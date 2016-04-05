Додано: Чет 23 лис, 2023 00:46

Успіх написав: budivelnik написав: спілкується максимум з 10 особами (бойовий розрахунок БМ) і ще періодично з десятком тих хто їх змінює на чергуванні спілкується максимум з 10 особами (бойовий розрахунок БМ) і ще періодично з десятком тих хто їх змінює на чергуванні Ще раз кажу, що ти длбйб!

Погугли, чи в знайомих запитай, скільки в одній батареї людей (а ми всі кучкуємось разом і вже всіх повадки і звички вивчили) І періодично пересікаємось з іншими батареями нашого дивізіону...

І, взагалі, періодично з різними пересікаємось(від ппо-шників, до піхоти... - наприклад, влітку 2022 від нашої вогневої за 300-400м жила піхота)

Тож не тупи!



І ще раз тобі кажу - ну якщо б тільки я писав про заміну фронтовиків, які 18-21міс. на фронті... Але ж ти ж добре бачиш дописи Бобюа, Фріза, Бандерлога, Деніка і інших?!

То чого тупиш? Ще раз кажу, що ти длбйб!Погугли, чи в знайомих запитай, скільки в одній батареї людей (а ми всі кучкуємось разом і вже всіх повадки і звички вивчили) І періодично пересікаємось з іншими батареями нашого дивізіону...І, взагалі, періодично з різними пересікаємось(від ппо-шників, до піхоти... - наприклад, влітку 2022 від нашої вогневої за 300-400м жила піхота)Тож не тупи!І ще раз тобі кажу - ну якщо б тільки я писав про заміну фронтовиків, які 18-21міс. на фронті... Але ж ти ж добре бачиш дописиі інших?!То чого тупиш?

Маленький чмошник злякався і почав приклади приводити..МудельманчикА де ти бачив заявку Деніка що він з побратимами побє когось в тилу якщо його не демобілізують?Де заявка Фріза що якщо не демобілізують він комусь око на пяту точку натягне?Той самий бобуа і то не настільки категоричний і точно так не ниє...От і виходитьНитик і страхопуд -тільки той хто нив про те що люди в магазині хавчик купляють а вннього на базарі не купляють велозапчастиниПотім той самий нив про піраміду, яка зашвидко закінчилась і того він як останній лох ледве не втратив(по його словам, не факт що в реалії)Тепер знові він же ниє що всіх бачив , з усіма говорив і всі хочуть...А я скажу іншеЛюди що в армії , що в тилу - ХОЧУТЬ закінчення війни і перемоги...Але при цьому основна маса цих людей на відміну від ОДНОГО чмошника- ЗНАЄ - нічого не дається просто так.Тому не прикривайся тим хто служить і тобі не давав права виступати від їх імені..А того самого Фріза, Деніка та й БобУа - прошу вставити трошки мозгів в пусту макітру девятикласникаВін своїми істериками Вас соромить.Невже Ви хочете щоб про Вас думали так як він тут описує-заляканих і нещасних?