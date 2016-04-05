Bobua мені смішно, що ви своїх командирів називаєте «комбрижки», і вважаєте що не потрібно піддавати солдата ризику на війні. Війна - це само по собі підвищений ризик. Навіть глибоко в землі (на аеродромі в тилу) . А з землі все одно треба виходити наверх і йти в атаку (сідати в літак, вертоліт і летіти) Командирам надано право приймати рішення (ризикувати підлеглим особовим складом) і нести відповідальність за ці рішення. Вам з точки зору найнижчоі ланки у військовій ієрархії здається що з вами чинять несправедливо. Але це тому, що ви на самому низькому щаблі і не бачите багато чого.
Питання бетону і якісних укріплень - це я розділяю з вами. Проте це не компетенція «комбрижки». У нього нема бетону. Волонтери такого теж не дадуть. Це питання значно вищого рівня.
Я розумію, чому саме «комбрижка» у вас асоціюється з несправедливістю. Бо ви його не бачите. Взводний поряд, ротний теж недалеко, навіть комбат десь ви знаєте де. А от «комбрижка» у вашій уяві в Києві на гідропарку з вудкою, і звідти віддає вам розпорядження з пляшкою віскаря під курткою. Проте це не так. І штаб бригади найпріоритетніша ціль для прильоту Смерча (Торнадо) , С-300 чи Іскандера.
А у самого «комбрижки» пухне голова, як отим скороченим ресурсом (некомплектом) виконати задачу по утриманню його сектору в обороні, чи тим більше виконувати накази на наступ. Да так, щоб не втратити ще більше, що і оборонятись не зможе.
flyman написав:чому в хірурги не мобілізувати з вулиці,
Ти як Баба-Яга - постійно проти? 1 Хірург-це кваліфікація, яку здобувають роками 2 Солдат - від початку еволюції людини - закладений в кожному з нас. Ми на рівні інстинктів боремось за своє життя. 3 З точки зору кваліфікації - солдат=санітарці - хірург=комбригу
budivelnik написав:Солдат - від початку еволюції людини - закладений в кожному з нас.
солдатом рождаются. В гимнастёрке и кирзовых сапогах.
budivelnik написав:Хірург-це кваліфікація, яку здобувають роками
то есть мы приходим к тому, что солдат ВСУ - человек без квалификации. Типа дворника. Ничему учить его не надо, поймал одел и в окоп. Профессионализм? нет не слышали. Хотаба наверное так же поймали и записали в лётчики.
тобі писав Вітальєн не раз: чому в хірурги не мобілізувати з вулиці, або в пожежники, там теж підвищений ризик,
Вітальйон тут розумного ще нічого не казав. Там позиція зрозуміла: головне не чіпайте мене, причому як на фронт, так і фінансувати тих, хто замість нього боронить. Так само як і від тебе нема відповіді, як професійна (хоч б на словах) армія мирного часу в 200 тис чоловік через 2 роки, коли втратила по різним причинам (поранені, загиблі, звільнились по віку чи здоровʼю) 50% , може без мобілізації цивільних протистояти 2 млн армії країни, яка мобілізацію провела і проводить далі. Є відповідь, муха? Чи треба 4 диплом спочатку? Так якщо відповіді нема, то заховайся в підвал під Жулянами і не відсвічуй.
Хотаба наверное так же поймали и записали в лётчики.
Тобі ж вже сказали, що офіцери вищої ланки (а бажано і середньої) , так само як і льотчики, вчаться роками. А солдату достатньо кілька тижнів. Бо проти нього воюють такі самі. Вчорашні колгоспники. . Зрозуміло?? Знаю що так, але вмикати дебіла «хай професіонали» воно зручніше.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 23 лис, 2023 10:32, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:то есть мы приходим к тому, что солдат ВСУ - человек без квалификации.
З відносно низькою кваліфікацією ( яка потрібна кваліфікація щоб бути писарем чи подавати снаряди при розвантаженні? Але з високим ступенем ризику... і високим рівнем оплати При чому до війни В рік в Україні на 1 млн населення віком 25-55 років -помирало 25000 осіб В ЗСУ під час війни в рік на 1 млн бійців - гине 50000 осіб Ступінь ризику- вищий в 2 рази Ступінь оплати - вищий в 4 рази
budivelnik написав:яка потрібна кваліфікація щоб бути писарем чи подавати снаряди при розвантаженні?
Подмена понятий. Когда ловят на улице, разве интересуются квалификацией? пофиг что ты всю жизнь занимался научными исследованиями. Или трцшники - Боги науки, в состоянии оценить квалификацию каждого?
У меня есть гражданская квалификация, но ВСУ её вряд ли заценит и предложит мне даунгрейд.
Извините что я не готовился к войне, наивно думая что наверху есть чиновники с бюджетами, которые за это получают зарплаты. Оказывается чиновники, бюджеты и зарплаты не при чём. То другое. Каждый должен был готовится самостоятельно. Купить калаш, миномёт, выезжать на полигоны. И тренироваться. На Бога надейся , но сам тренируйся.
А была возможность к поиску крайнего не доводить, если бы с 2014 мотивировали и обучали резервистов, чтобы к 24.02.22 в тылу был резерв 1млн человек, готовых (во всех смыслах) воевать.
Теперь когда этого не сделано, пытаются догнать ушедший за 9 лет поезд, на скорую руку всех поймать и подготовить.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 23 лис, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
тобі писав Вітальєн не раз: чому в хірурги не мобілізувати з вулиці, або в пожежники, там теж підвищений ризик,
Вітальйон тут розумного ще нічого не казав. Там позиція зрозуміла: головне не чіпайте мене, причому як на фронт, так і фінансувати тих, хто замість нього боронить. Так само як і від тебе нема відповіді, як професійна (хоч б на словах) армія мирного часу в 200 тис чоловік через 2 роки, коли втратила по різним причинам (поранені, загиблі, звільнились по віку чи здоровʼю) 50% , може без мобілізації цивільних протистояти 2 млн армії країни, яка мобілізацію провела і проводить далі. Є відповідь, муха? Чи треба 4 диплом спочатку? Так якщо відповіді нема, то заховайся в підвал під Жулянами і не відсвічуй.
Хотаба наверное так же поймали и записали в лётчики.
Тобі ж вже сказали, що офіцери вищої ланки (а бажано і середньої) , так само як і льотчики, вчаться роками. А солдату достатньо кілька тижнів. Бо проти нього воюють такі самі. Вчорашні колгоспники. . Зрозуміло?? Знаю що так, але вмикати дебіла «хай професіонали» воно зручніше.
Стандарти НАТО: Мобілізація мобіка мінімум затрат з боку держави, тому можна на фарш відправляти їх пачками, а професійні воєнні насмоктали бюджетну сіську на мільйони, тому таку інвестицію потрібно берегти.
Hotab написав:Вітальйон тут розумного ще нічого не казав.
что к войне надо было готовиться я не сказал? действительно, что тут разумного. Пришла война и начали готовиться (в ускоренном режиме). Хотаб отражение мнения бюрократической машины, пожиравщей годами бюджет, в случае форсмажоров начинающей искать крайних, кого можно кинуть на передок. Когда цель освоить бюджет, о какой подготовке идёт речь?
vitaliiangel написав:то есть мы приходим к тому, что солдат ВСУ - человек без квалификации.
З відносно низькою кваліфікацією ( яка потрібна кваліфікація щоб бути писарем чи подавати снаряди при розвантаженні? Але з високим ступенем ризику... і високим рівнем оплати При чому до війни В рік в Україні на 1 млн населення віком 25-55 років -помирало 25000 осіб В ЗСУ під час війни в рік на 1 млн бійців - гине 50000 осіб Ступінь ризику- вищий в 2 рази Ступінь оплати - вищий в 4 рази
навіть до того, я подивився цифри, це виглядало абсолютних брєдом. як з статистичної, так і з етичної точок зору. єдине питання, яке зразу виникло, ти реально і-л? та нє, мабуть ні, бо чомусь у Львові, а не під Авдіївкою зашибаєш "вищий ступінь оплати порівняно з ризиком смерті"
Це менше 6 тисяч на 1 млн. І на фронті за рік проходить не 1 млн людей, а до 350000. Тобто якщо припустити, що 50000 на рік - це вірно (хоча я думаю, що ця цифра занижена щонайменше удвічі), то смертність воїнів - 175,000 на 1 млн.
Тобто ризик смерті (не враховуючи каліцтва, які серед цивільного населення виміряються сотнями, а не десятками тисяч) - в 30 разів вищий. А насправді мабуть 60+ разів.
І це не враховуючи, що найбільший приріст у цивільну смертність дає категорія 45-55, яка ймовірно найменше представлена на фронті.
Востаннє редагувалось adeges в Чет 23 лис, 2023 11:52, всього редагувалось 2 разів.
професійні воєнні насмоктали бюджетну сіську на мільйони, тому таку інвестицію потрібно берегти.
А чому це тебе дивує? Так, якщо вкладено мільйони, то не відправляють не по профілю. На рибалку по болоту і кущам їдуть на Ниві чи Дастері, а на Діскавері чи Х6 їдуть в Буковель по снігу. Тут же муха така справа, що США розродиться наприклад і відсипле кілька десятків AH-1W Super Cobra / AH-1Z Viper (ганятись за Шахедами) . Вони ж не вітальйону зателефонують, і не тебе з підвалу будуть вишкрябувати і клеїти тобі сітківку на ПВА. А будуть брати тих, кого можна швидко перевчити. Звичайно що ще повно стройових на землі без машин. Які отримують зарплату і не літають (те що долярчик мені настирно пропонує) . Але може бути і недостатньо, якщо дадуть машин не 10 і не 20.. Тому так, тебе як шкіряну торпеду на розмінування. За руку з вітальйоном.. нічого не поробиш.. ти ж не схотів сам вибрати «оператор (пілот) дрону»…
Когда цель освоить бюджет, о какой подготовке идёт речь?
Де ти, а де бюджет. Ти хоча б 5 тисяч за останній рік сплатив податку з доходів в бюджет?? То чому лопочеш тут про розподіл того, до чого ти не маєш жодного стосунку?)))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 23 лис, 2023 11:53, всього редагувалось 2 разів.