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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5615561656175618>
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:22

  _hunter написав:Кстати, а про клоунаду с Олешко все слышали? -- как думаете, хватит "мозгов" у квартала тихонечько все это дело замять -- или упорно доведут до закономерного PR-поджопника? :roll:



А що там?
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:31

  Slon_Nosov написав:
  _hunter написав:Кстати, а про клоунаду с Олешко все слышали? -- как думаете, хватит "мозгов" у квартала тихонечько все это дело замять -- или упорно доведут до закономерного PR-поджопника? :roll:



А що там?

Аж на пидозру разродились -- заочную, естественно. :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:33

  Slon_Nosov написав:
  _hunter написав:Кстати, а про клоунаду с Олешко все слышали? -- как думаете, хватит "мозгов" у квартала тихонечько все это дело замять -- или упорно доведут до закономерного PR-поджопника? :roll:



А що там?

Одіозний блогер Мирослав Олешко втік з України і впевнений, що люди мають радіти за нього

https://super.znaj.ua/469658-odiozniy-b ... ti-za-nogo
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:44

  Slon_Nosov написав:
  _hunter написав:Кстати, а про клоунаду с Олешко все слышали? -- как думаете, хватит "мозгов" у квартала тихонечько все это дело замять -- или упорно доведут до закономерного PR-поджопника? :roll:



А що там?

"твой дом труба шатал, калитка тряс, кэпка на фонар вертєл" (с)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 23 лис, 2023 13:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:45

  sergey_sryvkin написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:buratinyo, причины войны всё теже - уничтожение Украины, как государства и украинцев, как нации

Це не причини, а цілі.
Причини у 2019 році.

Це москалі тільки в 2019 усвідомили, що совок розпався, чи що?

Ні, мова про "Я ваш вирок".
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:40

Похоже, что вслед за Штатами и Европа начинает подозревать (прозревать?), что до Пэрэмогы чуть больше, чем 3-4 недели осталось :roll:
Во время заседания "Вышеградской четверки" (V4) в Праге руководители Чехии, Словакии, Польши и Венгрии договорились поддерживать Украину в войне против России с осознанием того, что все европейские армии готовятся к возможному конфликту с РФ. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает издание Ceske Noviny.

https://focus.ua/voennye-novosti/608104

Интересно, что такого зеля сделал (или наоборот -- не сделал) в октябре, что сначала Польша, а теперь и Чехия озаботились своими границами?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:45

  _hunter написав:Похоже, что вслед за Штатами и Европа начинает подозревать (прозревать?), что до Пэрэмогы чуть больше, чем 3-4 недели осталось :roll:
Во время заседания "Вышеградской четверки" (V4) в Праге руководители Чехии, Словакии, Польши и Венгрии договорились поддерживать Украину в войне против России с осознанием того, что все европейские армии готовятся к возможному конфликту с РФ. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает издание Ceske Noviny.

https://focus.ua/voennye-novosti/608104

Интересно, что такого зеля сделал (или наоборот -- не сделал) в октябре, что сначала Польша, а теперь и Чехия озаботились своими границами?..

заключити перемир"я (вибори: рейтинги вжух), і око Саурона почне підсвічувати Нату в упор ("кордони ВД 91 року"), навіщо йому тут дедлок-тупік якщо напрошується калідор Крулевець
Востаннє редагувалось flyman в Чет 23 лис, 2023 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:03

  _hunter написав:Похоже, что вслед за Штатами и Европа начинает подозревать (прозревать?), что до Пэрэмогы чуть больше, чем 3-4 недели осталось :roll:
Во время заседания "Вышеградской четверки" (V4) в Праге руководители Чехии, Словакии, Польши и Венгрии договорились поддерживать Украину в войне против России с осознанием того, что все европейские армии готовятся к возможному конфликту с РФ. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает издание Ceske Noviny.

https://focus.ua/voennye-novosti/608104

Интересно, что такого зеля сделал (или наоборот -- не сделал) в октябре, что сначала Польша, а теперь и Чехия озаботились своими границами?..

А прочитать всю статью, чтобы понять ее смысл что помешало?
- "статья большая, глаза устают"
- " чукча не читатель, чукча писатель!" (с)

Это же надо так постараться, чтобы из проукраинских заявлений "Вышеградской четверки" найти антиукраинские заявления :!:

Придется помочь "нечукче":
Во время заседания "Вышеградской четверки" (V4) в Праге руководители Чехии, Словакии, Польши и Венгрии договорились поддерживать Украину в войне против России с осознанием того, что все европейские армии готовятся к возможному конфликту с РФ. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел

"Российская агрессия касается всех нас, поэтому поддержка Украины важна для нашей безопасности. В то же время это также естественно человеческий шаг", — подчеркнул он.

По словам президента Польши Дуды, Украина все еще нуждается в поддержке. Он также считает необходимым мобилизовать союзников для продолжения оказания помощи, в частности, украинским беженцам.

Президент Словакии Зузана Чапутова высказалась за помощь Украине. Она подчеркнула, что поддержка важна, поскольку интересом является стабильность и мир в регионе.

Интересно, что руководительница Венгрии также присоединилась к позиции коллег и заявила, что Россия не должна выиграть войну.

"Мы стоим за Украиной и стараемся оказать ей максимальную помощь, чтобы она имела возможность защитить свой народ в войне", — сказала Каталин Новак.

https://focus.ua/voennye-novosti/608104 ... i-ukrajinu
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:14

  yanyura написав:
  _hunter написав:Похоже, что вслед за Штатами и Европа начинает подозревать (прозревать?), что до Пэрэмогы чуть больше, чем 3-4 недели осталось :roll:
Во время заседания "Вышеградской четверки" (V4) в Праге руководители Чехии, Словакии, Польши и Венгрии договорились поддерживать Украину в войне против России с осознанием того, что все европейские армии готовятся к возможному конфликту с РФ. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает издание Ceske Noviny.

https://focus.ua/voennye-novosti/608104

Интересно, что такого зеля сделал (или наоборот -- не сделал) в октябре, что сначала Польша, а теперь и Чехия озаботились своими границами?..

А прочитать всю статью, чтобы понять ее смысл что помешало?
...

Вы странно спорите: пишите ровно мои же слова, но с припиской "а баба яга против"...
Моральная поддержка -- это, конечно, хорошо, но подготовка к конфлитку на ровном месте не начинается -- учитывая, что у них год на это был.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:20

  _hunter написав:Вы странно спорите: пишите ровно мои же слова, но с припиской "а баба яга против"...
Моральная поддержка -- это, конечно, хорошо, но подготовка к конфлитку на ровном месте не начинается -- учитывая, что у них год на это был.

Як же "відступ за Вістулу"?
flyman
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