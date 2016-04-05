ЛАД написав:теперь желает, чтобы квартиру разбомбило
Так ти тут постійно оправдуєш тих хто ТОБІ вже розбомбив Розповідаєш про велику російську культуру Про не все так однозначно... А коли ТОБІ бажають ТОГО ж проти чого ти не виступаєш що зроблено ТИМ КОГО тИ оправдуєш - то ти відразу в сльози і жалітись... Я тобі скажу більше Те що ти дурень і не розумієш що розкручуєшся на ТЮРМУ - я пробував пояснити Модераторам і ПРОСИВ їх від гріха подалі тебе забанити , щоб ти реально не сів... Але в тебе рассея прежде всего...
Я маю скепсис щодо можливості перевиховання росіян, принаймні цих поколінь. Тому що я вважаю, що вони вже ціннісно сформовані. Можливі якісь відхилення, але рівень токсичності Росії, затоксикованість історії настільки велика, що, я вважаю, це вже майже неможливо.
Є шанси (про це пишуть соціологи), що можливо це буде з молодшим поколінням. Насамперед [йдеться про] школярів, підлітків, для яких Путін не якоюсь великою перевагою, а перешкодою. З ними можна працювати.
Але ключове, що має статися — Росія має програти. Колись Вайцзеккер, німецький президент, сказав, що найкраще, що сталося з Німеччиною — це те, що вона програла Другу світову війну.
Я думаю, найкраще, що може статися з Росією, — це вона програє війну. І лише тоді може початися перевиховання. Але перевиховання обов’язково за участі зовнішнього фактору. Обов’язково. Тому що сама Росія себе перевиховати не може.
Є різні варіанти перемоги України. На жаль, не один. Я не знаю, яким буде реальним кінець цієї війни. Хотілося б, щоб ми вийшли на кордони 1991 року. Хоча я знаю, що це проблематично. Не тому, що це неможливо, тому що це і величезні втрати серед українців, серед військового складу. Я не знаю, чи ми на це погодимося. Це інше питання.
Чи варто ці території, скажімо, Донбасу, який зараз повністю спустошений, відвойовувати… Це моя особиста думка. Прошу не вважати, що це думка більшості. Але я собі уявляю цю перемогу як 1991 рік. Це максимальна перемога. Очевидно, є інші варіанти мінімальнішої перемоги.
Я вважаю, що ключовою умовою перемоги є вступ України в НАТО і в Європейський Союз. І радикальні реформи, які зможуть з України зробити те, що зробилося з Фінляндією після радянської війни. Фіни зараз одна з найкращих, найбільш потужних, найбільш гуманітарних держав у Європі. І це так само під силу Україні.
Але є інша концепція: має бути сталий мир. Тому що ми розуміємо, що навіть після цього миру, який ми здобудемо, не зникає загроза Росії. Коли ми переможемо в цій війні, це не означає, що не треба буде воювати знову нашим внукам чи правнукам.
Тому для нас ключова ідея є сталого миру — зробити Росію такою, щоб вона більше не могла воювати, щоб Україна зникла як об'єкт для агресії і як «братній народ», який треба підкоряти, підчинити і внести в свої надра.
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 22 лис, 2023 15:37, всього редагувалось 3 разів.
Bobua написав:60000 -- то “втрати” передової премії, якщо відпустка рівна 0.6міс. А люди йдуть у відпустку... Чомусь...
Так отож!)) Будівельник-калькуляторний НЕ розуміє, що він оцими своїми підрахуями нікого не налякав! Тут згідні сплатити/втратити і більше грошей(і я також)
А в нас тільки 5 і 2 на дорогу. ( по сімейних тож хєр смахаєш. Поводи тільки народження дитини, смерть рідних, і власне весілля. Мій отпуск вже 2 місяці переноситься. ще зуби за рік вже надо підлатати і так справ назбиралоси... короч напрягає вже ця хєрь.
Bobua написав:60000 -- то “втрати” передової премії, якщо відпустка рівна 0.6міс. А люди йдуть у відпустку... Чомусь...
Так отож!)) Будівельник-калькуляторний НЕ розуміє, що він оцими своїми підрахуями нікого не налякав! Тут згідні сплатити/втратити і більше грошей(і я також)
А в нас тільки 5 і 2 на дорогу. ( по сімейних тож хєр смахаєш. Поводи тільки народження дитини, смерть рідних, і власне весілля. Мій отпуск вже 2 місяці переноситься. ще зуби за рік вже надо підлатати і так справ назбиралоси... короч напрягає вже ця хєрь.