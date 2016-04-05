прогнозируй не прогнозируй, как будто от его хотелок что то зависит.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 22:58
Додано: Сер 22 лис, 2023 23:04
Пакуй рюкзаки своїм синам... ;)
Ще раз кажу, що ти длбйб!
Погугли, чи в знайомих запитай, скільки в одній батареї людей (а ми всі кучкуємось разом і вже всіх повадки і звички вивчили) І періодично пересікаємось з іншими батареями нашого дивізіону...
І, взагалі, періодично з різними пересікаємось(від ппо-шників, до піхоти... - наприклад, влітку 2022 від нашої вогневої за 300-400м жила піхота)
Тож не тупи!
І ще раз тобі кажу - ну якщо б тільки я писав про заміну фронтовиків, які 18-21міс. на фронті... Але ж ти ж добре бачиш дописи Бобюа, Фріза, Бандерлога, Деніка і інших?!
То чого тупиш?
Додано: Сер 22 лис, 2023 23:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
От руководства любого уровня во время войны зависят жизни людей.
Есть разные руководители
- трусливый умный
- расчётливый барыга
- добрый, но некомпетентный
- который хочет со всеми договориться, и лайки собрать
- бесстрашный идиот
- ещё с десяток других .
Но любой военный вам скажет, что из этого огромного списка самая большая беда, и даже ваша возможная смерть - это бесстрашный идиот.
Додано: Сер 22 лис, 2023 23:18
Цікава річ
Тут на форумі, всі "наївняки" думають/вірять, що худих корів(читай - "втомлених солдат") можна ще хоча б 1 рік дояти(читай - тримати на фронті) і не годувати?(читай - не замінювати)
Серйозно?
Ви в це твердо вірите?
Кордони 91го?
Та тут аби ще хоч рік втримати позиції, які на моменті!!! >>>>>
Додано: Сер 22 лис, 2023 23:42
Додано: Чет 23 лис, 2023 00:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пусть Арахамия личным примером заменит хотя бы одного бойца, который отслужил 20 месяцев, бодрый, розовощекий.
Если в Украине начнут призывать детей 18-20 лет на войну, это конец страны, имхо. По мировосприятию это дети, часто с девочками не спали и ни разу в выборах не участвовали. По поводу военных первой и второй группы инвалидности, это просто горячичный бред полоумного Арахамии, инвалид первой группы требует постоянного ухода, что несёт этот полоумный зелёный депутат.
Почему после плена надо демобилизовываться ? Да, тяжело.
Больные раком и СПИДом в рядах ЗСУ это плевок в рожу Арахамий и других зелёных депутатов, отлынивающих от воинской службы себя и своих детей.
Додано: Чет 23 лис, 2023 00:46
Маленький чмошник злякався і почав приклади приводити..
Мудельманчик
А де ти бачив заявку Деніка що він з побратимами побє когось в тилу якщо його не демобілізують?
Де заявка Фріза що якщо не демобілізують він комусь око на пяту точку натягне?
Той самий бобуа і то не настільки категоричний і точно так не ниє...
От і виходить
Нитик і страхопуд -тільки той хто нив про те що люди в магазині хавчик купляють а вннього на базарі не купляють велозапчастини
Потім той самий нив про піраміду, яка зашвидко закінчилась і того він як останній лох ледве не втратив(по його словам, не факт що в реалії)
Тепер знові він же ниє що всіх бачив , з усіма говорив і всі хочуть...
А я скажу інше
Люди що в армії , що в тилу - ХОЧУТЬ закінчення війни і перемоги...
Але при цьому основна маса цих людей на відміну від ОДНОГО чмошника- ЗНАЄ - нічого не дається просто так.
Тому не прикривайся тим хто служить і тобі не давав права виступати від їх імені..
А того самого Фріза, Деніка та й БобУа - прошу вставити трошки мозгів в пусту макітру девятикласника
Він своїми істериками Вас соромить.
Невже Ви хочете щоб про Вас думали так як він тут описує-заляканих і нещасних?
Додано: Чет 23 лис, 2023 01:03
В нас теж снарядів мало. І якість просто ні в які ворота особєнно азіатських ракет до градів. А ще танки почали активно використовувати як гаубичну арту) но з тієї сторони за останній час теж поменшало артобстрілів . Вони мінометами в нас воюють. Напевно всі снаряди пішли під авдіївку, друзі звідти дуже скупо останнім часом пишуть. Поповнення зараз в нас просто курям на сміх. Дуже мало. А пару днів тому дали групу всі обмежені а третина інваліди... ладно 155 нема. Де наші снаряди, невже так складно запустити виробництво снарядів до д30? І контрнаступ сука не закінчився, тіки ідуть обережні розмови що МОЖЕ скоро буде наказ закінчувати Завтра, їду на пару годин в запоріжжя і таки нафігачусь коняки. вже сьогодні
Додано: Чет 23 лис, 2023 01:05
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