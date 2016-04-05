ЛАД написав:

-------------...........Питання бетону і якісних укріплень - це я розділяю з вами. Проте це не компетенція «комбрижки». У нього нема бетону. Волонтери такого теж не дадуть. Це питання значно вищого рівня.-------------Полностью согласен со всеми Вашими сегодняшними постами.Но с "бетоном" немного не так.Ни одна армия и ни один командир не будет заботиться о "бетоне", если в планах наступление. США во время "Бури в пустыне" об этом тоже не задумывались.Другое дело, что наступление всегда может оказаться неудачным и на этот случай, возможно, нужны подготовленные позиции для обороны. Но такие позиции оборудуются не на передовой, а в тылу, пусть даже не глубоком. И тогда это уровень уже даже не комбрига, а значительно выше. В наших условиях как бы не Генштаба. Как минимум, командующего направлением или группировкой (не знаю точно, как это сейчас называется).Если война "окопная" по типу Первой мировой или последние годы АТО, то можно и нужно заняться "бетоном" на передовой, если противник даёт такую возможность.