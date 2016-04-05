lapay написав:"Ізраїль програє і цей етап столітньої війни. Не буде заявленої повної окупації Гази, а буде припинення вогню і обмін заручниками, як цього хоче хамас. Такий мій прогноз."
це особистий прогноз?
та не потрібна Ізраїлю окупація того сектору. піклуйся потім про 2-3 млн населення.
але проблема в тому, що палестинці не можуть утворити керівні структури, які б намагалася хоч якось розвивати Газу, а не займатися тероризмом. щоб з цим робити - питання з *. можливо протекторат великої арабської країни, але таке щастя нікому не потрібне
Адміністрація США оприлюднила нові факти, які вказують на посилення військової співпраці між Іраном та Росією, а також на можливу підготовку до передачі в РФ іранських балістичних ракет для їх застосування проти України. Про це заявив у вівторок під час онлайн-брифінгу координатор Ради Нацбезпеки США Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу. Детальніше тут: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... osieu.html
_hunter написав:Странно... -- наверное нужно еще больше бусиков для отлова "добровольцев" -- тогда нарид и тикать за бугор перестанет и те, кто повтикалы -- назад толпой ломанутся
я Вас перепрошую, то пацани "добивали" план на день. можливо десь грілися вдень, чи свої справи рішали...., а на ніч вирішили добити план по мобілізації. Таких рвучких до роботи не більше десятка - план зробили і все.
Придумано не нами и задолго до нас:
" Чувства в кулак, волю в узду! Рабочий, работай! Не охай! Не ахай! Выполнил план — посылай всех в п№;%ду! А не выполнил — Сам иди н*?:й!
fler написав:-------------------- ЛАД Польша создает одну из самых мощных вооруженных сил Запада, [url]https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/20/europe-military-defense-russia-trump/[/url] --------------------- Немає такої новини на англомовній версії washingtonpost, отже "Эта перспектива вызвала тревогу" перш за все (і мабуть лише) в кацапії, яка марить всадити Трампа у президентське крісло та послабити НАТО. А по факту рф розширює та зміцнює НАТО, виснажує власну армію, проводить китаїзацію країни та наближає її поділ, як зображено на карті Буданова.
Ну, ладно, flyman, руснявий переклад мене трохи спантеличив, тому що пропагандон висмикнув із статті те, що йому було треба. Я полізла шукати на перших шпальтах і не знайшла, а воно виявилося "в аналах". Не дивно, що таке лайно муха знайшов першим
Если Вы элементарно не умеете пользоваться ссылками, то это Ваша проблема, "доктор наук". Зато с оскорблениями у Вас всё в порядке. Видимо, сказывается большая практика в "научных дискуссиях".
Панове модератори! Я не возражаю против удаления этого поста, но тогда, пожалуйста, вытирайте и оскорбительный пост "доктора наук". То же самое касается абсолютно хамского и идиотского поста Будивельника viewtopic.php?p=5649988#p5649988. Этот умник, сидя в тысяче километров от фронта, уже как-то желал мне, чтобы внучку убило (это прошлым летом, когда Харьков обстреливали ежедневно), теперь желает, чтобы квартиру разбомбило ( наверное, вместе со мной). И всё это сходит с рук. Спасибо. Я понимаю, что идиотизм не лечится, хамство тоже слабо, но хоть пытаться надо. И наказывать.
Успіх написав:А може справді проблема в поганій мобілізації - це відсутність гарної реклами?
А я вважаю що проблема в іншому 1 Відсутня інформація по кількості БАЖАЮЧИХ терміново демобілізуватись 2 Відсутня інформація по тому наскільки сильно БАЖАЮТЬ демобілізуватись з розбивкою по категоріям( пофіг , було б непогано , хочу, сильно хочу, близький до дезертирства)
Якби в ЗСУ провести опитування щось типу ( своєрідний рейтинг), в якому присутні два параметри Термін служби, 18+___коефіцієнт 0,2 12+___коефіцієнт 0,6 6+____коефіцієнт 0,9 скільки погоджується втратити в оплаті щоб гарантовано демобілізуватись на протязі - місяця, типу доплачу 200 000+ місяць без зарплати (втрата 300 000) - трьох , типу 3 місяці з зарплатою в 50% (втрата 200 000) - шести, типу 6 місяців з зарплатою 75% (втрата десь 100 000)
Коефіцієнт терміну служби * варіант терміну демобілізації=втрати при демобілізації...
Тобто Хто прослужив 18+місяців і хоче демобілізуватись на протязі місяця-втрачає 60000 ....... Хто прослужив 6+місяців і хоче демобілізуватись на протязі місяця втрачає 270000 ..... Той хто 6+місяців і хоче демобілізуватись на протязі 6 місяців втрачає 90000
Втрати не для того щоб когось наказати , втрати для того , щоб була противага..бо ми всі хочемо бути багатими,здоровими А так є плюси звільнення, є плюси служити..
На моє переконання може виявитись що долярчиків в армії дуже мало , а долярчики не люблять коли вони в меншості, тому й наш дописувач швиденько б обрав варіант -звільнитись на протязі шести місяців, і перестав би виносити всім мозок
ПС Засуджених за незаконний перетин кордону щось 200+ осіб Офіційно вважається що 40000+ осіб не повернулись з закордону щоб уникнути мобілізації і ще 30000 осіб по надуманим причинам поступили на другу вищу освіту... Тобто на 10 млн військовозобовязаних десь 100 000 твердих ухилянтів Думаю що на 1 млн військових ЗСУ нитиків а-ля долярчик також не більше 20000-50000 І якщо чесно то в інтересах всієї країни дати копняка нитикам..І армія не постраждає і ДУХ в ДЕРЖАВІ підніметься.
60000 -- то “втрати” передової премії, якщо відпустка рівна 0.6міс. А люди йдуть у відпустку... Чомусь...
1 Оплачувана відпустка після якої повертаєшся назад точно не дорівнює звільненню
Долярчик написав:Будівельник-калькуляторний НЕ розуміє, що він оцими своїми підрахуями нікого не налякав!
Що там кажуть про дурня який якщо не розуміє - то обовязково збреше? 1 Де і чим я когось лякав? Не лякав, це просто спочатку один обмежений з 9класами освіти придумав, потім мене в цій своїй маячні і звинуватив? Труси-хрестик 2 Для НеДурнів Якщо пропозицію сформувати Давайте зробимо всіх щасливими - то ясно що за неї проголосують УСІ..але при цьому ніхто щасливішим не стане Тому грамотна постановка питання повинна враховувати як вигоди так і втрати При чому Зверніть увагу - фінансові втрати які я описав -мізерні ,навіть в порівнянні з хабарами які пропонують воєнкомам... Тобто я особисто переконаний що долярчиків у нас мізер, а раз мізер страхопудів переляканих - то навіщо через 0,01% дурників- нормальних залякувати? Нормальні москаля лупашать в першу чергу тому що це їх ВНУТРІШНІЙ обовязок і тільки в другу чергу - за гроші. А дурників -нитиків-страхопудів - легше звільнити , щоб атмосферу не псували , нехай їдуть в тил і там починають нити як вони мають вижити на базарі якщо ніхто велозапчастини в них не купує...
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 22 лис, 2023 15:08, всього редагувалось 1 раз.
“ Президента РФ Володимира Путіна поєднує з колишнім генсеком СРСР Йосипом Сталіним ненависть до України та українців. Сталін свого часу влаштував Голодомор в Україні, вбивши мільйони цивільних. Тепер Путін має таку ж мету, розв'язавши війну проти мирної держави в 21 столітті. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробила глава американської делегації при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд, пише "Укрінформ". ”