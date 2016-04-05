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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5610561156125613>
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:59

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  Bobua написав:60000 -- то “втрати” передової премії, якщо відпустка рівна 0.6міс.
А люди йдуть у відпустку... Чомусь...
Так отож!))
Будівельник-калькуляторний НЕ розуміє, що він оцими своїми підрахуями нікого не налякав!
Тут згідні сплатити/втратити і більше грошей(і я також)

А в нас тільки 5 і 2 на дорогу. (
по сімейних тож хєр смахаєш. Поводи тільки народження дитини, смерть рідних, і власне весілля.
Мій отпуск вже 2 місяці переноситься. ще зуби за рік вже надо підлатати і так справ назбиралоси... короч напрягає вже ця хєрь.

мобресурс, погляд з не з Африки
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 17:03

у верховного лідора раптова зміна парадигми :oops:

Зеленський заявив, що Україна може зупинити війну, якщо віддати росіянам Донбас і Крим
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 17:09


САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу від фракції "Слуги народу" Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.

Нардеп хотів, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель університету, в якому Одарченко обіймав посаду ректора.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 17:10

  jump написав:у верховного лідора раптова зміна парадигми :oops:

Зеленський заявив, що Україна може зупинити війну, якщо віддати росіянам Донбас і Крим

А шо ж ви посилання не наводите? Бо видрали з контексту? :mrgreen:
Краще поясніть, чому Байден та Сі відмовилися брати участь у віртуальному самміті G20, який відбудеться завтра, 22 листопада, і в якому пуйло сподівається поговорити з лідерами Заходу?
https://www.slovoidilo.ua/2023/11/22/no ... utinym-zmi
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 69528.html
fler
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Зеленський заявив, що Україна може зупинити війну, якщо віддати росіянам Донбас і Крим


«Так, ми можемо зупинити війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. Але наша країна не готова до такого »мирного плану", - заявив Зеленський. Він також заявив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом і вислухати його мирний план по Україні.


тобто "просто пєрєстать контраступ"

Але поки що нема Нуланд з печеньками, то можна бути спокійним
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 17:50

  flyman написав:
  jump написав:Зеленський заявив, що Україна може зупинити війну, якщо віддати росіянам Донбас і Крим


«Так, ми можемо зупинити війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. Але наша країна не готова до такого »мирного плану", - заявив Зеленський. Він також заявив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом і вислухати його мирний план по Україні.


тобто "просто пєрєстать контраступ"

Але поки що нема Нуланд з печеньками, то можна бути спокійним

Т.е. Остин зеле таки сказал "денег нет, но вы держитесь!"? :roll:

Это он смело заявил... -- референдум он готов провести -- для подтверждения? :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 17:53

  fler написав:Краще поясніть, чому Байден та Сі відмовилися брати участь у віртуальному самміті G20, який відбудеться завтра, 22 листопада

Торговая "война"/санкции/Тайвань -- не до виртуала им.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 18:09

  _hunter написав:-- референдум он готов провести -- для подтверждения? :wink:

так як з петиціями про дємбєль Бобуа і Успіха
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 18:22

  flyman написав:
  _hunter написав:-- референдум он готов провести -- для подтверждения? :wink:

так як з петиціями про дємбєль Бобуа і Успіха

Та оно-то понятно, но реально интересно -- на кого эта клоунада расчитана?..
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

І все-таки є у мене відчуття, що провал мобілізації -- цілковито на совісті укр.влади.

Бо військ.зарплата -- неймовірна для пересічних. На сайті ПФУ у пенс.калькуляторі показує трошки більше тієї суми, що нам виплачують і показує середню в Україні, і місячні коеф.зарплати які не змогли перестрибнути понад “7.хх” у мій час УБД -- лише через обмеження на ЄСВ в 15мін.

Могла би бути і черга до війська і навіть “блат” -- за умови виконання всього трьох умов:

1) влада забезпечить важку техніку і бетон для глибоких і надійних укріплень -- просто треба спрямувати “велике будівництво” на фронт (москвини вже це роблять, чит. Бутусова).
2) комбрижкам та й усім іншим командирам влада заборонить піддавати солдатів будь-якому зайвому ризику, відкриє гарячу лінію при МО, і перестане марити територіями і відвойовуванням, які призводить до смертей солдатів... (тут у москвинів неясно, бо, з одного боку шлють зеків на м`ясні штурми, але, з іншого -- всіляким блатним кадирівцям там у них доволі безпечно, і вся їхня банда відступала і з півночі, і з Херсону, і з харківщини, коли був ризик).
3) коли завдяки виконанню п.1 і п.2 і до укр.війська буде надлишок рекрутів -- треба вмикати режим дуже тривалих і неоплачуваних відпусток, а може і вибіркових демобілізацій (для найгірших солдатів), від всього того “блатні”, котрим жаль буде втрачати зарплату і премію -- мабуть, почнуть відкуповуватись у корумпованих командирів...

Схоже, що якщо ми не почнемо робити п.п. 1, 2, 3 -- то програємо, суттєво... Бо не зробити це -- означає бути тупішими навіть аніж москвини. А це ж біда, біда чорна...

Як то пишуть -- “запам`ятайте цей твіт”.
Bobua
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