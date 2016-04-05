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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 лис, 2023 19:00
Bobua
,
2) комбрижкам та й усім іншим командирам влада заборонить піддавати солдатів будь-якому зайвому ризику
Можна спочатку письмовий дозвіл у сімʼї спитати, чи дозволяють вийти з підвалу в окоп , чи лише не нижче 5 метрів над головою бетону щоб було..
Не армія, а санаторій в Трускавці.
«Комбрижки»… Цікаві формулювання.
Треба ще питати індивідуальні побажання: наприклад муху дозволити кодити не менше 8 годин на добу, вітальону поки 30-40 повідомлень на форумі не напише за добу, не турбувати бойовими завданнями .
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Hotab
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Додано: Сер 22 лис, 2023 19:13
jump написав:
у верховного лідора раптова зміна парадигми
Зеленський заявив, що Україна може зупинити війну, якщо віддати росіянам Донбас і Крим
"Да, мы можем остановить войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. Но наша страна не готова к такому "мирному плану", - заявил Зеленский.
А если привести полную цитату, то твой пост становится полным вбросом
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Додано: Сер 22 лис, 2023 19:16
Hotab написав:Bobua
,
2) комбрижкам та й усім іншим командирам влада заборонить піддавати солдатів будь-якому зайвому ризику
Можна спочатку письмовий дозвіл у сімʼї спитати, чи дозволяють вийти з підвалу в окоп , чи лише не нижче 5 метрів над головою бетону щоб було..
Не армія, а санаторій в Трускавці.
«Комбрижки»… Цікаві формулювання.
Треба ще питати індивідуальні побажання: наприклад муху дозволити кодити не менше 8 годин на добу, вітальону поки 30-40 повідомлень на форумі не напише за добу, не турбувати бойовими завданнями .
Перед каждой атакой штаб должен организовать тайное голосование среди бойцов бригады: все как положено, "за", "против", "воздержался".
С агитацией, с засеванием блиндажей гречкой, с подсчетом голосов, с независимыми наблюдателями от международных организаций.
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