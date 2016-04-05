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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5611561256135614
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 20:44

  Волинь написав:Хтось сумнівається що танки вони собі самі зможуть купити?)
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:, тут, на форумі ВСІ фронтовики кажуть, що потрібно замінювати тих, які вже 18-21міс на фронті!!!

Та ніхто їх не замінить. На це є десятки причин, основні:
- щоб когось міняти, потрібно збільшувати штатну чисельність, а це в свою чергу додаткові витрати на з/п, забезпечення, навчання і тд. А бюджет і так тріщить
- влада розуміє, якщо відправляти у відпустку, то відсотків 50% не повернеться назад. Вони підуть у лікарню, а там за 1,5 роки життя в окопах буде стільки болячок
- там зараз вмотивовані хлопці з досвідом війни, а міняти на кого? На тих, що ловлять і пакують в "бусіки"? Вони ж кинуть позиції при перших пострілах
- потрібно змінювати закодавство і т.д.
Неважко змоделювати, що нас чекає через рік-два, коли дійсно патріотів, готових воювати залишится мало, а основа буде з бійців виловлених і запакованих ТЦК на вулицях.
Тут патова ситуація.
І як би там гарно не розказували в телемарафоні, шансу вийти на границі 91 року фактично вже нема.
NatiK
 
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