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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 лис, 2023 19:00
Bobua
,
2) комбрижкам та й усім іншим командирам влада заборонить піддавати солдатів будь-якому зайвому ризику
Можна спочатку письмовий дозвіл у сімʼї спитати, чи дозволяють вийти з підвалу в окоп , чи лише не нижче 5 метрів над головою бетону щоб було..
Не армія, а санаторій в Трускавці.
«Комбрижки»… Цікаві формулювання.
Треба ще питати індивідуальні побажання: наприклад муху дозволити кодити не менше 8 годин на добу, вітальону поки 30-40 повідомлень на форумі не напише за добу, не турбувати бойовими завданнями .
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Hotab
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Додано: Сер 22 лис, 2023 19:13
jump написав:
у верховного лідора раптова зміна парадигми
Зеленський заявив, що Україна може зупинити війну, якщо віддати росіянам Донбас і Крим
"Да, мы можем остановить войну, если мы отдадим России Донбасс и Крым. Но наша страна не готова к такому "мирному плану", - заявил Зеленский.
А если привести полную цитату, то твой пост становится полным вбросом
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Додано: Сер 22 лис, 2023 19:16
Hotab написав:Bobua
,
2) комбрижкам та й усім іншим командирам влада заборонить піддавати солдатів будь-якому зайвому ризику
Можна спочатку письмовий дозвіл у сімʼї спитати, чи дозволяють вийти з підвалу в окоп , чи лише не нижче 5 метрів над головою бетону щоб було..
Не армія, а санаторій в Трускавці.
«Комбрижки»… Цікаві формулювання.
Треба ще питати індивідуальні побажання: наприклад муху дозволити кодити не менше 8 годин на добу, вітальону поки 30-40 повідомлень на форумі не напише за добу, не турбувати бойовими завданнями .
Перед каждой атакой штаб должен организовать тайное голосование среди бойцов бригады: все как положено, "за", "против", "воздержался".
С агитацией, с засеванием блиндажей гречкой, с подсчетом голосов, с независимыми наблюдателями от международных организаций.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 19:30
Успіх написав:
ти розумієш, що навіть, тут, на форумі ВСІ фронтовики кажуть, що потрібно замінювати тих, які вже 18-21міс на фронті!!! І чим більше демобілізацію затягувати, затягувати нашу заміну - тим гірше для всіх!
На кого менять?
Военкомы сейчас набрать пополнение не могут, не то что замену.
Как вариант, найдите кого-то из своих родных или близких, представьте его военкомам и требуйте замену.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 20:20
Успіх написав:
Є.панат
budivelnik написав:
Зверніть увагу - фінансові втрати які я описав -мізерні ,навіть в порівнянні з хабарами які пропонують воєнкомам...
Тобто я особисто переконаний що долярчиків у нас мізер, а раз мізер страхопудів переляканих - то навіщо через 0,01% дурників- нормальних залякувати?
Нормальні москаля лупашать в першу чергу тому що це їх ВНУТРІШНІЙ обовязок
і тільки в другу чергу - за гроші.
А дурників -нитиків-страхопудів - легше звільнити , щоб атмосферу не псували , нехай їдуть в тил і там починають нити як вони мають вижити на базарі якщо ніхто велозапчастини в них не купує...
, ти розумієш, що навіть, тут, на форумі ВСІ фронтовики
кажуть, що потрібно замінювати тих, які вже 18-21міс на фронті!!! І чим більше демобілізацію затягувати, затягувати нашу заміну - тим гірше для всіх!
Тож роззуй очі длбйб
! Всі про це пишуть, а не тільки я >>>
Banderlog написав:
зуби за рік вже надо підлатати і так справ назбиралоси... короч напрягає вже ця хєрь
.
Підсумовуємо
1 Точність мого попадання-підтверджується коректність висловлювань.
2 Хтось може заперечити факт , що у випадку коли використовується аргумент ВСІ - це виключно тому що
а - інших аргументів немає
б - людина усвідомила хиткість власної позиції і тому вирішила заховатись(примазатись) до більшості
3 Наш 9класник постійно спілкується максимум з 10 особами (бойовий розрахунок БМ) і ще періодично з десятком тих хто їх змінює на чергуванні
Я спілкуюсь мінімум з сотнею осіб серед яких
є всього один( і той вічний нитик,люьитель пірамід) що заявляє що ВСІ ХОЧУТЬ ТЕРМІНОВО демобілізуватись
десяток - які не проти
демобілізуватись
десять десятків - які навіть не піднімають питання про демобілізацію , при чому в цій сотні яка не піднімає
30% - ідейних (будуть воювати без грошей і до останнього)
70% - тих хто вважає оплату за службу адекватною
Може варто контррозвідці поцікавитись станом речей в підрозділі долярчика..може там офіцери недопрацьовують
а може гнилий долярчик весь підроздіг гнильцою обмазує , щоб не виглядати останнім придурком,який змучився штанці змінювати .
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Додано: Сер 22 лис, 2023 20:39
antey1969 написав: Успіх написав:
ти розумієш, що навіть, тут, на форумі ВСІ фронтовики кажуть, що потрібно замінювати тих, які вже 18-21міс на фронті!!! І чим більше демобілізацію затягувати, затягувати нашу заміну - тим гірше для всіх!
На кого менять?
Военкомы сейчас набрать пополнение не могут, не то что замену.
Как вариант, найдите кого-то из своих родных или близких, представьте его военкомам и требуйте замену.
Є на кого. шукати не хочуть.
1)126 тисяч поліції. По черзі по 1-2 місяці запросто.
2)на депутатський корпус ВРУ працює понад 4000 помічників. всі здорові і мабуть всі при зброї.
3) 1700 депутатів обласних рад, ( Хтось сумнівається що танки вони собі самі зможуть купити?)
4) 120 київська міська (Ще 120 танків)
5) 11100 районні ради (будем скромніші. 11000 БМП)
6) 12400 селищні ради (12400 БТР)
7) 119500 сільські ради. (На якусь базуку є в кожного. Земельних ділянок продано немало.
ВСІ ДЕПУТАТИ НА ВИБОРАХ ЗОБОВЯЗАЛИСЬ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ ТА ЇЇ НАРОД. І принесли ПРИСЯГУ.
22 ОДА по 500 працівників. Всі ЗОБОВЯЗАНІ ЗГІДНО ПОСАДИ ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ.
9) 33000 працівиків місцевих органів влади. Або самі на фронт або ближнього родича якщо неможеш..
10) тисячі віруючих різних церков та течій які не можуть брати в руки зброю. Санітари, кухарі, на позицію воду та продукти носити, запасні позиції готувати. Роботи масса.
11) Всі броні і відстрочки після 1 місяць на полігоні, 1 місяць 2-3 лінія та забезпечення, 1 місяць на нулі. Для піхоти достатньо. І 9 місяців відпочивай.
12) штрафбат із зека, В атаку по мінному полю хтось має ходити. За адмінку 15 діб копати окопи.
Варіантів заміни та мобілізіції масса. Просто потрібно хотіти шукати.
Зайдіть ввечерів в дискоклуби та кабаки. народу масса. На дорогах пробки. всі кудись їдуть.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 20:46
Успіх написав:
, тут, на форумі ВСІ фронтовики кажуть, що потрібно замінювати тих, які вже 18-21міс на фронті!!!
Та ніхто їх не замінить. На це є десятки причин, основні:
- щоб когось міняти, потрібно збільшувати штатну чисельність, а це в свою чергу додаткові витрати на з/п, забезпечення, навчання і тд. А бюджет і так тріщить
- влада розуміє, якщо відправляти у відпустку, то відсотків 50% не повернеться назад. Вони підуть у лікарню, а там за 1,5 роки життя в окопах буде стільки болячок
- там зараз вмотивовані хлопці з досвідом війни, а міняти на кого? На тих, що ловлять і пакують в "бусіки"? Вони ж кинуть позиції при перших пострілах
- потрібно змінювати закодавство і т.д.
Неважко змоделювати, що нас чекає через рік-два, коли дійсно патріотів, готових воювати залишится мало, а основа буде з бійців виловлених і запакованих ТЦК на вулицях.
Тут патова ситуація.
І як би там гарно не розказували в телемарафоні, шансу вийти на границі 91 року фактично вже нема.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 20:59
Hotab написав:Bobua
,
2) комбрижкам та й усім іншим командирам влада заборонить піддавати солдатів будь-якому зайвому ризику
Можна спочатку письмовий дозвіл у сімʼї спитати, чи дозволяють вийти з підвалу в окоп , чи лише не нижче 5 метрів над головою бетону щоб було..
Не армія, а санаторій в Трускавці.
«Комбрижки»… Цікаві формулювання.
Треба ще питати індивідуальні побажання: наприклад муху дозволити кодити не менше 8 годин на добу, вітальону поки 30-40 повідомлень на форумі не напише за добу, не турбувати бойовими завданнями .
думал что уже дно но снизу постучали
, копают на -5...
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Додано: Сер 22 лис, 2023 21:02
NatiK написав: Успіх написав:
, тут, на форумі ВСІ фронтовики кажуть, що потрібно замінювати тих, які вже 18-21міс на фронті!!!
Тут патова ситуація.
І як би там гарно не розказували в телемарафоні, шансу вийти на границі 91 року фактично вже нема.
Шанс одразу після харківського/херсонського успіху не використано. Запізнілий кортрнаступ "не туди", на вже залиті бетоном і заміновані позиції у голому степу без переваги в авіації поставив у цьому питанні крапку.
Востаннє редагувалось Schmit
в Сер 22 лис, 2023 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 21:07
NatiK написав:
Тут патова ситуація.
Думка обліковки, у якої з 2018 року аж 45 постів, дуже важлива для нас
Залишайтесь на цій гілці форума
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