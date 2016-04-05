Я маю скепсис щодо можливості перевиховання росіян, принаймні цих поколінь. Тому що я вважаю, що вони вже ціннісно сформовані. Можливі якісь відхилення, але рівень токсичності Росії, затоксикованість історії настільки велика, що, я вважаю, це вже майже неможливо. Є шанси (про це пишуть соціологи), що можливо це буде з молодшим поколінням. Насамперед [йдеться про] школярів, підлітків, для яких Путін не якоюсь великою перевагою, а перешкодою. З ними можна працювати. Але ключове, що має статися — Росія має програти. Колись Вайцзеккер, німецький президент, сказав, що найкраще, що сталося з Німеччиною — це те, що вона програла Другу світову війну. Я думаю, найкраще, що може статися з Росією, — це вона програє війну. І лише тоді може початися перевиховання. Але перевиховання обов’язково за участі зовнішнього фактору. Обов’язково. Тому що сама Росія себе перевиховати не може.

Є різні варіанти перемоги України. На жаль, не один. Я не знаю, яким буде реальним кінець цієї війни. Хотілося б, щоб ми вийшли на кордони 1991 року. Хоча я знаю, що це проблематично. Не тому, що це неможливо, тому що це і величезні втрати серед українців, серед військового складу. Я не знаю, чи ми на це погодимося. Це інше питання.



Чи варто ці території, скажімо, Донбасу, який зараз повністю спустошений, відвойовувати… Це моя особиста думка. Прошу не вважати, що це думка більшості. Але я собі уявляю цю перемогу як 1991 рік. Це максимальна перемога. Очевидно, є інші варіанти мінімальнішої перемоги.



Я вважаю, що ключовою умовою перемоги є вступ України в НАТО і в Європейський Союз. І радикальні реформи, які зможуть з України зробити те, що зробилося з Фінляндією після радянської війни. Фіни зараз одна з найкращих, найбільш потужних, найбільш гуманітарних держав у Європі. І це так само під силу Україні.



Але є інша концепція: має бути сталий мир. Тому що ми розуміємо, що навіть після цього миру, який ми здобудемо, не зникає загроза Росії. Коли ми переможемо в цій війні, це не означає, що не треба буде воювати знову нашим внукам чи правнукам.



Тому для нас ключова ідея є сталого миру — зробити Росію такою, щоб вона більше не могла воювати, щоб Україна зникла як об'єкт для агресії і як «братній народ», який треба підкоряти, підчинити і внести в свої надра.