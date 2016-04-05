Bobua написав:60000 -- то “втрати” передової премії, якщо відпустка рівна 0.6міс. А люди йдуть у відпустку... Чомусь...
Так отож!)) Будівельник-калькуляторний НЕ розуміє, що він оцими своїми підрахуями нікого не налякав! Тут згідні сплатити/втратити і більше грошей(і я також)
А в нас тільки 5 і 2 на дорогу. ( по сімейних тож хєр смахаєш. Поводи тільки народження дитини, смерть рідних, і власне весілля. Мій отпуск вже 2 місяці переноситься. ще зуби за рік вже надо підлатати і так справ назбиралоси... короч напрягає вже ця хєрь.
jump написав:Зеленський заявив, що Україна може зупинити війну, якщо віддати росіянам Донбас і Крим
«Так, ми можемо зупинити війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. Але наша країна не готова до такого »мирного плану", - заявив Зеленський. Він також заявив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом і вислухати його мирний план по Україні.
тобто "просто пєрєстать контраступ"
Але поки що нема Нуланд з печеньками, то можна бути спокійним
jump написав:Зеленський заявив, що Україна може зупинити війну, якщо віддати росіянам Донбас і Крим
«Так, ми можемо зупинити війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. Але наша країна не готова до такого »мирного плану", - заявив Зеленський. Він також заявив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом і вислухати його мирний план по Україні.
тобто "просто пєрєстать контраступ"
Але поки що нема Нуланд з печеньками, то можна бути спокійним
Т.е. Остин зеле таки сказал "денег нет, но вы держитесь!"?
Это он смело заявил... -- референдум он готов провести -- для подтверждения?
І все-таки є у мене відчуття, що провал мобілізації -- цілковито на совісті укр.влади.
Бо військ.зарплата -- неймовірна для пересічних. На сайті ПФУ у пенс.калькуляторі показує трошки більше тієї суми, що нам виплачують і показує середню в Україні, і місячні коеф.зарплати які не змогли перестрибнути понад “7.хх” у мій час УБД -- лише через обмеження на ЄСВ в 15мін.
Могла би бути і черга до війська і навіть “блат” -- за умови виконання всього трьох умов:
1) влада забезпечить важку техніку і бетон для глибоких і надійних укріплень -- просто треба спрямувати “велике будівництво” на фронт (москвини вже це роблять, чит. Бутусова). 2) комбрижкам та й усім іншим командирам влада заборонить піддавати солдатів будь-якому зайвому ризику, відкриє гарячу лінію при МО, і перестане марити територіями і відвойовуванням, які призводить до смертей солдатів... (тут у москвинів неясно, бо, з одного боку шлють зеків на м`ясні штурми, але, з іншого -- всіляким блатним кадирівцям там у них доволі безпечно, і вся їхня банда відступала і з півночі, і з Херсону, і з харківщини, коли був ризик). 3) коли завдяки виконанню п.1 і п.2 і до укр.війська буде надлишок рекрутів -- треба вмикати режим дуже тривалих і неоплачуваних відпусток, а може і вибіркових демобілізацій (для найгірших солдатів), від всього того “блатні”, котрим жаль буде втрачати зарплату і премію -- мабуть, почнуть відкуповуватись у корумпованих командирів...
Схоже, що якщо ми не почнемо робити п.п. 1, 2, 3 -- то програємо, суттєво... Бо не зробити це -- означає бути тупішими навіть аніж москвини. А це ж біда, біда чорна...