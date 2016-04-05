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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5616561756185619
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 18:51

  flyman написав:
  ЛАД написав:-------------
Hotab
...........
Питання бетону і якісних укріплень - це я розділяю з вами. Проте це не компетенція «комбрижки». У нього нема бетону. Волонтери такого теж не дадуть. Це питання значно вищого рівня.
-------------
Полностью согласен со всеми Вашими сегодняшними постами.
Но с "бетоном" немного не так.
Ни одна армия и ни один командир не будет заботиться о "бетоне", если в планах наступление. США во время "Бури в пустыне" об этом тоже не задумывались.
Другое дело, что наступление всегда может оказаться неудачным и на этот случай, возможно, нужны подготовленные позиции для обороны. Но такие позиции оборудуются не на передовой, а в тылу, пусть даже не глубоком. И тогда это уровень уже даже не комбрига, а значительно выше. В наших условиях как бы не Генштаба. Как минимум, командующего направлением или группировкой (не знаю точно, как это сейчас называется).
Если война "окопная" по типу Первой мировой или последние годы АТО, то можно и нужно заняться "бетоном" на передовой, если противник даёт такую возможность.

Київ за три дня -> Работіно за один день, у вересні кава в Ялті, а не "заливати бетон".

Верно.
При планах "Київ за три дня" никто не будет строить бетонные блиндажи под Черниговом. И вообще, непонятно, где их строить, даже при желании.
Точно так же, как при плане "у вересні кава в Ялті".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 19:16

  _hunter написав:Похоже, что вслед за Штатами и Европа начинает подозревать (прозревать?), что до Пэрэмогы чуть больше, чем 3-4 недели осталось :roll:
Во время заседания "Вышеградской четверки" (V4) в Праге руководители Чехии, Словакии, Польши и Венгрии договорились поддерживать Украину в войне против России с осознанием того, что все европейские армии готовятся к возможному конфликту с РФ. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает издание Ceske Noviny.

https://focus.ua/voennye-novosti/608104

Интересно, что такого зеля сделал (или наоборот -- не сделал) в октябре, что сначала Польша, а теперь и Чехия озаботились своими границами?..

Цитата "все европейские армии" ...
Может ты сам посмотришь на карту и увидишь, что, как минимум Польша, Эстония, Латвия, граничат с РФ.
Литва граничит с Белорусью, но это сути не меняет. В Украину с территории Белорусии вполне лезли рашисты

Цитата "к возможному конфликту", к возможному
  _hunter написав:
  yanyura написав:
  _hunter написав:Вы странно спорите: пишите ровно мои же слова, но с припиской "а баба яга против"...

Ну если "баба яга" (и это не я) находит антиукраинское в проукраинском, говоря "А", но умалчивая о главном в статье, "Б"

При чем тут вообще антиукраинское/проукраинское???
Начинайте учить бюррократичеки-политический язык -- пригодится :) -- ГОД СПУСТЯ в Европе ВДРУГ заговорили про угрозу:
По словам президента Чехии, не только его страна, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу №1 в Европе. Петр Павел подчеркнул, что необходимо реально подготовиться к такой угрозе.

"Все армии реалистично воспринимают эту угрозу, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.

И Европа ВДРУГ начала готовиться к "заварушке" в Европе -- "а что случилось?" :wink: .
А так-то да -- всеобъемлющая поддержка штука полезная -- жаль в окопы ее не посадишь да в пушку не зарядишь... :oops:

Как-то описание состояния "к возможному", у тебя трансформировалось к действию "к возможности", но чего не сделаешь, ради разгона зрады

А меня другой вопрос.
У нас война идёт 1 год и 9 месяцев и соседние с нами страны только сейчас раздуплились, что это всё серьёзно и надолго, и им самим нужно готовится, к возможному конфликту ?
И нужно поддерживать Украину, особенно со стороны Венгрии и Словакии
А не устраивать транспортные блокады, как в Польше и Словакии
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 23 лис, 2023 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 19:19

  Ukrainian написав:Німеччина не може ухвалити військову допомогу Україні на €8 млрд через "діру" в бюджеті, - Reuters Джерело: https://censor.net/ua/n3457367

Ага... картинка начинает вырисовываться: вчера Остин на Раммштайне заявил "денег зеле давать будем меньше". На вопрос "а кто будет давать больше?" Германия ответила -- "чур, не мы!".
И вот уже
все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путін милує людожерів | Віталій Портников



ЛАД, что там насчёт хороших россиян ?
pesikot
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