Похоже, что вслед за Штатами и Европа начинает подозревать (прозревать?), что до Пэрэмогы чуть больше, чем 3-4 недели осталось
Во время заседания "Вышеградской четверки" (V4) в Праге руководители Чехии, Словакии, Польши и Венгрии договорились поддерживать Украину в войне против России с осознанием того, что все европейские армии готовятся к возможному конфликту с РФ. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает издание Ceske Noviny.
_hunter написав:Похоже, что вслед за Штатами и Европа начинает подозревать (прозревать?), что до Пэрэмогы чуть больше, чем 3-4 недели осталось
Во время заседания "Вышеградской четверки" (V4) в Праге руководители Чехии, Словакии, Польши и Венгрии договорились поддерживать Украину в войне против России с осознанием того, что все европейские армии готовятся к возможному конфликту с РФ. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает издание Ceske Noviny.
_hunter написав:Похоже, что вслед за Штатами и Европа начинает подозревать (прозревать?), что до Пэрэмогы чуть больше, чем 3-4 недели осталось
Во время заседания "Вышеградской четверки" (V4) в Праге руководители Чехии, Словакии, Польши и Венгрии договорились поддерживать Украину в войне против России с осознанием того, что все европейские армии готовятся к возможному конфликту с РФ. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает издание Ceske Noviny.
Интересно, что такого зеля сделал (или наоборот -- не сделал) в октябре, что сначала Польша, а теперь и Чехия озаботились своими границами?..
А прочитать всю статью, чтобы понять ее смысл что помешало? - "статья большая, глаза устают" - " чукча не читатель, чукча писатель!" (с)
Это же надо так постараться, чтобы из проукраинских заявлений "Вышеградской четверки" найти антиукраинские заявления
Придется помочь "нечукче":
Во время заседания "Вышеградской четверки" (V4) в Праге руководители Чехии, Словакии, Польши и Венгрии договорились поддерживать Украину в войне против России с осознанием того, что все европейские армии готовятся к возможному конфликту с РФ. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел
"Российская агрессия касается всех нас, поэтому поддержка Украины важна для нашей безопасности. В то же время это также естественно человеческий шаг", — подчеркнул он.
По словам президента Польши Дуды, Украина все еще нуждается в поддержке. Он также считает необходимым мобилизовать союзников для продолжения оказания помощи, в частности, украинским беженцам.
Президент Словакии Зузана Чапутова высказалась за помощь Украине. Она подчеркнула, что поддержка важна, поскольку интересом является стабильность и мир в регионе.
Интересно, что руководительница Венгрии также присоединилась к позиции коллег и заявила, что Россия не должна выиграть войну.
"Мы стоим за Украиной и стараемся оказать ей максимальную помощь, чтобы она имела возможность защитить свой народ в войне", — сказала Каталин Новак.
_hunter написав:Похоже, что вслед за Штатами и Европа начинает подозревать (прозревать?), что до Пэрэмогы чуть больше, чем 3-4 недели осталось
Во время заседания "Вышеградской четверки" (V4) в Праге руководители Чехии, Словакии, Польши и Венгрии договорились поддерживать Украину в войне против России с осознанием того, что все европейские армии готовятся к возможному конфликту с РФ. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает издание Ceske Noviny.
Интересно, что такого зеля сделал (или наоборот -- не сделал) в октябре, что сначала Польша, а теперь и Чехия озаботились своими границами?..
А прочитать всю статью, чтобы понять ее смысл что помешало? ...
Вы странно спорите: пишите ровно мои же слова, но с припиской "а баба яга против"... Моральная поддержка -- это, конечно, хорошо, но подготовка к конфлитку на ровном месте не начинается -- учитывая, что у них год на это был.
_hunter написав:Вы странно спорите: пишите ровно мои же слова, но с припиской "а баба яга против"... Моральная поддержка -- это, конечно, хорошо, но подготовка к конфлитку на ровном месте не начинается -- учитывая, что у них год на это был.