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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5611561256135614
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 21:38

Німці дають черговий пакет
Уряд Німеччини повідомив про передачу Україні нового пакета допомоги, до якого увійшли бойові машини піхоти Marder, боєприпаси та інша техніка і спорядження.
Про це повідомили на офіційному сайті німецького уряду.

Новий пакет допомоги містить:

20 БМП Marder 1A3;
1 машина розмінування Wisent;
2 танкових тягачі НХ81 і 2 напівпричепи до них;
5 медичних всюдиходів;
2 броньовані машини швидкої допомоги;
9 машин прикордонної охорони;
2 380 снарядів 155мм;
2 428 криптофонів (телефони із шифруванням).
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 21:44

  Hotab написав:Треба ще питати індивідуальні побажання: наприклад муху дозволити кодити не менше 8 годин на добу, вітальону поки 30-40 повідомлень на форумі не напише за добу, не турбувати бойовими завданнями .

У нас на форумі «пропадає» цінний ресурс для кіберармії. Якби всі щоденні повідомлення від flyman, ЛАД, Shmit та ще пари-трійки інших дописувачів надсилати як спам-атаки на кацапські урядові сайти (в допомогу нашим хакерам), то ті кремляді вже б «лягли» від перевантаження, а наші модери трохи б відпочили від прибирання сміття.

  NatiK написав:Тут патова ситуація.
І як би там гарно не розказували в телемарафоні, шансу вийти на границі 91 року фактично вже нема.

Чому не розглядається варіант "тиск на пуйла, щоб вивів війська з України". Хіба вже вичерпали всі можливості? Наприклад, США могли б офіційно визнати рф країною-терористкою і це мало б відповідні дипломатичні та інші наслідки. Можна тиснути також на перших осіб - коня та іже з ним - видати ордери на їх арешт (як пу), щоб вони були так само не виїзні та конфіскувати їх майно в ЄС та США, а родичів вислати нах звідти. Тоді б спецоперація закінчилася "аж бігом"))).
fler
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 21:57

  NatiK написав:
  Успіх написав:, тут, на форумі ВСІ фронтовики кажуть, що потрібно замінювати тих, які вже 18-21міс на фронті!!!

Та ніхто їх не замінить. На це є десятки причин, основні:
- щоб когось міняти, потрібно збільшувати штатну чисельність, а це в свою чергу додаткові витрати на з/п, забезпечення, навчання і тд. А бюджет і так тріщить
- влада розуміє, якщо відправляти у відпустку, то відсотків 50% не повернеться назад. Вони підуть у лікарню, а там за 1,5 роки життя в окопах буде стільки болячок
- там зараз вмотивовані хлопці з досвідом війни, а міняти на кого? На тих, що ловлять і пакують в "бусіки"? Вони ж кинуть позиції при перших пострілах
- потрібно змінювати закодавство і т.д.
Неважко змоделювати, що нас чекає через рік-два, коли дійсно патріотів, готових воювати залишится мало, а основа буде з бійців виловлених і запакованих ТЦК на вулицях.
Тут патова ситуація.
І як би там гарно не розказували в телемарафоні, шансу вийти на границі 91 року фактично вже нема.


Если рассматривать шансы выйти на границы 91 года, то нужно анализировать все информационные потоки касательно военных ресурсов против кремлевского агрессора. И знать причину войны, которую, как бы помягче сказать, не декларируют ни кремлевская верхушка, ни наши властные структуры. Форумчанам эти информационные потоки не доступны в принципе.

В причине войны и объеме поставленной военной помощи заключается ответ на вопрос на каком этапе начнутся мирные переговоры, которыми, как правило, и завершаются войны. Варианты возможных этапов:
- при некотором расширении территории Украины за счет Ростовской области, Белгородской и Курской.
- при выходе нами на границы 91-го года, как объявлено Президентом Украины;
- при нынешнем положении линии фронта плюс минус на момент марта-апреля 2024 года;
- при полной потере не менее от ~4х до ~6-ти областей Украины, как объявлено росийской властью.

Дальше продолжать не буду. )))
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 22:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Чому не розглядається варіант "тиск на пуйла, щоб вивів війська з України"

Санкції фактично нічого не дають. Ну перетвориться рашка в північну корею. Ракет від цього менше не стане. Танків виробляти менше не стануть. Будуть вони не такі технологічні, але будуть
Тиск на "друзів" пу нічого теж не дав. Частина від нього відреклась і виїхала, частина і далі буде жити в роскоші в рашці. Перевезуть сім'ю в ОАЕ для прикладу. Важелі впливу США теж мають здатність вичерпуватись.
Тут хіба варіант, щоб Китай дотиснув зі свого боку, перекрив товарообмін, наприклад, та границю, але в це мало віриться
NatiK
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 22:17

  buratinyo написав:И знать причину войны, которую, как бы помягче сказать, не декларируют ни кремлевская верхушка, ни наши властные структуры. Форумчанам эти информационные потоки не доступны в принципе.

Ты продолжаешь свою идиому - мы не знаем причины войны, власти от нас скрывают и прочую пророссийскую чушню

buratinyo, причины войны всё теже - уничтожение Украины, как государства и украинцев, как нации
pesikot
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