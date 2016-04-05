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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5608560956105611
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:33

  lapay написав:
  flyman написав:А якщо "хамасівський" Сектор Газа стане на третину (половину) менше, то це перемога чи поразка?

А якщо Київ за три дні? Депортацію палестинців з сектора Гази Ізраїлю не дозволять зробити. Як зайшли в сектор Гази, так і вийдуть, не вперше, і не в останнє.

А якщо буде що одна лінія розмежування, і північна частина буде з "демократичним самоврядуванням"?

Хоча що нам з того, окрім що "відволікає фокус" світової спільноти на Близький Схід.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:54

  lapay написав:"Ізраїль програє і цей етап столітньої війни. Не буде заявленої повної окупації Гази, а буде припинення вогню і обмін заручниками, як цього хоче хамас. Такий мій прогноз."

це особистий прогноз? :)

та не потрібна Ізраїлю окупація того сектору. піклуйся потім про 2-3 млн населення.

але проблема в тому, що палестинці не можуть утворити керівні структури, які б намагалася хоч якось розвивати Газу, а не займатися тероризмом. щоб з цим робити - питання з *. можливо протекторат великої арабської країни, але таке щастя нікому не потрібне
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:55

  lapay написав:
  flyman написав:А якщо "хамасівський" Сектор Газа стане на третину (половину) менше, то це перемога чи поразка?

А якщо Київ за три дні? Депортацію палестинців з сектора Гази Ізраїлю не дозволять зробити. Як зайшли в сектор Гази, так і вийдуть, не вперше, і не в останнє.

хамасівців трошки менше стало, но то таке :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:32

  jump написав:звичний буденний вечір у Львові

https://t.me/tplviv/23713

////

П.С.
На початок 2023-го, за оцінкою Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, в країні налічувалося від 28 до 34 мільйонів осіб (у межах країни на 1 січня 2022 року)

останні дані - менше 27 млн... :cry:

Странно... -- наверное нужно еще больше бусиков для отлова "добровольцев" -- тогда нарид и тикать за бугор перестанет и те, кто повтикалы -- назад толпой ломанутся :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:49

Адміністрація США оприлюднила нові факти, які вказують на посилення військової співпраці між Іраном та Росією, а також на можливу підготовку до передачі в РФ іранських балістичних ракет для їх застосування проти України.
Про це заявив у вівторок під час онлайн-брифінгу координатор Ради Нацбезпеки США Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.
Детальніше тут: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... osieu.html

Сьогодні відбувається черговий Рамштайн. Цікаво, що вони там вирішать.
ЗМІ публікують проект довгострокових гарантій безпеки, який підготував ЄС для України.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ommitments
fler
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Странно... -- наверное нужно еще больше бусиков для отлова "добровольцев" -- тогда нарид и тикать за бугор перестанет и те, кто повтикалы -- назад толпой ломанутся


я Вас перепрошую, то пацани "добивали" план на день.
можливо десь грілися вдень, чи свої справи рішали...., а на ніч вирішили добити план по мобілізації. Таких рвучких до роботи не більше десятка - план зробили і все.

Придумано не нами и задолго до нас:

" Чувства в кулак, волю в узду! Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п№;%ду! А не выполнил — Сам иди н*?:й!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 14:25

  fler написав:
  flyman написав:
  fler написав:--------------------
ЛАД
Польша создает одну из самых мощных вооруженных сил Запада,
[url]https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/[/url]
---------------------
Немає такої новини на англомовній версії washingtonpost, отже
"Эта перспектива вызвала тревогу" перш за все (і мабуть лише) в кацапії, яка марить всадити Трампа у президентське крісло та послабити НАТО. А по факту рф розширює та зміцнює НАТО, виснажує власну армію, проводить китаїзацію країни та наближає її поділ, як зображено на карті Буданова.

жіночко, навіщо так палитися:
https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/
Этот умник, стдя втысяче километров от фронта уже желал как-то. чтобы внучку убило
WARSAW — Poland is building one of the West’s most muscle-bound militaries, on course to deploy more battle tanks than Britain, France, Germany and Italy – combined.

Ну, ладно, flyman, руснявий переклад мене трохи спантеличив, тому що пропагандон висмикнув із статті те, що йому було треба. Я полізла шукати на перших шпальтах і не знайшла, а воно виявилося "в аналах". Не дивно, що таке лайно муха знайшов першим :mrgreen:

Если Вы элементарно не умеете пользоваться ссылками, то это Ваша проблема, "доктор наук".
Зато с оскорблениями у Вас всё в порядке.
Видимо, сказывается большая практика в "научных дискуссиях".

Панове модератори!
Я не возражаю против удаления этого поста, но тогда, пожалуйста, вытирайте и оскорбительный пост "доктора наук".
То же самое касается абсолютно хамского и идиотского поста Будивельника viewtopic.php?p=5649988#p5649988.
Этот умник, сидя в тысяче километров от фронта, уже как-то желал мне, чтобы внучку убило (это прошлым летом, когда Харьков обстреливали ежедневно), теперь желает, чтобы квартиру разбомбило ( наверное, вместе со мной). И всё это сходит с рук. Спасибо.
Я понимаю, что идиотизм не лечится, хамство тоже слабо, но хоть пытаться надо. И наказывать.
ЛАД
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