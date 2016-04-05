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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5609561056115612
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:теперь желает, чтобы квартиру разбомбило
Так ти тут постійно оправдуєш тих хто ТОБІ вже розбомбив
Розповідаєш про велику російську культуру
Про не все так однозначно...
А коли ТОБІ бажають ТОГО ж проти чого ти не виступаєш що зроблено ТИМ КОГО тИ оправдуєш - то ти відразу в сльози і жалітись...
Я тобі скажу більше Те що ти дурень і не розумієш що розкручуєшся на ТЮРМУ - я пробував пояснити Модераторам і ПРОСИВ їх від гріха подалі тебе забанити , щоб ти реально не сів...
Але в тебе рассея прежде всего...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

не лише я так думаю 8)

«Поразка у війні — найкраще, що може статися з Росією». Розмова з Ярославом Грицаком про путінську ідею агресії
для доступу для статті треба ввести email
Я маю скепсис щодо можливості перевиховання росіян, принаймні цих поколінь. Тому що я вважаю, що вони вже ціннісно сформовані. Можливі якісь відхилення, але рівень токсичності Росії, затоксикованість історії настільки велика, що, я вважаю, це вже майже неможливо.

Є шанси (про це пишуть соціологи), що можливо це буде з молодшим поколінням. Насамперед [йдеться про] школярів, підлітків, для яких Путін не якоюсь великою перевагою, а перешкодою. З ними можна працювати.

Але ключове, що має статися — Росія має програти. Колись Вайцзеккер, німецький президент, сказав, що найкраще, що сталося з Німеччиною — це те, що вона програла Другу світову війну.

Я думаю, найкраще, що може статися з Росією, — це вона програє війну. І лише тоді може початися перевиховання. Але перевиховання обов’язково за участі зовнішнього фактору. Обов’язково. Тому що сама Росія себе перевиховати не може.

Є різні варіанти перемоги України. На жаль, не один. Я не знаю, яким буде реальним кінець цієї війни. Хотілося б, щоб ми вийшли на кордони 1991 року. Хоча я знаю, що це проблематично. Не тому, що це неможливо, тому що це і величезні втрати серед українців, серед військового складу. Я не знаю, чи ми на це погодимося. Це інше питання.

Чи варто ці території, скажімо, Донбасу, який зараз повністю спустошений, відвойовувати… Це моя особиста думка. Прошу не вважати, що це думка більшості. Але я собі уявляю цю перемогу як 1991 рік. Це максимальна перемога. Очевидно, є інші варіанти мінімальнішої перемоги.

Я вважаю, що ключовою умовою перемоги є вступ України в НАТО і в Європейський Союз. І радикальні реформи, які зможуть з України зробити те, що зробилося з Фінляндією після радянської війни. Фіни зараз одна з найкращих, найбільш потужних, найбільш гуманітарних держав у Європі. І це так само під силу Україні.

Але є інша концепція: має бути сталий мир. Тому що ми розуміємо, що навіть після цього миру, який ми здобудемо, не зникає загроза Росії. Коли ми переможемо в цій війні, це не означає, що не треба буде воювати знову нашим внукам чи правнукам.

Тому для нас ключова ідея є сталого миру — зробити Росію такою, щоб вона більше не могла воювати, щоб Україна зникла як об'єкт для агресії і як «братній народ», який треба підкоряти, підчинити і внести в свої надра.
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 22 лис, 2023 15:37, всього редагувалось 3 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:33

  Успіх написав:
  Bobua написав:60000 -- то “втрати” передової премії, якщо відпустка рівна 0.6міс.
А люди йдуть у відпустку... Чомусь...
Так отож!))
Будівельник-калькуляторний НЕ розуміє, що він оцими своїми підрахуями нікого не налякав!
Тут згідні сплатити/втратити і більше грошей(і я також)

А в нас тільки 5 і 2 на дорогу. (
по сімейних тож хєр смахаєш. Поводи тільки народження дитини, смерть рідних, і власне весілля.
Мій отпуск вже 2 місяці переноситься. ще зуби за рік вже надо підлатати і так справ назбиралоси... короч напрягає вже ця хєрь.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:54

  Shaman написав:
  lapay написав:
  flyman написав:А якщо "хамасівський" Сектор Газа стане на третину (половину) менше, то це перемога чи поразка?

А якщо Київ за три дні? Депортацію палестинців з сектора Гази Ізраїлю не дозволять зробити. Як зайшли в сектор Гази, так і вийдуть, не вперше, і не в останнє.

хамасівців трошки менше стало, но то таке :)


Так вони ж плодяться як таргани-а чому б ні, коли ООН з голоду не дасть померти.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:59

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  Bobua написав:60000 -- то “втрати” передової премії, якщо відпустка рівна 0.6міс.
А люди йдуть у відпустку... Чомусь...
Так отож!))
Будівельник-калькуляторний НЕ розуміє, що він оцими своїми підрахуями нікого не налякав!
Тут згідні сплатити/втратити і більше грошей(і я також)

А в нас тільки 5 і 2 на дорогу. (
по сімейних тож хєр смахаєш. Поводи тільки народження дитини, смерть рідних, і власне весілля.
Мій отпуск вже 2 місяці переноситься. ще зуби за рік вже надо підлатати і так справ назбиралоси... короч напрягає вже ця хєрь.

мобресурс, погляд з не з Африки
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 16:13

М-да... Прапорщик это диагноз. Неизлечимый.
ЛАД
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