевод. Не знаю, почему у Вас не получается.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26544
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5182 раз.
Подякували: 4817 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 10:19


Що відбувається у світі?

Астрономи наполягають на перейменуванні двох галактик: Великої та Малої Магелланових Хмар. Зокрема, астроном Міа де лос Рейес з коледжу Амгерст у Массачусетсі у статті на APS Physics стверджує, що  Магеллан, португальський мореплавець XVI століття, був убивцею, який поневолив і спалив будинки корінних народів під час його керівництва першою навколосвітньою експедицією. Він закликає Міжнародний астрономічний союз більше не вшановувати ім'я Магеллана, асоціюючи його з хмарами. Професор Девід Хоґ з Нью-Йоркського університету стверджує, що не лише дії Магеллана повинні призвести до того, що його ім’я буде знято з неба. «Основна проблема полягає в тому, що хмари не є його відкриттям», — сказав він для медіа Space.com.



путлєр, тобі таке треба?
мине всього півтисячоліття, і десь у задупинську за Уралом навіть москвини зрозуміють, що “був убивцею”, і переймерують останній іменний путлєрський тупик...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 24.08.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 10:29

звичний буденний вечір у Львові

https://t.me/tplviv/23713



З України виїхали понад 650 тисяч чоловіків призовного віку від початку повномасштабного вторгнення росії. У число входить і та кількість чоловіків, які втекли з країни незаконним чином. Про це пише видання Exxpress.

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, з моменту початку війни Україну покинули приблизно 6,3 млн громадян. Більшість з них – жінки і діти. При цьому в Євростаті кажуть, що в 27 державах-членах ЄС, а також у Швейцарії, Ліхтенштейні та Норвегії перебувають 650 тисяч українських біженців чоловічої статі, які за віком підпадають під призов.

Лише до Німеччини, за даними Федерального Міністерства внутрішніх справ, з початку війни 24 лютого 2022 року до Німеччини приїхав рівно 221 571 український чоловік віком від 18 до 60 років. 189 484 чоловіки все ще перебувають там сьогодні. І ці дані охоплюють лише тих, хто зареєстрований офіційно. За оцінками Міністерства, ще 100 тисяч осіб не зареєструвалися і знаходяться в країні нелегально.



Схожа ситуація і в Австрії – туди виїхали як мінімум 14 тисяч українських чоловіків. Хтось за підробленими документами, хтось за допомогою контрабандистів. Повідомляється, що деякі з них заплатили до 10 тисяч доларів за довідку, що підтверджує їх непридатність до військової служби.

При цьому реальне число чоловіків призовного віку, що втекли, може бути в рази більше.
https://exxpress.at/eurostat-zahlen-650 ... in-die-eu/



П.С.
На початок 2023-го, за оцінкою Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, в країні налічувалося від 28 до 34 мільйонів осіб (у межах країни на 1 січня 2022 року)

останні дані - менше 27 млн... :cry:
jump
 
Повідомлень: 4118
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 11:19

  Bobua написав:

Що відбувається у світі?

Астрономи наполягають на перейменуванні двох галактик: Великої та Малої Магелланових Хмар. Зокрема, астроном Міа де лос Рейес з коледжу Амгерст у Массачусетсі у статті на APS Physics стверджує, що  Магеллан, португальський мореплавець XVI століття, був убивцею, який поневолив і спалив будинки корінних народів під час його керівництва першою навколосвітньою експедицією. Він закликає Міжнародний астрономічний союз більше не вшановувати ім'я Магеллана, асоціюючи його з хмарами. Професор Девід Хоґ з Нью-Йоркського університету стверджує, що не лише дії Магеллана повинні призвести до того, що його ім’я буде знято з неба. «Основна проблема полягає в тому, що хмари не є його відкриттям», — сказав він для медіа Space.com.



путлєр, тобі таке треба?
мине всього півтисячоліття, і десь у задупинську за Уралом навіть москвини зрозуміють, що “був убивцею”, і переймерують останній іменний путлєрський тупик...

Ви подивіться фінал серіалу "Сотня" (The 100)
Спойлер: цивілізація яка не склала іспит (напр. занадто войовнича та паразитарна), то вона стирається, а та що пройшла, її живі представники на момент здачі іспиту попадають в "Царство вічне"

Дивлячися на відео з посту jump, іспит не проходим в даний момент якби була така нагода.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 22 лис, 2023 11:27, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33189
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1553 раз.
Подякували: 2720 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 11:23

  budivelnik написав:
  Успіх написав:А може справді проблема в поганій мобілізації - це відсутність гарної реклами?
А я вважаю що проблема в іншому
1 Відсутня інформація по кількості БАЖАЮЧИХ терміново демобілізуватись
2 Відсутня інформація по тому наскільки сильно БАЖАЮТЬ демобілізуватись з розбивкою по категоріям( пофіг , було б непогано , хочу, сильно хочу, близький до дезертирства)

Якби в ЗСУ провести опитування щось типу ( своєрідний рейтинг), в якому присутні два параметри
Термін служби,
18+___коефіцієнт 0,2
12+___коефіцієнт 0,6
6+____коефіцієнт 0,9
скільки погоджується втратити в оплаті щоб гарантовано демобілізуватись на протязі
- місяця, типу доплачу 200 000+ місяць без зарплати (втрата 300 000)
- трьох , типу 3 місяці з зарплатою в 50% (втрата 200 000)
- шести, типу 6 місяців з зарплатою 75% (втрата десь 100 000)

Коефіцієнт терміну служби * варіант терміну демобілізації=втрати при демобілізації...

Тобто
Хто прослужив 18+місяців і хоче демобілізуватись на протязі місяця-втрачає 60000
.......
Хто прослужив 6+місяців і хоче демобілізуватись на протязі місяця втрачає 270000
.....
Той хто 6+місяців і хоче демобілізуватись на протязі 6 місяців втрачає 90000

Втрати не для того щоб когось наказати , втрати для того , щоб була противага..бо ми всі хочемо бути багатими,здоровими
А так є плюси звільнення, є плюси служити..

На моє переконання може виявитись що долярчиків в армії дуже мало , а долярчики не люблять коли вони в меншості, тому й наш дописувач швиденько б обрав варіант -звільнитись на протязі шести місяців, і перестав би виносити всім мозок

ПС
Засуджених за незаконний перетин кордону щось 200+ осіб
Офіційно вважається що 40000+ осіб не повернулись з закордону щоб уникнути мобілізації
і ще 30000 осіб по надуманим причинам поступили на другу вищу освіту...
Тобто на 10 млн військовозобовязаних десь 100 000 твердих ухилянтів
Думаю що на 1 млн військових ЗСУ нитиків а-ля долярчик також не більше 20000-50000
І якщо чесно то в інтересах всієї країни дати копняка нитикам..І армія не постраждає і ДУХ в ДЕРЖАВІ підніметься.


60000 -- то “втрати” передової премії, якщо відпустка рівна 0.6міс.
А люди йдуть у відпустку... Чомусь...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1484
З нами з: 24.08.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:01

Налякати їжака голою дупою? Серйозно?)))

  Bobua написав:60000 -- то “втрати” передової премії, якщо відпустка рівна 0.6міс.
А люди йдуть у відпустку... Чомусь...
Так отож!))
Будівельник-калькуляторний НЕ розуміє, що він оцими своїми підрахуями нікого не налякав!
Тут згідні сплатити/втратити і більше грошей(і я також) лиш би ОФІЦІЙНО відкупитись/дембельнутись! А не підживлювати корупцію, тицяти лікарям по 8-10-15Кдол. за групу/за непридатність!

І так, в нас тепер... ой, що я таке пишу)) тепер десь далеко на Марсі з серпня місяця(а я ще у відпустці був до того) почали впроваджувати таке:
- їдеш офіційно - відпустка 15днів(+2дні на дорогу) Тобто, якщо премія 100, то справді десь близько 60К людина "пролітає"/втрачає.
- якщо їдеш не офіційно - 10днів(+2дні на дорогу), але ОБОВ'ЯЗКОВО скидаєш певну суму "на потреби батареї"(в основному, це ремонт автівок. Хоч і всякі акумулятори і інші речі теж купляються за ці кошти)

Але ще НІХТО, хто їхав чи так, чи інакше - ще НІХТО не казав: - "я не хочу їхати у відпустку, бо втрачу купу грошей!"
А в нас... ой тобто, на Марсі)) за 21міс. вже більшість їздили три рази у відпустку і лише льотчики/зальотчики/алканавти їздили 1-2рази.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5547
З нами з: 18.03.21
Подякував: 214 раз.
Подякували: 833 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:06

Re: припинення вогню і обмін заручниками

"Ізраїль програє і цей етап столітньої війни. Не буде заявленої повної окупації Гази, а буде припинення вогню і обмін заручниками, як цього хоче хамас. Такий мій прогноз."
lapay
 
Повідомлень: 13605
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:15

  lapay написав:"Ізраїль програє і цей етап столітньої війни. Не буде заявленої повної окупації Гази, а буде припинення вогню і обмін заручниками, як цього хоче хамас. Такий мій прогноз."

А якщо "хамасівський" Сектор Газа стане на третину (половину) менше, то це перемога чи поразка?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33189
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1553 раз.
Подякували: 2720 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:А якщо "хамасівський" Сектор Газа стане на третину (половину) менше, то це перемога чи поразка?

А якщо Київ за три дні? Депортацію палестинців з сектора Гази Ізраїлю не дозволять зробити. Як зайшли в сектор Гази, так і вийдуть, не вперше, і не в останнє.
lapay
 
Повідомлень: 13605
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5608560956105611>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 137046
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 520517
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 11960
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5419)
22.11.2023 11:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.