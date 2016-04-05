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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5609561056115612
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:59

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  Bobua написав:60000 -- то “втрати” передової премії, якщо відпустка рівна 0.6міс.
А люди йдуть у відпустку... Чомусь...
Так отож!))
Будівельник-калькуляторний НЕ розуміє, що він оцими своїми підрахуями нікого не налякав!
Тут згідні сплатити/втратити і більше грошей(і я також)

А в нас тільки 5 і 2 на дорогу. (
по сімейних тож хєр смахаєш. Поводи тільки народження дитини, смерть рідних, і власне весілля.
Мій отпуск вже 2 місяці переноситься. ще зуби за рік вже надо підлатати і так справ назбиралоси... короч напрягає вже ця хєрь.

мобресурс, погляд з не з Африки
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 17:03

у верховного лідора раптова зміна парадигми :oops:

Зеленський заявив, що Україна може зупинити війну, якщо віддати росіянам Донбас і Крим
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 17:09


САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу від фракції "Слуги народу" Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.

Нардеп хотів, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель університету, в якому Одарченко обіймав посаду ректора.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 17:10

  jump написав:у верховного лідора раптова зміна парадигми :oops:

Зеленський заявив, що Україна може зупинити війну, якщо віддати росіянам Донбас і Крим

А шо ж ви посилання не наводите? Бо видрали з контексту? :mrgreen:
Краще поясніть, чому Байден та Сі відмовилися брати участь у віртуальному самміті G20, який відбудеться завтра, 22 листопада, і в якому пуйло сподівається поговорити з лідерами Заходу?
https://www.slovoidilo.ua/2023/11/22/no ... utinym-zmi
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 69528.html
fler
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Зеленський заявив, що Україна може зупинити війну, якщо віддати росіянам Донбас і Крим


«Так, ми можемо зупинити війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. Але наша країна не готова до такого »мирного плану", - заявив Зеленський. Він також заявив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом і вислухати його мирний план по Україні.


тобто "просто пєрєстать контраступ"

Але поки що нема Нуланд з печеньками, то можна бути спокійним
flyman
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  #<1 ... 5609561056115612
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