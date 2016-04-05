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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 лис, 2023 13:22
_hunter написав:
Кстати, а про клоунаду с Олешко все слышали?
-- как думаете, хватит "мозгов" у квартала тихонечько все это дело замять -- или упорно доведут до закономерного PR-поджопника?
А що там?
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Додано: Чет 23 лис, 2023 13:31
Slon_Nosov написав:
_hunter написав:
Кстати, а про клоунаду с Олешко все слышали?
-- как думаете, хватит "мозгов" у квартала тихонечько все это дело замять -- или упорно доведут до закономерного PR-поджопника?
А що там?
Аж на пидозру разродились -- заочную, естественно.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 13:33
Slon_Nosov написав:
_hunter написав:
Кстати, а про клоунаду с Олешко все слышали?
-- как думаете, хватит "мозгов" у квартала тихонечько все это дело замять -- или упорно доведут до закономерного PR-поджопника?
А що там?
https://super.znaj.ua/469658-odiozniy-b ... ti-za-nogo
Одіозний блогер Мирослав Олешко втік з України і впевнений, що люди мають радіти за нього
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Додано: Чет 23 лис, 2023 13:44
Slon_Nosov написав:
_hunter написав:
Кстати, а про клоунаду с Олешко все слышали?
-- как думаете, хватит "мозгов" у квартала тихонечько все это дело замять -- или упорно доведут до закономерного PR-поджопника?
А що там?
"твой дом труба шатал, калитка тряс, кэпка на фонар вертєл" (с)
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 23 лис, 2023 13:51, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 14:45
sergey_sryvkin написав: Schmit написав: pesikot написав:buratinyo
, причины войны всё теже - уничтожение Украины, как государства и украинцев, как нации
Це не причини, а цілі.
Причини у 2019 році.
Це москалі тільки в 2019 усвідомили, що совок розпався, чи що?
Ні, мова про "Я ваш вирок".
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