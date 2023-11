flyman написав:

fler написав:

ЛАД

Польша создает одну из самых мощных вооруженных сил Запада,

[url]https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/[/url]

---------------------

Немає такої новини на англомовній версії washingtonpost, отже

жіночко, навіщо так палитися:Этот умник, стдя втысяче километров от фронта уже желал как-то. чтобы внучку убилоWARSAW — Poland is building one of the West’s most muscle-bound militaries, on course to deploy more battle tanks than Britain, France, Germany and Italy – combined.