NatiK написав:

Успіх написав: , тут, на форумі ВСІ фронтовики кажуть, що потрібно замінювати тих, які вже 18-21міс на фронті!!! , тут, на форумі ВСІ фронтовики кажуть, що потрібно замінювати тих, які вже 18-21міс на фронті!!!

Та ніхто їх не замінить. На це є десятки причин, основні:- щоб когось міняти, потрібно збільшувати штатну чисельність, а це в свою чергу додаткові витрати на з/п, забезпечення, навчання і тд. А бюджет і так тріщить- влада розуміє, якщо відправляти у відпустку, то відсотків 50% не повернеться назад. Вони підуть у лікарню, а там за 1,5 роки життя в окопах буде стільки болячок- там зараз вмотивовані хлопці з досвідом війни, а міняти на кого? На тих, що ловлять і пакують в "бусіки"? Вони ж кинуть позиції при перших пострілах- потрібно змінювати закодавство і т.д.Неважко змоделювати, що нас чекає через рік-два, коли дійсно патріотів, готових воювати залишится мало, а основа буде з бійців виловлених і запакованих ТЦК на вулицях.Тут патова ситуація.І як би там гарно не розказували в телемарафоні, шансу вийти на границі 91 року фактично вже нема.