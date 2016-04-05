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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5612561356145615
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 22:58

  freeze написав:Интересно Зеленский как-то прогнозирует ситуацию, которая будет с такими исходными данными месяца через три, месяцев через шесть.
прогнозируй не прогнозируй, как будто от его хотелок что то зависит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 23:04

Пакуй рюкзаки своїм синам... ;)

  budivelnik написав:спілкується максимум з 10 особами (бойовий розрахунок БМ) і ще періодично з десятком тих хто їх змінює на чергуванні
Ще раз кажу, що ти длбйб!
Погугли, чи в знайомих запитай, скільки в одній батареї людей (а ми всі кучкуємось разом і вже всіх повадки і звички вивчили) І періодично пересікаємось з іншими батареями нашого дивізіону...
І, взагалі, періодично з різними пересікаємось(від ппо-шників, до піхоти... - наприклад, влітку 2022 від нашої вогневої за 300-400м жила піхота)
Тож не тупи!

І ще раз тобі кажу - ну якщо б тільки я писав про заміну фронтовиків, які 18-21міс. на фронті... Але ж ти ж добре бачиш дописи Бобюа, Фріза, Бандерлога, Деніка і інших?!
То чого тупиш?
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 23:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  freeze написав:Интересно Зеленский как-то прогнозирует ситуацию, которая будет с такими исходными данными месяца через три, месяцев через шесть.
прогнозируй не прогнозируй, как будто от его хотелок что то зависит.


От руководства любого уровня во время войны зависят жизни людей.
Есть разные руководители
- трусливый умный
- расчётливый барыга
- добрый, но некомпетентный
- который хочет со всеми договориться, и лайки собрать
- бесстрашный идиот
- ещё с десяток других .
Но любой военный вам скажет, что из этого огромного списка самая большая беда, и даже ваша возможная смерть - это бесстрашный идиот.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 23:18

Цікава річ

Тут на форумі, всі "наївняки" думають/вірять, що худих корів(читай - "втомлених солдат") можна ще хоча б 1 рік дояти(читай - тримати на фронті) і не годувати?(читай - не замінювати)
Серйозно?
Ви в це твердо вірите?
  NatiK написав:Тут патова ситуація.
І як би там гарно не розказували в телемарафоні, шансу вийти на границі 91 року фактично вже нема
Кордони 91го?
Та тут аби ще хоч рік втримати позиції, які на моменті!!! >>>>>
  freeze написав:это дополнительные потери личного состава. Которые не восполняются провальной мобилизацией. Интересно Зеленский как-то прогнозирует ситуацию, которая будет с такими исходными данными месяца через три, месяцев через шесть
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 23:42

❗️Зміни в мобілізації.

Як повідомляє Арахамія, до кінця року планують розробити документ, який дасть відповіді на питання:

▪️Що робити з людьми, які вже 2 роки воюють без ротації?
▪️Врегулює питання з призовним віком.
▪️Чому не можуть демобілізуватися інваліди 1 і 2 груп?
▪️Бійці, які пройшли полон, зараз не мають можливості демобілізуватися.
▪️Питання онкохворих військових.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 00:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Xenon написав:
️Зміни в мобілізації.

Як повідомляє Арахамія, до кінця року планують розробити документ, який дасть відповіді на питання:

Що робити з людьми, які вже 2 роки воюють без ротації?
Врегулює питання з призовним віком.
Чому не можуть демобілізуватися інваліди 1 і 2 груп?
Бійці, які пройшли полон, зараз не мають можливості демобілізуватися.
Питання онкохворих військових.


Пусть Арахамия личным примером заменит хотя бы одного бойца, который отслужил 20 месяцев, бодрый, розовощекий.
Если в Украине начнут призывать детей 18-20 лет на войну, это конец страны, имхо. По мировосприятию это дети, часто с девочками не спали и ни разу в выборах не участвовали. По поводу военных первой и второй группы инвалидности, это просто горячичный бред полоумного Арахамии, инвалид первой группы требует постоянного ухода, что несёт этот полоумный зелёный депутат.
Почему после плена надо демобилизовываться ? Да, тяжело.
Больные раком и СПИДом в рядах ЗСУ это плевок в рожу Арахамий и других зелёных депутатов, отлынивающих от воинской службы себя и своих детей.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 00:46

  Успіх написав:
  budivelnik написав:спілкується максимум з 10 особами (бойовий розрахунок БМ) і ще періодично з десятком тих хто їх змінює на чергуванні
Ще раз кажу, що ти длбйб!
Погугли, чи в знайомих запитай, скільки в одній батареї людей (а ми всі кучкуємось разом і вже всіх повадки і звички вивчили) І періодично пересікаємось з іншими батареями нашого дивізіону...
І, взагалі, періодично з різними пересікаємось(від ппо-шників, до піхоти... - наприклад, влітку 2022 від нашої вогневої за 300-400м жила піхота)
Тож не тупи!

І ще раз тобі кажу - ну якщо б тільки я писав про заміну фронтовиків, які 18-21міс. на фронті... Але ж ти ж добре бачиш дописи Бобюа, Фріза, Бандерлога, Деніка і інших?!
То чого тупиш?
Маленький чмошник злякався і почав приклади приводити..
Мудельманчик
А де ти бачив заявку Деніка що він з побратимами побє когось в тилу якщо його не демобілізують?
Де заявка Фріза що якщо не демобілізують він комусь око на пяту точку натягне?
Той самий бобуа і то не настільки категоричний і точно так не ниє...

От і виходить
Нитик і страхопуд -тільки той хто нив про те що люди в магазині хавчик купляють а вннього на базарі не купляють велозапчастини
Потім той самий нив про піраміду, яка зашвидко закінчилась і того він як останній лох ледве не втратив(по його словам, не факт що в реалії)
Тепер знові він же ниє що всіх бачив , з усіма говорив і всі хочуть...

А я скажу інше
Люди що в армії , що в тилу - ХОЧУТЬ закінчення війни і перемоги...
Але при цьому основна маса цих людей на відміну від ОДНОГО чмошника- ЗНАЄ - нічого не дається просто так.

Тому не прикривайся тим хто служить і тобі не давав права виступати від їх імені..
А того самого Фріза, Деніка та й БобУа - прошу вставити трошки мозгів в пусту макітру девятикласника
Він своїми істериками Вас соромить.
Невже Ви хочете щоб про Вас думали так як він тут описує-заляканих і нещасних?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 01:03

  freeze написав: На моём участке, конечно чисто субъективно, но активность нашей артиллерии по сравнению с летом снизилась минимум раз в пять. А это дополнительные потери личного состава. Которые не восполняются провальной мобилизацией. Интересно Зеленский как-то прогнозирует ситуацию, которая будет с такими исходными данными месяца через три, месяцев через шесть. По моему ни хрена не прогнозирует, это моё личное мнение, ни с кем спорить не буду.

В нас теж снарядів мало. І якість просто ні в які ворота особєнно азіатських ракет до градів. А ще танки почали активно використовувати як гаубичну арту) но з тієї сторони за останній час теж поменшало артобстрілів . Вони мінометами в нас воюють. Напевно всі снаряди пішли під авдіївку, друзі звідти дуже скупо останнім часом пишуть. Поповнення зараз в нас просто курям на сміх. Дуже мало. А пару днів тому дали групу всі обмежені а третина інваліди... ладно 155 нема. Де наші снаряди, невже так складно запустити виробництво снарядів до д30? І контрнаступ сука не закінчився, тіки ідуть обережні розмови що МОЖЕ скоро буде наказ закінчувати :lol: Завтра, їду на пару годин в запоріжжя і таки нафігачусь коняки. :lol: вже сьогодні :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 01:05

  Schmit написав:
  pesikot написав:buratinyo, причины войны всё теже - уничтожение Украины, как государства и украинцев, как нации

Це не причини, а цілі.
Причини у 2019 році.

Це москалі тільки в 2019 усвідомили, що совок розпався, чи що?
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