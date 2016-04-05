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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5614561556165617
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:22

  _hunter написав:Кстати, а про клоунаду с Олешко все слышали? -- как думаете, хватит "мозгов" у квартала тихонечько все это дело замять -- или упорно доведут до закономерного PR-поджопника? :roll:



А що там?
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:31

  Slon_Nosov написав:
  _hunter написав:Кстати, а про клоунаду с Олешко все слышали? -- как думаете, хватит "мозгов" у квартала тихонечько все это дело замять -- или упорно доведут до закономерного PR-поджопника? :roll:



А що там?

Аж на пидозру разродились -- заочную, естественно. :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:33

  Slon_Nosov написав:
  _hunter написав:Кстати, а про клоунаду с Олешко все слышали? -- как думаете, хватит "мозгов" у квартала тихонечько все это дело замять -- или упорно доведут до закономерного PR-поджопника? :roll:



А що там?

Одіозний блогер Мирослав Олешко втік з України і впевнений, що люди мають радіти за нього

https://super.znaj.ua/469658-odiozniy-b ... ti-za-nogo
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:44

  Slon_Nosov написав:
  _hunter написав:Кстати, а про клоунаду с Олешко все слышали? -- как думаете, хватит "мозгов" у квартала тихонечько все это дело замять -- или упорно доведут до закономерного PR-поджопника? :roll:



А що там?

"твой дом труба шатал, калитка тряс, кэпка на фонар вертєл" (с)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 23 лис, 2023 13:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:45

  sergey_sryvkin написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:buratinyo, причины войны всё теже - уничтожение Украины, как государства и украинцев, как нации

Це не причини, а цілі.
Причини у 2019 році.

Це москалі тільки в 2019 усвідомили, що совок розпався, чи що?

Ні, мова про "Я ваш вирок".
Schmit
 
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