lapay написав:"Ізраїль програє і цей етап столітньої війни. Не буде заявленої повної окупації Гази, а буде припинення вогню і обмін заручниками, як цього хоче хамас. Такий мій прогноз."
це особистий прогноз?
та не потрібна Ізраїлю окупація того сектору. піклуйся потім про 2-3 млн населення.
але проблема в тому, що палестинці не можуть утворити керівні структури, які б намагалася хоч якось розвивати Газу, а не займатися тероризмом. щоб з цим робити - питання з *. можливо протекторат великої арабської країни, але таке щастя нікому не потрібне
Адміністрація США оприлюднила нові факти, які вказують на посилення військової співпраці між Іраном та Росією, а також на можливу підготовку до передачі в РФ іранських балістичних ракет для їх застосування проти України. Про це заявив у вівторок під час онлайн-брифінгу координатор Ради Нацбезпеки США Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу. Детальніше тут: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... osieu.html
_hunter написав:Странно... -- наверное нужно еще больше бусиков для отлова "добровольцев" -- тогда нарид и тикать за бугор перестанет и те, кто повтикалы -- назад толпой ломанутся
я Вас перепрошую, то пацани "добивали" план на день. можливо десь грілися вдень, чи свої справи рішали...., а на ніч вирішили добити план по мобілізації. Таких рвучких до роботи не більше десятка - план зробили і все.
Придумано не нами и задолго до нас:
" Чувства в кулак, волю в узду! Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п№;%ду! А не выполнил — Сам иди н*?:й!
fler написав:-------------------- ЛАД Польша создает одну из самых мощных вооруженных сил Запада, [url]https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/[/url] --------------------- Немає такої новини на англомовній версії washingtonpost, отже "Эта перспектива вызвала тревогу" перш за все (і мабуть лише) в кацапії, яка марить всадити Трампа у президентське крісло та послабити НАТО. А по факту рф розширює та зміцнює НАТО, виснажує власну армію, проводить китаїзацію країни та наближає її поділ, як зображено на карті Буданова.
Ну, ладно, flyman, руснявий переклад мене трохи спантеличив, тому що пропагандон висмикнув із статті те, що йому було треба. Я полізла шукати на перших шпальтах і не знайшла, а воно виявилося "в аналах". Не дивно, що таке лайно муха знайшов першим
Если Вы элементарно не умеете пользоваться ссылками, то это Ваша проблема, "доктор наук". Зато с оскорблениями у Вас всё в порядке. Видимо, сказывается большая практика в "научных дискуссиях".
Панове модератори! Я не возражаю против удаления этого поста, но тогда, пожалуйста, вытирайте и оскорбительный пост "доктора наук". То же самое касается абсолютно хамского и идиотского поста Будивельника viewtopic.php?p=5649988#p5649988. Этот умник, сидя в тысяче километров от фронта, уже как-то желал мне, чтобы внучку убило (это прошлым летом, когда Харьков обстреливали ежедневно), теперь желает, чтобы квартиру разбомбило ( наверное, вместе со мной). И всё это сходит с рук. Спасибо. Я понимаю, что идиотизм не лечится, хамство тоже слабо, но хоть пытаться надо. И наказывать.