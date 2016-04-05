Bobua написав:60000 -- то “втрати” передової премії, якщо відпустка рівна 0.6міс. А люди йдуть у відпустку... Чомусь...
Так отож!)) Будівельник-калькуляторний НЕ розуміє, що він оцими своїми підрахуями нікого не налякав! Тут згідні сплатити/втратити і більше грошей(і я також)
А в нас тільки 5 і 2 на дорогу. ( по сімейних тож хєр смахаєш. Поводи тільки народження дитини, смерть рідних, і власне весілля. Мій отпуск вже 2 місяці переноситься. ще зуби за рік вже надо підлатати і так справ назбиралоси... короч напрягає вже ця хєрь.
jump написав:Зеленський заявив, що Україна може зупинити війну, якщо віддати росіянам Донбас і Крим
«Так, ми можемо зупинити війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. Але наша країна не готова до такого »мирного плану", - заявив Зеленський. Він також заявив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом і вислухати його мирний план по Україні.
тобто "просто пєрєстать контраступ"
Але поки що нема Нуланд з печеньками, то можна бути спокійним