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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 лис, 2023 22:58
freeze написав:
Интересно Зеленский как-то прогнозирует ситуацию, которая будет с такими исходными данными месяца через три, месяцев через шесть.
прогнозируй не прогнозируй, как будто от его хотелок что то зависит.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 23:04
budivelnik написав:
спілкується максимум з 10 особами (бойовий розрахунок БМ) і ще періодично з десятком тих хто їх змінює на чергуванні
Ще раз кажу, що ти длбйб!
Погугли, чи в знайомих запитай, скільки в одній батареї людей (а ми всі кучкуємось разом і вже всіх повадки і звички вивчили) І періодично пересікаємось з іншими батареями нашого дивізіону...
І, взагалі, періодично з різними пересікаємось(від ппо-шників, до піхоти... - наприклад, влітку 2022 від нашої вогневої за 300-400м жила піхота)
Тож не тупи!
І ще раз тобі кажу - ну якщо б тільки я писав про заміну фронтовиків, які 18-21міс. на фронті... Але ж ти ж добре бачиш дописи Бобюа, Фріза, Бандерлога, Деніка
і інших?!
То чого тупиш?
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Додано: Сер 22 лис, 2023 23:13
vitaliiangel написав: freeze написав:
Интересно Зеленский как-то прогнозирует ситуацию, которая будет с такими исходными данными месяца через три, месяцев через шесть.
прогнозируй не прогнозируй, как будто от его хотелок что то зависит.
От руководства любого уровня во время войны зависят жизни людей.
Есть разные руководители
- трусливый умный
- расчётливый барыга
- добрый, но некомпетентный
- который хочет со всеми договориться, и лайки собрать
- бесстрашный идиот
- ещё с десяток других .
Но любой военный вам скажет, что из этого огромного списка самая большая беда, и даже ваша возможная смерть - это бесстрашный идиот.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 23:18
Тут на форумі, всі "наївняки" думають/вірять, що худих корів(читай - "втомлених солдат") можна ще хоча б 1 рік дояти(читай - тримати на фронті) і не годувати?(читай - не замінювати)
Серйозно?
Ви в це твердо вірите?
NatiK написав:
Тут патова ситуація.
І як би там гарно не розказували в телемарафоні, шансу вийти на границі 91 року фактично вже нема
Кордони 91го?
Та тут аби ще хоч рік втримати позиції, які на моменті!!! >>>>>
freeze написав:
это дополнительные потери личного состава. Которые не восполняются провальной мобилизацией. Интересно Зеленский как-то прогнозирует ситуацию, которая будет с такими исходными данными месяца через три, месяцев через шесть
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Додано: Сер 22 лис, 2023 23:42
❗️Зміни в мобілізації.
Як повідомляє Арахамія, до кінця року планують розробити документ, який дасть відповіді на питання:
▪️Що робити з людьми, які вже 2 роки воюють без ротації?
▪️Врегулює питання з призовним віком.
▪️Чому не можуть демобілізуватися інваліди 1 і 2 груп?
▪️Бійці, які пройшли полон, зараз не мають можливості демобілізуватися.
▪️Питання онкохворих військових.
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