adeges Ну два моих однокашника(из параллельных классов), погибшие прошлой весной, были как раз из категории 45-55. А сосед(бывший), потерявший руку, из категории 25-35 Так что у каждого своя арифметика.
професійні воєнні насмоктали бюджетну сіську на мільйони, тому таку інвестицію потрібно берегти.
А чому це тебе дивує? Так, якщо вкладено мільйони, то не відправляють не по профілю. На рибалку по болоту і кущам їдуть на Ниві чи Дастері, а на Діскавері чи Х6 їдуть в Буковель по снігу. Тут же муха така справа, що США розродиться наприклад і відсипле кілька десятків AH-1W Super Cobra / AH-1Z Viper (ганятись за Шахедами) . Вони ж не вітальйону зателефонують, і не тебе з підвалу будуть вишкрябувати і клеїти тобі сітківку на ПВА. А будуть брати тих, кого можна швидко перевчити. Звичайно що ще повно стройових на землі без машин. Які отримують зарплату і не літають (те що долярчик мені настирно пропонує) . Але може бути і недостатньо, якщо дадуть машин не 10 і не 20.. Тому так, тебе як шкіряну торпеду на розмінування. За руку з вітальйоном.. нічого не поробиш.. ти ж не схотів сам вибрати «оператор (пілот) дрону»…
Когда цель освоить бюджет, о какой подготовке идёт речь?
Де ти, а де бюджет. Ти хоча б 5 тисяч за останній рік сплатив податку з доходів в бюджет?? То чому лопочеш тут про розподіл того, до чого ти не маєш жодного стосунку?)))
Якщо дефіцит бійців, чому ти не на фронті? Тебе платники податків годували 30+ років, щоб потім відправити "на сохранєніє"? А цього року кілька разів переклав пару бюджетних гривень з одної кишені в іншу і вже возомнив себе "годувальником" топ 5 на рівні будівельника.
Твоя позиція зрозуміла: хотаб розумний комісар нкаведист зачуханого колгоспу ім. 30 років без урожаю, решта тупі селяни які потрібні колгоспу працювати за трудодні та заморити голодомором для перемоги комунізма.
Hotab написав:То чому лопочеш тут про розподіл того, до чого ти не маєш жодного стосунку?)))
акуеть, а за чей счёт тебя такого умного обучили и содержали? может мин.обороны само заработало эти деньги? то что я не плачу налоги- твоя глупая фантазия, до покупки коммерции я только с депозитов платил по 60 тыс налогов в год. у тебя какая была зарплата в 2015? скольких хотабов я содержал только одним налогом с депозитов? а я еще где-то работал (не за минималку) и там тоже платил.
сколько бы я не заплатил тебе будет мало, потому что ты иждивенец на чужом бюджете и понятия не имеешь как сейчас тяжело заработать половину того, что до войны "само в руки лезло".
Hotab написав:Bobua мені смішно, що ви своїх командирів називаєте «комбрижки», і вважаєте що не потрібно піддавати солдата ризику на війні. Війна - це само по собі підвищений ризик. Навіть глибоко в землі (на аеродромі в тилу) . А з землі все одно треба виходити наверх і йти в атаку (сідати в літак, вертоліт і летіти) Командирам надано право приймати рішення (ризикувати підлеглим особовим складом) і нести відповідальність за ці рішення. Вам з точки зору найнижчоі ланки у військовій ієрархії здається що з вами чинять несправедливо. Але це тому, що ви на самому низькому щаблі і не бачите багато чого.
Питання бетону і якісних укріплень - це я розділяю з вами. Проте це не компетенція «комбрижки». У нього нема бетону. Волонтери такого теж не дадуть. Це питання значно вищого рівня.
Я розумію, чому саме «комбрижка» у вас асоціюється з несправедливістю. Бо ви його не бачите. Взводний поряд, ротний теж недалеко, навіть комбат десь ви знаєте де. А от «комбрижка» у вашій уяві в Києві на гідропарку з вудкою, і звідти віддає вам розпорядження з пляшкою віскаря під курткою. Проте це не так. І штаб бригади найпріоритетніша ціль для прильоту Смерча (Торнадо) , С-300 чи Іскандера.
А у самого «комбрижки» пухне голова, як отим скороченим ресурсом (некомплектом) виконати задачу по утриманню його сектору в обороні, чи тим більше виконувати накази на наступ. Да так, щоб не втратити ще більше, що і оборонятись не зможе.
Ризики.
Не лише мені здавалось, що щось не так... -- у багатьох командирів нижчого за комбрижковий рівень був подив, нерозміння, конфлікт... Бо комбат часто бував недалеко від передової. І аеро бачили ситуацію. А комбрижка сидів десь далеко в тилу й давав дивні накази групам солдат, напр, будо і таке: “йдіть, йніть, я у вас вірю”. А попереду купа москвинів і кулемети, і аеро це бачить. Яке може бути “йдіть”?
Яка відповідальність за хибний наказ і смерть солдата? Хоча би пониження у званні буде? Бо якщо не буде -- то що ж змусить людей йти в тецека і до таких комбрижок?
Укріплення.
Недавно десь прочитав текст від ОВА. Зд., луганська, Гайдай? Писали, що не вони вирішують де копати, а де не копати. Що саме військо має замовити у них техніку і показати місце. То хто ж війську має шукати трактори? Не комбат же ж, який стежить за передовою. І не сотники. І не взводні. А, точно, комбрижка +штаб ж є далеко позаду! А у нас пів року (відносно тихі) цього не робили. Не копали і не заливали. Не готували укріплення для відступу і збереження “комплекту”. То хто ж винен? Чому комбрижка, замість готувати надійний тил (де якраз і був), втручався у таку далеку від нього (фізично і ментально) передову?
Мобілізація.
Одна справа -- якби солдати бачили на війні, що все робилось для їхньої безпеки і виживання. Якби був “комплект” і відпустки по 40д+ на рік. Якби вони могли хвалитись всі ті дні вдома, як легко перечекали обстріл внизу, а потім вийшли і ще й когось підстрелили. І так щоразу. Могло би бути так, що ще комусь в тилах схотілось би піти в тецека і в той тир. Інша справа -- “маємо те шо маємо”. І провалену мобілізацію.
Чому москвини можуть копати і заливати бетоном неподалік передової (і це ж вони на окупованій території, і зі своє маленькою економікою), а ми (на своїй території і з союзниками на 40% світового ВВП) -- і не могли, і х.з. чи хоч тепер десь можемо... Чому так? Це саботаж чи як? Чи чиясь тупість і манія кордонів 91р? А чи ж хоч на півн.кордоні (якраз 91р) копали технікою і заливали бетоном??