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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5608560956105611
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:33

  lapay написав:
  flyman написав:А якщо "хамасівський" Сектор Газа стане на третину (половину) менше, то це перемога чи поразка?

А якщо Київ за три дні? Депортацію палестинців з сектора Гази Ізраїлю не дозволять зробити. Як зайшли в сектор Гази, так і вийдуть, не вперше, і не в останнє.

А якщо буде що одна лінія розмежування, і північна частина буде з "демократичним самоврядуванням"?

Хоча що нам з того, окрім що "відволікає фокус" світової спільноти на Близький Схід.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:54

  lapay написав:"Ізраїль програє і цей етап столітньої війни. Не буде заявленої повної окупації Гази, а буде припинення вогню і обмін заручниками, як цього хоче хамас. Такий мій прогноз."

це особистий прогноз? :)

та не потрібна Ізраїлю окупація того сектору. піклуйся потім про 2-3 млн населення.

але проблема в тому, що палестинці не можуть утворити керівні структури, які б намагалася хоч якось розвивати Газу, а не займатися тероризмом. щоб з цим робити - питання з *. можливо протекторат великої арабської країни, але таке щастя нікому не потрібне
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:55

  lapay написав:
  flyman написав:А якщо "хамасівський" Сектор Газа стане на третину (половину) менше, то це перемога чи поразка?

А якщо Київ за три дні? Депортацію палестинців з сектора Гази Ізраїлю не дозволять зробити. Як зайшли в сектор Гази, так і вийдуть, не вперше, і не в останнє.

хамасівців трошки менше стало, но то таке :)
Shaman
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  #<1 ... 5608560956105611
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