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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5613561456155616
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 01:50

  Banderlog написав:Якби кому не хотілось законодавствство буде змінюватись тільки в сторону жорсткішу. І планка при доборі призовників все нищою . Ну й заградотряди чи багато всп.


Ну тогда когда-то в одной фронтовой части может оказаться критическая масса насильно загнанных обозленных на власть людей которым терять нечего но они уже с оружием... Странно это не понимать.
katso
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 04:19

  katso написав:
  Banderlog написав:Якби кому не хотілось законодавствство буде змінюватись тільки в сторону жорсткішу. І планка при доборі призовників все нищою . Ну й заградотряди чи багато всп.


Ну тогда когда-то в одной фронтовой части может оказаться критическая масса насильно загнанных обозленных на власть людей которым терять нечего но они уже с оружием... Странно это не понимать.
а шо тут розуміти? Крім того що критичної маси стараються не допускати розпорошуючи відказників , але далі будуть робити так щоб було шо тєряти. Ви бачите інший вихід з цієї ситуації?
Banderlog
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