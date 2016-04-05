Додано: Чет 23 лис, 2023 13:12

Hotab написав: Bobua мені смішно, що ви своїх командирів називаєте «комбрижки», і вважаєте що не потрібно піддавати солдата ризику на війні. Війна - це само по собі підвищений ризик. Навіть глибоко в землі (на аеродромі в тилу) . А з землі все одно треба виходити наверх і йти в атаку (сідати в літак, вертоліт і летіти)

Командирам надано право приймати рішення (ризикувати підлеглим особовим складом) і нести відповідальність за ці рішення. Вам з точки зору найнижчоі ланки у військовій ієрархії здається що з вами чинять несправедливо. Але це тому, що ви на самому низькому щаблі і не бачите багато чого.



Питання бетону і якісних укріплень - це я розділяю з вами. Проте це не компетенція «комбрижки». У нього нема бетону. Волонтери такого теж не дадуть. Це питання значно вищого рівня.



Я розумію, чому саме «комбрижка» у вас асоціюється з несправедливістю. Бо ви його не бачите. Взводний поряд, ротний теж недалеко, навіть комбат десь ви знаєте де. А от «комбрижка» у вашій уяві в Києві на гідропарку з вудкою, і звідти віддає вам розпорядження з пляшкою віскаря під курткою. Проте це не так. І штаб бригади найпріоритетніша ціль для прильоту Смерча (Торнадо) , С-300 чи Іскандера.



А у самого «комбрижки» пухне голова, як отим скороченим ресурсом (некомплектом) виконати задачу по утриманню його сектору в обороні, чи тим більше виконувати накази на наступ. Да так, щоб не втратити ще більше, що і оборонятись не зможе.



мені смішно, що ви своїх командирів називаєте «комбрижки», і вважаєте що не потрібно піддавати солдата ризику на війні. Війна - це само по собі підвищений ризик. Навіть глибоко в землі (на аеродромі в тилу) . А з землі все одно треба виходити наверх і йти в атаку (сідати в літак, вертоліт і летіти)Командирам надано право приймати рішення (ризикувати підлеглим особовим складом) і нести відповідальність за ці рішення. Вам з точки зору найнижчоі ланки у військовій ієрархії здається що з вами чинять несправедливо. Але це тому, що ви на самому низькому щаблі і не бачите багато чого.Питання бетону і якісних укріплень - це я розділяю з вами. Проте це не компетенція «комбрижки». У нього нема бетону. Волонтери такого теж не дадуть. Це питання значно вищого рівня.Я розумію, чому саме «комбрижка» у вас асоціюється з несправедливістю. Бо ви його не бачите. Взводний поряд, ротний теж недалеко, навіть комбат десь ви знаєте де. А от «комбрижка» у вашій уяві в Києві на гідропарку з вудкою, і звідти віддає вам розпорядження з пляшкою віскаря під курткою. Проте це не так. І штаб бригади найпріоритетніша ціль для прильоту Смерча (Торнадо) , С-300 чи Іскандера.А у самого «комбрижки» пухне голова, як отим скороченим ресурсом (некомплектом) виконати задачу по утриманню його сектору в обороні, чи тим більше виконувати накази на наступ. Да так, щоб не втратити ще більше, що і оборонятись не зможе.

Ризики.Не лише мені здавалось, що щось не так... -- у багатьох командирів нижчого за комбрижковий рівень був подив, нерозміння, конфлікт...Бо комбат часто бував недалеко від передової.І аеро бачили ситуацію.А комбрижка сидів десь далеко в тилу й давав дивні накази групам солдат, напр, будо і таке: “йдіть, йніть, я у вас вірю”. А попереду купа москвинів і кулемети, і аеро це бачить. Яке може бути “йдіть”?Яка відповідальність за хибний наказ і смерть солдата?Хоча би пониження у званні буде?Бо якщо не буде -- то що ж змусить людей йти в тецека і до таких комбрижок?Укріплення.Недавно десь прочитав текст від ОВА. Зд., луганська, Гайдай? Писали, що не вони вирішують де копати, а де не копати. Що саме військо має замовити у них техніку і показати місце.То хто ж війську має шукати трактори? Не комбат же ж, який стежить за передовою. І не сотники. І не взводні. А, точно, комбрижка +штаб ж є далеко позаду!А у нас пів року (відносно тихі) цього не робили. Не копали і не заливали. Не готували укріплення для відступу і збереження “комплекту”. То хто ж винен? Чому комбрижка, замість готувати надійний тил (де якраз і був), втручався у таку далеку від нього (фізично і ментально) передову?Мобілізація.Одна справа -- якби солдати бачили на війні, що все робилось для їхньої безпеки і виживання. Якби був “комплект” і відпустки по 40д+ на рік. Якби вони могли хвалитись всі ті дні вдома, як легко перечекали обстріл внизу, а потім вийшли і ще й когось підстрелили. І так щоразу.Могло би бути так, що ще комусь в тилах схотілось би піти в тецека і в той тир.Інша справа -- “маємо те шо маємо”. І провалену мобілізацію.Чому москвини можуть копати і заливати бетоном неподалік передової (і це ж вони на окупованій території, і зі своє маленькою економікою), а ми (на своїй території і з союзниками на 40% світового ВВП) -- і не могли, і х.з. чи хоч тепер десь можемо... Чому так? Це саботаж чи як? Чи чиясь тупість і манія кордонів 91р? А чи ж хоч на півн.кордоні (якраз 91р) копали технікою і заливали бетоном??