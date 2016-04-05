katso написав: Banderlog написав:
Якби кому не хотілось законодавствство буде змінюватись тільки в сторону жорсткішу. І планка при доборі призовників все нищою . Ну й заградотряди чи багато всп.
Ну тогда когда-то в одной фронтовой части может оказаться критическая масса насильно загнанных обозленных на власть людей которым терять нечего но они уже с оружием... Странно это не понимать.
а шо тут розуміти? Крім того що критичної маси стараються не допускати розпорошуючи відказників , але далі будуть робити так щоб було шо тєряти. Ви бачите інший вихід з цієї ситуації?