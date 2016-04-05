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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5613561456155616
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 08:33

Bobua мені смішно, що ви своїх командирів називаєте «комбрижки», і вважаєте що не потрібно піддавати солдата ризику на війні. Війна - це само по собі підвищений ризик. Навіть глибоко в землі (на аеродромі в тилу) . А з землі все одно треба виходити наверх і йти в атаку (сідати в літак, вертоліт і летіти)
Командирам надано право приймати рішення (ризикувати підлеглим особовим складом) і нести відповідальність за ці рішення. Вам з точки зору найнижчоі ланки у військовій ієрархії здається що з вами чинять несправедливо. Але це тому, що ви на самому низькому щаблі і не бачите багато чого.

Питання бетону і якісних укріплень - це я розділяю з вами. Проте це не компетенція «комбрижки». У нього нема бетону. Волонтери такого теж не дадуть. Це питання значно вищого рівня.

Я розумію, чому саме «комбрижка» у вас асоціюється з несправедливістю. Бо ви його не бачите. Взводний поряд, ротний теж недалеко, навіть комбат десь ви знаєте де. А от «комбрижка» у вашій уяві в Києві на гідропарку з вудкою, і звідти віддає вам розпорядження з пляшкою віскаря під курткою. Проте це не так. І штаб бригади найпріоритетніша ціль для прильоту Смерча (Торнадо) , С-300 чи Іскандера.

А у самого «комбрижки» пухне голова, як отим скороченим ресурсом (некомплектом) виконати задачу по утриманню його сектору в обороні, чи тим більше виконувати накази на наступ. Да так, щоб не втратити ще більше, що і оборонятись не зможе.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 10:03

  Hotab написав:Bobua мені смішно, що ви своїх командирів називаєте «комбрижки», і вважаєте що не потрібно піддавати солдата ризику на війні. Війна - це само по собі підвищений ризик. Навіть глибоко в землі (на аеродромі в тилу) . А з землі все одно треба виходити наверх і йти в атаку (сідати в літак, вертоліт і летіти)
Командирам надано право приймати рішення (ризикувати підлеглим особовим складом) і нести відповідальність за ці рішення. Вам з точки зору найнижчоі ланки у військовій ієрархії здається що з вами чинять несправедливо. Але це тому, що ви на самому низькому щаблі і не бачите багато чого.

Питання бетону і якісних укріплень - це я розділяю з вами. Проте це не компетенція «комбрижки». У нього нема бетону. Волонтери такого теж не дадуть. Це питання значно вищого рівня.

Я розумію, чому саме «комбрижка» у вас асоціюється з несправедливістю. Бо ви його не бачите. Взводний поряд, ротний теж недалеко, навіть комбат десь ви знаєте де. А от «комбрижка» у вашій уяві в Києві на гідропарку з вудкою, і звідти віддає вам розпорядження з пляшкою віскаря під курткою. Проте це не так. І штаб бригади найпріоритетніша ціль для прильоту Смерча (Торнадо) , С-300 чи Іскандера.

А у самого «комбрижки» пухне голова, як отим скороченим ресурсом (некомплектом) виконати задачу по утриманню його сектору в обороні, чи тим більше виконувати накази на наступ. Да так, щоб не втратити ще більше, що і оборонятись не зможе.

тобі писав Вітальєн не раз: чому в хірурги не мобілізувати з вулиці, або в пожежники, там теж підвищений ризик, або в депутати чому не мобілізують, там теже ризики бути пійманим на хабарі
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 10:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:чому в хірурги не мобілізувати з вулиці,
Ти як Баба-Яга - постійно проти?
1 Хірург-це кваліфікація, яку здобувають роками
2 Солдат - від початку еволюції людини - закладений в кожному з нас.
Ми на рівні інстинктів боремось за своє життя.
3 З точки зору кваліфікації
- солдат=санітарці
- хірург=комбригу
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 10:18

  budivelnik написав:Солдат - від початку еволюції людини - закладений в кожному з нас.
солдатом рождаются. В гимнастёрке и кирзовых сапогах.
  budivelnik написав:Хірург-це кваліфікація, яку здобувають роками
то есть мы приходим к тому, что солдат ВСУ - человек без квалификации. Типа дворника. Ничему учить его не надо, поймал одел и в окоп. Профессионализм? нет не слышали. Хотаба наверное так же поймали и записали в лётчики.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 10:29

flyman ,
тобі писав Вітальєн не раз: чому в хірурги не мобілізувати з вулиці, або в пожежники, там теж підвищений ризик,


Вітальйон тут розумного ще нічого не казав.
Там позиція зрозуміла: головне не чіпайте мене, причому як на фронт, так і фінансувати тих, хто замість нього боронить.
Так само як і від тебе нема відповіді, як професійна (хоч б на словах) армія мирного часу в 200 тис чоловік через 2 роки, коли втратила по різним причинам (поранені, загиблі, звільнились по віку чи здоровʼю) 50% , може без мобілізації цивільних протистояти 2 млн армії країни, яка мобілізацію провела і проводить далі. Є відповідь, муха? Чи треба 4 диплом спочатку?
Так якщо відповіді нема, то заховайся в підвал під Жулянами і не відсвічуй.

Хотаба наверное так же поймали и записали в лётчики.


Тобі ж вже сказали, що офіцери вищої ланки (а бажано і середньої) , так само як і льотчики, вчаться роками.
А солдату достатньо кілька тижнів. Бо проти нього воюють такі самі. Вчорашні колгоспники. . Зрозуміло?? Знаю що так, але вмикати дебіла «хай професіонали» воно зручніше.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 23 лис, 2023 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 10:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:то есть мы приходим к тому, что солдат ВСУ - человек без квалификации.
З відносно низькою кваліфікацією ( яка потрібна кваліфікація щоб бути писарем чи подавати снаряди при розвантаженні?
Але з високим ступенем ризику... і високим рівнем оплати
При чому до війни
В рік в Україні на 1 млн населення віком 25-55 років -помирало 25000 осіб
В ЗСУ під час війни в рік на 1 млн бійців - гине 50000 осіб
Ступінь ризику- вищий в 2 рази
Ступінь оплати - вищий в 4 рази
budivelnik
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