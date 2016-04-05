Похоже, что вслед за Штатами и Европа начинает подозревать (прозревать?), что до Пэрэмогы чуть больше, чем 3-4 недели осталосьИнтересно, что такого зеля сделал (или наоборот -- не сделал) в октябре, что сначала Польша, а теперь и Чехия озаботились своими границами?..

Во время заседания "Вышеградской четверки" (V4) в Праге руководители Чехии, Словакии, Польши и Венгрии договорились поддерживать Украину в войне против России с осознанием того, что все европейские армии готовятся к возможному конфликту с РФ. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел



"Российская агрессия касается всех нас, поэтому поддержка Украины важна для нашей безопасности. В то же время это также естественно человеческий шаг", — подчеркнул он.



По словам президента Польши Дуды, Украина все еще нуждается в поддержке. Он также считает необходимым мобилизовать союзников для продолжения оказания помощи, в частности, украинским беженцам.



Президент Словакии Зузана Чапутова высказалась за помощь Украине. Она подчеркнула, что поддержка важна, поскольку интересом является стабильность и мир в регионе.



Интересно, что руководительница Венгрии также присоединилась к позиции коллег и заявила, что Россия не должна выиграть войну.



"Мы стоим за Украиной и стараемся оказать ей максимальную помощь, чтобы она имела возможность защитить свой народ в войне", — сказала Каталин Новак.