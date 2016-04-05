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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5613561456155616
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 01:50

  Banderlog написав:Якби кому не хотілось законодавствство буде змінюватись тільки в сторону жорсткішу. І планка при доборі призовників все нищою . Ну й заградотряди чи багато всп.


Ну тогда когда-то в одной фронтовой части может оказаться критическая масса насильно загнанных обозленных на власть людей которым терять нечего но они уже с оружием... Странно это не понимать.
katso
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 04:19

  katso написав:
  Banderlog написав:Якби кому не хотілось законодавствство буде змінюватись тільки в сторону жорсткішу. І планка при доборі призовників все нищою . Ну й заградотряди чи багато всп.


Ну тогда когда-то в одной фронтовой части может оказаться критическая масса насильно загнанных обозленных на власть людей которым терять нечего но они уже с оружием... Странно это не понимать.
а шо тут розуміти? Крім того що критичної маси стараються не допускати розпорошуючи відказників , але далі будуть робити так щоб було шо тєряти. Ви бачите інший вихід з цієї ситуації?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 08:21

  antey1969 написав:
  Hotab написав:Bobua ,


І все-таки є у мене відчуття, що провал мобілізації -- цілковито на совісті укр.влади.

Бо військ.зарплата -- неймовірна для пересічних. На сайті ПФУ у пенс.калькуляторі показує трошки більше тієї суми, що нам виплачують і показує середню в Україні, і місячні коеф.зарплати які не змогли перестрибнути понад “7.хх” у мій час УБД -- лише через обмеження на ЄСВ в 15мін.

Могла би бути і черга до війська і навіть “блат” -- за умови виконання всього трьох умов:

1) влада забезпечить важку техніку і бетон для глибоких і надійних укріплень -- просто треба спрямувати “велике будівництво” на фронт (москвини вже це роблять, чит. Бутусова).
2) комбрижкам та й усім іншим командирам влада заборонить піддавати солдатів будь-якому зайвому ризику, відкриє гарячу лінію при МО, і перестане марити територіями і відвойовуванням, які призводить до смертей солдатів... (тут у москвинів неясно, бо, з одного боку шлють зеків на м`ясні штурми, але, з іншого -- всіляким блатним кадирівцям там у них доволі безпечно, і вся їхня банда відступала і з півночі, і з Херсону, і з харківщини, коли був ризик).
3) коли завдяки виконанню п.1 і п.2 і до укр.війська буде надлишок рекрутів -- треба вмикати режим дуже тривалих і неоплачуваних відпусток, а може і вибіркових демобілізацій (для найгірших солдатів), від всього того “блатні”, котрим жаль буде втрачати зарплату і премію -- мабуть, почнуть відкуповуватись у корумпованих командирів...

Схоже, що якщо ми не почнемо робити п.п. 1, 2, 3 -- то програємо, суттєво... Бо не зробити це -- означає бути тупішими навіть аніж москвини. А це ж біда, біда чорна...

Як то пишуть -- “запам`ятайте цей твіт”.


Можна спочатку письмовий дозвіл у сімʼї спитати, чи дозволяють вийти з підвалу в окоп , чи лише не нижче 5 метрів над головою бетону щоб було..
Не армія, а санаторій в Трускавці.
«Комбрижки»… Цікаві формулювання.

Треба ще питати індивідуальні побажання: наприклад муху дозволити кодити не менше 8 годин на добу, вітальону поки 30-40 повідомлень на форумі не напише за добу, не турбувати бойовими завданнями .

Перед каждой атакой штаб должен организовать тайное голосование среди бойцов бригады: все как положено, "за", "против", "воздержался".
С агитацией, с засеванием блиндажей гречкой, с подсчетом голосов, с независимыми наблюдателями от международных организаций.




оооо...
а вам всім хі-хі і ха-ха?
пишу, що безпека солдатів (укриття, накази...) має бути на першому місці (якщо країні треба мобілізація, якщо треба не програти...) -- а вам від цього смішно?
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 08:33

Bobua мені смішно, що ви своїх командирів називаєте «комбрижки», і вважаєте що не потрібно піддавати солдата ризику на війні. Війна - це само по собі підвищений ризик. Навіть глибоко в землі (на аеродромі в тилу) . А з землі все одно треба виходити наверх і йти в атаку (сідати в літак, вертоліт і летіти)
Командирам надано право приймати рішення (ризикувати підлеглим особовим складом) і нести відповідальність за ці рішення. Вам з точки зору найнижчоі ланки у військовій ієрархії здається що з вами чинять несправедливо. Але це тому, що ви на самому низькому щаблі і не бачите багато чого.

Питання бетону і якісних укріплень - це я розділяю з вами. Проте це не компетенція «комбрижки». У нього нема бетону. Волонтери такого теж не дадуть. Це питання значно вищого рівня.

Я розумію, чому саме «комбрижка» у вас асоціюється з несправедливістю. Бо ви його не бачите. Взводний поряд, ротний теж недалеко, навіть комбат десь ви знаєте де. А от «комбрижка» у вашій уяві в Києві на гідропарку з вудкою, і звідти віддає вам розпорядження з пляшкою віскаря під курткою. Проте це не так. І штаб бригади найпріоритетніша ціль для прильоту Смерча (Торнадо) , С-300 чи Іскандера.

А у самого «комбрижки» пухне голова, як отим скороченим ресурсом (некомплектом) виконати задачу по утриманню його сектору в обороні, чи тим більше виконувати накази на наступ. Да так, щоб не втратити ще більше, що і оборонятись не зможе.
Hotab
 
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