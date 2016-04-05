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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 лис, 2023 16:37
_hunter написав:
Вы странно спорите: пишите ровно мои же слова, но с припиской "а баба яга против"...
Ну если "баба яга" (и это не я) находит антиукраинское в проукраинском
, говоря "А", но умалчивая о главном в статье, "Б", приходится помочь форумчанам, показав "Б", иначе они могут вам поверить, что "Вышеградская четверка" озабочена только своими границами, но не помощью Украине.
Интересно, что с вами случилось, ведь еще года 2 назад (до войны), вы на всех новостных ветках форума, не говоря уже о ветке "Політичні дискусії", были ярым защитником Зеленского, опровергая любую, даже мельчайшую, критику в его адрес. И вдруг такой поворот - из защитника превратились в нападающего. Запрет на выезд 18-60 повлиял? Или сокращение штатов и превращение в безработного?
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Додано: Чет 23 лис, 2023 16:40
Bobua написав:
Hotab
Чому москвини можуть копати і заливати бетоном неподалік передової (і це ж вони на окупованій території, і зі своє маленькою економікою), а ми (на своїй території і з союзниками на 40% світового ВВП) -- і не могли, і х.з. чи хоч тепер десь можемо... Чому так? Це саботаж чи як? Чи чиясь тупість і манія кордонів 91р?
А чи ж хоч на півн.кордоні (якраз 91р) копали технікою і заливали бетоном??
"А какая разніца", "хоть посмєйомся", хуже не будєт"...
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Додано: Чет 23 лис, 2023 16:46
yanyura написав: _hunter написав:
Вы странно спорите: пишите ровно мои же слова, но с припиской "а баба яга против"...
Ну если "баба яга" (и это не я) находит антиукраинское в проукраинском, говоря "А", но умалчивая о главном в статье, "Б"
При чем тут вообще антиукраинское/проукраинское???
Начинайте учить бюррократичеки-политический язык -- пригодится
-- ГОД СПУСТЯ в Европе ВДРУГ заговорили про угрозу:
По словам президента Чехии, не только его страна, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу №1 в Европе. Петр Павел подчеркнул, что необходимо реально подготовиться к такой угрозе.
"Все армии реалистично воспринимают эту угрозу, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.
И Европа ВДРУГ начала готовиться к "заварушке" в Европе -- "а что случилось?"
.
А так-то да -- всеобъемлющая поддержка штука полезная -- жаль в окопы ее не посадишь да в пушку не зарядишь...
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Додано: Чет 23 лис, 2023 16:50
buratinyo мета , потруть але я собі залишу копію
1)Зменшення населення України та рф
2) З боку рф - війна за корисні копалини на території шельфу Чорного моря та луганської донецької обл. ( в основному за офіційно не відомі чи то пак офіційно не розвідані)
3) Покращення демографічної ситуації в Європі
4) Ослаблення рф на світовій арені , як можливого союзника Китаю.
Поки що всі цілі реалізуюся вдало .
Що рф що світ не проти отримати корисні копалини , поки не поділили успішно реалізовують паралельні цілі б як спільні для всіх так і кожен свої
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Додано: Чет 23 лис, 2023 17:55
Hotab написав:
...........
Питання бетону і якісних укріплень - це я розділяю з вами. Проте це не компетенція «комбрижки». У нього нема бетону. Волонтери такого теж не дадуть. Це питання значно вищого рівня.
Полностью согласен со всеми Вашими сегодняшними постами.
Но с "бетоном" немного не так.
Ни одна армия и ни один командир не будет заботиться о "бетоне", если в планах наступление. США во время "Бури в пустыне" об этом тоже не задумывались.
Другое дело, что наступление всегда может оказаться неудачным и на этот случай, возможно, нужны подготовленные позиции для обороны. Но такие позиции оборудуются не на передовой, а в тылу, пусть даже не глубоком. И тогда это уровень уже даже не комбрига, а значительно выше. В наших условиях как бы не Генштаба. Как минимум, командующего направлением или группировкой (не знаю точно, как это сейчас называется).
Если война "окопная" по типу Первой мировой или последние годы АТО, то можно и нужно заняться "бетоном" на передовой, если противник даёт такую возможность.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 18:09
Hotab написав:Bobua
мені смішно, що ви своїх командирів називаєте «комбрижки», і вважаєте що не потрібно піддавати солдата ризику на війні. Війна - це само по собі підвищений ризик. Навіть глибоко в землі (на аеродромі в тилу) . А з землі все одно треба виходити наверх і йти в атаку (сідати в літак, вертоліт і летіти)
Командирам надано право приймати рішення (ризикувати підлеглим особовим складом) і нести відповідальність за ці рішення. Вам з точки зору найнижчоі ланки у військовій ієрархії здається що з вами чинять несправедливо. Але це тому, що ви на самому низькому щаблі і не бачите багато чого.
Питання бетону і якісних укріплень - це я розділяю з вами. Проте це не компетенція «комбрижки». У нього нема бетону. Волонтери такого теж не дадуть. Це питання значно вищого рівня.
Я розумію, чому саме «комбрижка» у вас асоціюється з несправедливістю. Бо ви його не бачите. Взводний поряд, ротний теж недалеко, навіть комбат десь ви знаєте де. А от «комбрижка» у вашій уяві в Києві на гідропарку з вудкою, і звідти віддає вам розпорядження з пляшкою віскаря під курткою. Проте це не так. І штаб бригади найпріоритетніша ціль для прильоту Смерча (Торнадо) , С-300 чи Іскандера.
А у самого «комбрижки» пухне голова, як отим скороченим ресурсом (некомплектом) виконати задачу по утриманню його сектору в обороні, чи тим більше виконувати накази на наступ. Да так, щоб не втратити ще більше, що і оборонятись не зможе.
Вас от у кіно показують...
Ідеї тупого й бездумного виконання тупих і бездумних наказів, від притрушеного багатократним клонування імператорика...:
Foundation - S02E02 (2023) .srt
128
00:12:28,207 --> 00:12:31,710
До речі, я знайшла того,
хто розбереться з Фундацією.
129
00:12:31,710 --> 00:12:34,505
П'ятнадцять років досвіду
в Надсвітловій армаді.
130
00:12:35,088 --> 00:12:36,590
Десять - у розвідці.
- Та ну!
- Чесний. Непідкупний.
Бел Ріос? - У жодному разі.
- Він найкращий кандидат.
134
00:12:44,431 --> 00:12:46,850
Він відступив у бою у Скупченні Лемула.
135
00:12:46,850 --> 00:12:48,852
Він обійшов сили ворога з флангу
й виграв бій з мінімальною
втратою людей.
137
00:12:50,771 --> 00:12:53,440
Це неважливо. Він не послухався мене.
138
00:12:53,440 --> 00:12:57,152
Ваше еґо зведе нанівець
ваші зусилля знищити Фундацію.
139
00:12:57,152 --> 00:13:01,156
Еґо? Руас вважає, що може
не зважати на бажання імператора.
Просто одного разу йому пощастило!
141
00:13:03,408 --> 00:13:07,079
Його люди вважають його героєм
за те, що врятував їм життя,
142
00:13:07,079 --> 00:13:09,581
а насправді він порушив
військову дисципліну.
143
00:13:09,581 --> 00:13:12,876
Як довго їм платитимуть за службу
й лікуватимуть від ран,
144
00:13:12,876 --> 00:13:14,962
якщо виконувати накази
можна буде за бажанням?
145
00:13:14,962 --> 00:13:19,049
Це крок у хаос, ще один симптом
довбаної ентропії,
146
00:13:19,049 --> 00:13:21,927
коли порядок розвалюється,
147
00:13:21,927 --> 00:13:24,388
а я, наче дитя,
148
00:13:24,388 --> 00:13:27,266
намагаюся втримати в руках
те, що ще можна.
149
00:13:30,435 --> 00:13:32,771
Усе - від усесвіту до атома -
150
00:13:34,773 --> 00:13:37,901
розпадається просто в моїх руках.
151
00:13:49,621 --> 00:13:52,249
Як ти гадала, скільки триватиме
цей спалах емоцій?
152
00:13:52,916 --> 00:13:55,878
Хвилину з чвертю. Ви закінчили
значно швидше.
Поговорити з Ріосом?
154
00:14:02,843 --> 00:14:04,344
Якщо відмовиться...
вбий його.
//
156
00:14:34,208 --> 00:14:37,544
- Бел Ріос?
- Найздібніший наш генерал.
157
00:14:37,544 --> 00:14:38,921
Так. І він це знає.
158
00:14:38,921 --> 00:14:41,423
І якщо він на тебе сердитий,
це - шанс помститися.
159
00:14:41,423 --> 00:14:43,675
Його флот надзвичайно йому відданий.
160
00:14:43,675 --> 00:14:45,594
У нього нема флоту. Він у в'язниці.
161
00:14:45,594 --> 00:14:48,222
Може, краще хай там і залишається.
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Bobua
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