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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5610561156125613
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:00

Bobua ,

2) комбрижкам та й усім іншим командирам влада заборонить піддавати солдатів будь-якому зайвому ризику


Можна спочатку письмовий дозвіл у сімʼї спитати, чи дозволяють вийти з підвалу в окоп , чи лише не нижче 5 метрів над головою бетону щоб було..
Не армія, а санаторій в Трускавці.
«Комбрижки»… Цікаві формулювання.

Треба ще питати індивідуальні побажання: наприклад муху дозволити кодити не менше 8 годин на добу, вітальону поки 30-40 повідомлень на форумі не напише за добу, не турбувати бойовими завданнями .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:13

  jump написав:у верховного лідора раптова зміна парадигми :oops:

Зеленський заявив, що Україна може зупинити війну, якщо віддати росіянам Донбас і Крим

"Да, мы можем остановить войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. Но наша страна не готова к такому "мирному плану", - заявил Зеленский.

А если привести полную цитату, то твой пост становится полным вбросом
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:16

  Hotab написав:Bobua ,

2) комбрижкам та й усім іншим командирам влада заборонить піддавати солдатів будь-якому зайвому ризику


Можна спочатку письмовий дозвіл у сімʼї спитати, чи дозволяють вийти з підвалу в окоп , чи лише не нижче 5 метрів над головою бетону щоб було..
Не армія, а санаторій в Трускавці.
«Комбрижки»… Цікаві формулювання.

Треба ще питати індивідуальні побажання: наприклад муху дозволити кодити не менше 8 годин на добу, вітальону поки 30-40 повідомлень на форумі не напише за добу, не турбувати бойовими завданнями .

Перед каждой атакой штаб должен организовать тайное голосование среди бойцов бригады: все как положено, "за", "против", "воздержался".
С агитацией, с засеванием блиндажей гречкой, с подсчетом голосов, с независимыми наблюдателями от международных организаций.
antey1969
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