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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5615561656175618
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:32

Судячи по всьому, ескалації кризи, спровокованої масштабною атакою ХАМАСу на Ізраїль - НЕ БУДЕ. Маю на увазі велику війну із Іраном.
Можливо перемир'я продовжуватиметься і далі, а пізніше взагалі все закінчиться ( як завжди на Близькому Сході) черговим "договорняком".😉
Один за одним мої знайомі повертаються із армії і це добрий знак. В цілому безсилля рашки максимально роздути конфлікт, в тому числі, через свою присутність у Сирії - очевидно.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Вы странно спорите: пишите ровно мои же слова, но с припиской "а баба яга против"...

Ну если "баба яга" (и это не я) находит антиукраинское в проукраинском, говоря "А", но умалчивая о главном в статье, "Б", приходится помочь форумчанам, показав "Б", иначе они могут вам поверить, что "Вышеградская четверка" озабочена только своими границами, но не помощью Украине.

Интересно, что с вами случилось, ведь еще года 2 назад (до войны), вы на всех новостных ветках форума, не говоря уже о ветке "Політичні дискусії", были ярым защитником Зеленского, опровергая любую, даже мельчайшую, критику в его адрес. И вдруг такой поворот - из защитника превратились в нападающего. Запрет на выезд 18-60 повлиял? Или сокращение штатов и превращение в безработного?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:40

  Bobua написав:Hotab
Чому москвини можуть копати і заливати бетоном неподалік передової (і це ж вони на окупованій території, і зі своє маленькою економікою), а ми (на своїй території і з союзниками на 40% світового ВВП) -- і не могли, і х.з. чи хоч тепер десь можемо... Чому так? Це саботаж чи як? Чи чиясь тупість і манія кордонів 91р? А чи ж хоч на півн.кордоні (якраз 91р) копали технікою і заливали бетоном??

"А какая разніца", "хоть посмєйомся", хуже не будєт"...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:46

  yanyura написав:
  _hunter написав:Вы странно спорите: пишите ровно мои же слова, но с припиской "а баба яга против"...

Ну если "баба яга" (и это не я) находит антиукраинское в проукраинском, говоря "А", но умалчивая о главном в статье, "Б"

При чем тут вообще антиукраинское/проукраинское???
Начинайте учить бюррократичеки-политический язык -- пригодится :) -- ГОД СПУСТЯ в Европе ВДРУГ заговорили про угрозу:
По словам президента Чехии, не только его страна, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу №1 в Европе. Петр Павел подчеркнул, что необходимо реально подготовиться к такой угрозе.

"Все армии реалистично воспринимают эту угрозу, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.

И Европа ВДРУГ начала готовиться к "заварушке" в Европе -- "а что случилось?" :wink: .
А так-то да -- всеобъемлющая поддержка штука полезная -- жаль в окопы ее не посадишь да в пушку не зарядишь... :oops:
_hunter
 
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  #<1 ... 5615561656175618
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