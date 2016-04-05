Додано: Сер 22 лис, 2023 18:50

І все-таки є у мене відчуття, що провал мобілізації -- цілковито на совісті укр.влади.



Бо військ.зарплата -- неймовірна для пересічних. На сайті ПФУ у пенс.калькуляторі показує трошки більше тієї суми, що нам виплачують і показує середню в Україні, і місячні коеф.зарплати які не змогли перестрибнути понад “7.хх” у мій час УБД -- лише через обмеження на ЄСВ в 15мін.



Могла би бути і черга до війська і навіть “блат” -- за умови виконання всього трьох умов:



1) влада забезпечить важку техніку і бетон для глибоких і надійних укріплень -- просто треба спрямувати “велике будівництво” на фронт (москвини вже це роблять, чит. Бутусова).

2) комбрижкам та й усім іншим командирам влада заборонить піддавати солдатів будь-якому зайвому ризику, відкриє гарячу лінію при МО, і перестане марити територіями і відвойовуванням, які призводить до смертей солдатів... (тут у москвинів неясно, бо, з одного боку шлють зеків на м`ясні штурми, але, з іншого -- всіляким блатним кадирівцям там у них доволі безпечно, і вся їхня банда відступала і з півночі, і з Херсону, і з харківщини, коли був ризик).

3) коли завдяки виконанню п.1 і п.2 і до укр.війська буде надлишок рекрутів -- треба вмикати режим дуже тривалих і неоплачуваних відпусток, а може і вибіркових демобілізацій (для найгірших солдатів), від всього того “блатні”, котрим жаль буде втрачати зарплату і премію -- мабуть, почнуть відкуповуватись у корумпованих командирів...



Схоже, що якщо ми не почнемо робити п.п. 1, 2, 3 -- то програємо, суттєво... Бо не зробити це -- означає бути тупішими навіть аніж москвини. А це ж біда, біда чорна...



Як то пишуть -- “запам`ятайте цей твіт”.