_hunter написав:Вы странно спорите: пишите ровно мои же слова, но с припиской "а баба яга против"...
Ну если "баба яга" (и это не я) находит антиукраинское в проукраинском, говоря "А", но умалчивая о главном в статье, "Б", приходится помочь форумчанам, показав "Б", иначе они могут вам поверить, что "Вышеградская четверка" озабочена только своими границами, но не помощью Украине.
Интересно, что с вами случилось, ведь еще года 2 назад (до войны), вы на всех новостных ветках форума, не говоря уже о ветке "Політичні дискусії", были ярым защитником Зеленского, опровергая любую, даже мельчайшую, критику в его адрес. И вдруг такой поворот - из защитника превратились в нападающего. Запрет на выезд 18-60 повлиял? Или сокращение штатов и превращение в безработного?
Bobua написав:Hotab Чому москвини можуть копати і заливати бетоном неподалік передової (і це ж вони на окупованій території, і зі своє маленькою економікою), а ми (на своїй території і з союзниками на 40% світового ВВП) -- і не могли, і х.з. чи хоч тепер десь можемо... Чому так? Це саботаж чи як? Чи чиясь тупість і манія кордонів 91р? А чи ж хоч на півн.кордоні (якраз 91р) копали технікою і заливали бетоном??
"А какая разніца", "хоть посмєйомся", хуже не будєт"...
buratinyo мета , потруть але я собі залишу копію 1)Зменшення населення України та рф 2) З боку рф - війна за корисні копалини на території шельфу Чорного моря та луганської донецької обл. ( в основному за офіційно не відомі чи то пак офіційно не розвідані) 3) Покращення демографічної ситуації в Європі 4) Ослаблення рф на світовій арені , як можливого союзника Китаю. Поки що всі цілі реалізуюся вдало . Що рф що світ не проти отримати корисні копалини , поки не поділили успішно реалізовують паралельні цілі б як спільні для всіх так і кожен свої
Hotab написав:........... Питання бетону і якісних укріплень - це я розділяю з вами. Проте це не компетенція «комбрижки». У нього нема бетону. Волонтери такого теж не дадуть. Це питання значно вищого рівня.
Полностью согласен со всеми Вашими сегодняшними постами. Но с "бетоном" немного не так. Ни одна армия и ни один командир не будет заботиться о "бетоне", если в планах наступление. США во время "Бури в пустыне" об этом тоже не задумывались. Другое дело, что наступление всегда может оказаться неудачным и на этот случай, возможно, нужны подготовленные позиции для обороны. Но такие позиции оборудуются не на передовой, а в тылу, пусть даже не глубоком. И тогда это уровень уже даже не комбрига, а значительно выше. В наших условиях как бы не Генштаба. Как минимум, командующего направлением или группировкой (не знаю точно, как это сейчас называется). Если война "окопная" по типу Первой мировой или последние годы АТО, то можно и нужно заняться "бетоном" на передовой, если противник даёт такую возможность.
Hotab написав:Bobua мені смішно, що ви своїх командирів називаєте «комбрижки», і вважаєте що не потрібно піддавати солдата ризику на війні. Війна - це само по собі підвищений ризик. Навіть глибоко в землі (на аеродромі в тилу) . А з землі все одно треба виходити наверх і йти в атаку (сідати в літак, вертоліт і летіти) Командирам надано право приймати рішення (ризикувати підлеглим особовим складом) і нести відповідальність за ці рішення. Вам з точки зору найнижчоі ланки у військовій ієрархії здається що з вами чинять несправедливо. Але це тому, що ви на самому низькому щаблі і не бачите багато чого.
Питання бетону і якісних укріплень - це я розділяю з вами. Проте це не компетенція «комбрижки». У нього нема бетону. Волонтери такого теж не дадуть. Це питання значно вищого рівня.
Я розумію, чому саме «комбрижка» у вас асоціюється з несправедливістю. Бо ви його не бачите. Взводний поряд, ротний теж недалеко, навіть комбат десь ви знаєте де. А от «комбрижка» у вашій уяві в Києві на гідропарку з вудкою, і звідти віддає вам розпорядження з пляшкою віскаря під курткою. Проте це не так. І штаб бригади найпріоритетніша ціль для прильоту Смерча (Торнадо) , С-300 чи Іскандера.
А у самого «комбрижки» пухне голова, як отим скороченим ресурсом (некомплектом) виконати задачу по утриманню його сектору в обороні, чи тим більше виконувати накази на наступ. Да так, щоб не втратити ще більше, що і оборонятись не зможе.
Вас от у кіно показують...
Ідеї тупого й бездумного виконання тупих і бездумних наказів, від притрушеного багатократним клонування імператорика...:
Foundation - S02E02 (2023) .srt
128 00:12:28,207 --> 00:12:31,710 До речі, я знайшла того, хто розбереться з Фундацією.
129 00:12:31,710 --> 00:12:34,505 П'ятнадцять років досвіду в Надсвітловій армаді.
130 00:12:35,088 --> 00:12:36,590 Десять - у розвідці.
- Та ну!
- Чесний. Непідкупний.
Бел Ріос? - У жодному разі.
- Він найкращий кандидат.
134 00:12:44,431 --> 00:12:46,850 Він відступив у бою у Скупченні Лемула.
135 00:12:46,850 --> 00:12:48,852 Він обійшов сили ворога з флангу й виграв бій з мінімальною втратою людей.
137 00:12:50,771 --> 00:12:53,440 Це неважливо. Він не послухався мене.
Hotab написав:........... Питання бетону і якісних укріплень - це я розділяю з вами. Проте це не компетенція «комбрижки». У нього нема бетону. Волонтери такого теж не дадуть. Це питання значно вищого рівня.
Полностью согласен со всеми Вашими сегодняшними постами. Но с "бетоном" немного не так. Ни одна армия и ни один командир не будет заботиться о "бетоне", если в планах наступление. США во время "Бури в пустыне" об этом тоже не задумывались. Другое дело, что наступление всегда может оказаться неудачным и на этот случай, возможно, нужны подготовленные позиции для обороны. Но такие позиции оборудуются не на передовой, а в тылу, пусть даже не глубоком. И тогда это уровень уже даже не комбрига, а значительно выше. В наших условиях как бы не Генштаба. Как минимум, командующего направлением или группировкой (не знаю точно, как это сейчас называется). Если война "окопная" по типу Первой мировой или последние годы АТО, то можно и нужно заняться "бетоном" на передовой, если противник даёт такую возможность.
Київ за три дня -> Работіно за один день, у вересні кава в Ялті, а не "заливати бетон".
vitaliiangel написав:то есть мы приходим к тому, что солдат ВСУ - человек без квалификации.
З відносно низькою кваліфікацією ( яка потрібна кваліфікація щоб бути писарем чи подавати снаряди при розвантаженні? Але з високим ступенем ризику... і високим рівнем оплати При чому до війни В рік в Україні на 1 млн населення віком 25-55 років -помирало 25000 осіб В ЗСУ під час війни в рік на 1 млн бійців - гине 50000 осіб Ступінь ризику- вищий в 2 рази Ступінь оплати - вищий в 4 рази
навіть до того, я подивився цифри, це виглядало абсолютних брєдом. як з статистичної, так і з етичної точок зору. єдине питання, яке зразу виникло, ти реально і-л? та нє, мабуть ні, бо чомусь у Львові, а не під Авдіївкою зашибаєш "вищий ступінь оплати порівняно з ризиком смерті"
Дякую за статистичні уточнення, я не шукав статистику а виводив з загальної смертності по Україні
adeges написав: І на фронті за рік проходить не 1 млн людей, а до 350000. Тобто якщо припустити, що 50000 на рік - це вірно (хоча я думаю, що ця цифра занижена щонайменше удвічі), то смертність воїнів - 175,000 на 1 млн. Тобто ризик смерті (не враховуючи каліцтва, які серед цивільного населення виміряються сотнями, а не десятками тисяч) - в 30 разів вищий. А насправді мабуть 60+ разів.
З цим не погоджуюсь 1 Ми визначаємо не ймовірність загинути в боєзіткненні....тому брати що в бойових порядках першої лінії тільки 300 000 - не варто Адже йде постійна ротація , і ці 300 000 грубо 30% часу в бойових порядках і 70% часу на відносному відпочинку 2 На рахунок каліцтв - погугліть скільки травм в автомобільних аваріях і відразу зрозумієте що в 20 разів вище -не вийде... Особливо якщо пробувати використовувати Ваш алгоритм(розраховувати тільки кількість водіїв )
adeges написав:І це не враховуючи, що найбільший приріст у цивільну смертність дає категорія 45-55, яка ймовірно найменше представлена на фронті.
З цим також не погоджуюсь Я наприклад переконаний що в ЗСУ відсоток бійців віком в 45-55 - вищий ніж відсоток чоловіків віком 45-55 в тилу.
Не лише мені здавалось, що щось не так... -- у багатьох командирів нижчого за комбрижковий рівень був подив, нерозміння, конфлікт... Бо комбат часто бував недалеко від передової. І аеро бачили ситуацію. А комбрижка сидів десь далеко в тилу й давав дивні накази групам солдат, напр, будо і таке: “йдіть, йніть, я у вас вірю”. А попереду купа москвинів і кулемети, і аеро це бачить. Яке може бути “йдіть”?
То хто ж війську має шукати трактори? Не комбат же ж, який стежить за передовою. І не сотники. І не взводні. А, точно, комбрижка +штаб ж є далеко позаду! А у нас пів року (відносно тихі) цього не робили. Не копали і не заливали. Не готували укріплення для відступу і збереження “комплекту”. То хто ж винен? Чому комбрижка, замість готувати надійний тил (де якраз і був), втручався у таку далеку від нього (фізично і ментально) передову?
не вирішує комбриг таких речей атакувати чи оборонятися. В нього наказ. На рахунок того що не володіє ситуацією на передку це теж не так. Сучасні технології роблять війну керованою до груп з 3-5 солдат з повною деталізацією й ефектом прісутствія в комбата нема стіки засобів ,часто він дивиться лиш те що йому показує комбриг. і ще раз наказ зверху- вперед! Комбрига свобода командування це максимум перерозподілу сил між групами. Но навіть напрям головного удару йому визначається зверху і час теж. Но то вже деталі кого ви будете крайнім робити комбрижку чи комкорпжку давайте по суті питання поговорим про стратегію. А зара розкажу секрет інформацію особо таємну, з залитого бетоном підвальчика з копчєніями і закрутками не так просто післати вперед масу військ і в деяких випадках маршрут висування є смисл планувати так щоб по дорозі не було укриттів в які піхота забється й одкажеться іти далі.