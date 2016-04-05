ЛАД написав:------------- Hotab ........... Питання бетону і якісних укріплень - це я розділяю з вами. Проте це не компетенція «комбрижки». У нього нема бетону. Волонтери такого теж не дадуть. Це питання значно вищого рівня. ------------- Полностью согласен со всеми Вашими сегодняшними постами. Но с "бетоном" немного не так. Ни одна армия и ни один командир не будет заботиться о "бетоне", если в планах наступление. США во время "Бури в пустыне" об этом тоже не задумывались. Другое дело, что наступление всегда может оказаться неудачным и на этот случай, возможно, нужны подготовленные позиции для обороны. Но такие позиции оборудуются не на передовой, а в тылу, пусть даже не глубоком. И тогда это уровень уже даже не комбрига, а значительно выше. В наших условиях как бы не Генштаба. Как минимум, командующего направлением или группировкой (не знаю точно, как это сейчас называется). Если война "окопная" по типу Первой мировой или последние годы АТО, то можно и нужно заняться "бетоном" на передовой, если противник даёт такую возможность.
Київ за три дня -> Работіно за один день, у вересні кава в Ялті, а не "заливати бетон".
Верно. При планах "Київ за три дня" никто не будет строить бетонные блиндажи под Черниговом. И вообще, непонятно, где их строить, даже при желании. Точно так же, как при плане "у вересні кава в Ялті".
_hunter написав:Похоже, что вслед за Штатами и Европа начинает подозревать (прозревать?), что до Пэрэмогы чуть больше, чем 3-4 недели осталось
Во время заседания "Вышеградской четверки" (V4) в Праге руководители Чехии, Словакии, Польши и Венгрии договорились поддерживать Украину в войне против России с осознанием того, что все европейские армии готовятся к возможному конфликту с РФ. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает издание Ceske Noviny.
Интересно, что такого зеля сделал (или наоборот -- не сделал) в октябре, что сначала Польша, а теперь и Чехия озаботились своими границами?..
Цитата "все европейские армии" ... Может ты сам посмотришь на карту и увидишь, что, как минимум Польша, Эстония, Латвия, граничат с РФ. Литва граничит с Белорусью, но это сути не меняет. В Украину с территории Белорусии вполне лезли рашисты
Цитата "к возможному конфликту", к возможному
_hunter написав:
yanyura написав:
_hunter написав:Вы странно спорите: пишите ровно мои же слова, но с припиской "а баба яга против"...
Ну если "баба яга" (и это не я) находит антиукраинское в проукраинском, говоря "А", но умалчивая о главном в статье, "Б"
При чем тут вообще антиукраинское/проукраинское??? Начинайте учить бюррократичеки-политический язык -- пригодится -- ГОД СПУСТЯ в Европе ВДРУГ заговорили про угрозу:
По словам президента Чехии, не только его страна, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу №1 в Европе. Петр Павел подчеркнул, что необходимо реально подготовиться к такой угрозе.
"Все армии реалистично воспринимают эту угрозу, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.
И Европа ВДРУГ начала готовиться к "заварушке" в Европе -- "а что случилось?" . А так-то да -- всеобъемлющая поддержка штука полезная -- жаль в окопы ее не посадишь да в пушку не зарядишь...
Как-то описание состояния "к возможному", у тебя трансформировалось к действию "к возможности", но чего не сделаешь, ради разгона зрады
А меня другой вопрос. У нас война идёт 1 год и 9 месяцев и соседние с нами страны только сейчас раздуплились, что это всё серьёзно и надолго, и им самим нужно готовится, к возможному конфликту ? И нужно поддерживать Украину, особенно со стороны Венгрии и Словакии А не устраивать транспортные блокады, как в Польше и Словакии
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 23 лис, 2023 19:22, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:подавати снаряди при розвантаженні? Але з високим ступенем ризику...
Тобто, ти ЧУДОВО розумієш, що при підвозці і розвантаженні снарядів на вогневій(що я вже робив 100500раз!) - є "високий ступінь ризику"? Що така ціль для ворога в приоритеті і якщо дрон-камікадзе нас засіче, то... то нас потім і по частинах не позбираєш? Ти ж це(і думаю всі) чудово розумієш, так? То накуя длбйба вмикаєш?
budivelnik написав:і високим рівнем оплати
Який нах "високий рівень оплати", якщо ще з початку 2023р більшості порізали премії? Ще й 100ка "вже не та" по купівельній спроможності, що було ще рік-півтора тому! Ти ж це(як і всі) теж чудово розумієш! То накуя длбйба вмикати?
Тож, не вийо - а пакуй рюкзаки своїм синам! Чи ти за свої мУльйони оформиш їм "рак плоскостопості"? Невже корупцію підтримаєш/підгодуєш?
budivelnik написав:подавати снаряди при розвантаженні? Але з високим ступенем ризику...
Тобто, ти ЧУДОВО розумієш, що при підвозці і розвантаженні снарядів на вогневій(що я вже робив 100500раз!) - є "високий ступінь ризику"? Що така ціль для ворога в приоритеті і якщо дрон-камікадзе нас засіче, то... то нас потім і по частинах не позбираєш? Ти ж це(і думаю всі) чудово розумієш, так? То накуя длбйба вмикаєш?
budivelnik написав:і високим рівнем оплати
Який нах "високий рівень оплати", якщо ще з початку 2023р більшості порізали премії? Ще й 100ка "вже не та" по купівельній спроможності, що було ще рік-півтора тому! Ти ж це(як і всі) теж чудово розумієш! То накуя длбйба вмикати?
Тож, не вийо - а пакуй рюкзаки своїм синам! Чи ти за свої мУльйони оформиш їм "рак плоскостопості"? Невже корупцію підтримаєш/підгодуєш?
УСПИХ , Привет . Не пиши чепуху . Чего ты ХАНТЕРУ , и другим не пишешь ? Это же ИУДЫ на 100 % .
Бюджет в 2024 году может недосчитаться 10–12 трлн руб. из-за «задавленного экономического роста и самодурства госкапитализма», считает бизнесмен. Выходом из «капкана» он назвал серьезные экономические изменения
Ситуация с доходами российского бюджета в 2024 году может выглядеть «как удар попы об лед», считает бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $2,5 млрд).
«Продолжается то, что в мире называется «мягкая посадка» (soft landing), цены на все биржевые товары снижаются. А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 трлн руб. уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть как удар попы об лед», — написал он в телеграм-канале.
Интересно, что такого зеля сделал (или наоборот -- не сделал) в октябре, что сначала Польша, а теперь и Чехия озаботились своими границами?..
Цитата "все европейские армии" ... Может ты сам посмотришь на карту и увидишь, что, как минимум Польша, Эстония, Латвия, граничат с РФ. Литва граничит с Белорусью, но это сути не меняет. В Украину с территории Белорусии вполне лезли рашисты
Цитата "к возможному конфликту", к возможному
_hunter написав:
yanyura написав:Ну если "баба яга" (и это не я) находит антиукраинское в проукраинском, говоря "А", но умалчивая о главном в статье, "Б"
При чем тут вообще антиукраинское/проукраинское??? Начинайте учить бюррократичеки-политический язык -- пригодится -- ГОД СПУСТЯ в Европе ВДРУГ заговорили про угрозу:
По словам президента Чехии, не только его страна, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу №1 в Европе. Петр Павел подчеркнул, что необходимо реально подготовиться к такой угрозе.
"Все армии реалистично воспринимают эту угрозу, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.
И Европа ВДРУГ начала готовиться к "заварушке" в Европе -- "а что случилось?" . А так-то да -- всеобъемлющая поддержка штука полезная -- жаль в окопы ее не посадишь да в пушку не зарядишь...
Как-то описание состояния "к возможному", у тебя трансформировалось к действию "к возможности", но чего не сделаешь, ради разгона зрады
А меня другой вопрос. У нас война идёт 1 год и 9 месяцев и соседние с нами страны только сейчас раздуплились, что это всё серьёзно и надолго ?
Серьезно??? -- вот никогда бы не подумал Еще раз: эти границы только вчера появились? -- почему раньше они никому не "мешали"?
Так это ровно мой же вопрос: почему ТОЛЬКО через 1 год и 9 месяцев и соседние с нами страны раздуплились, что это всё серьёзно и надолго ? -- что такого поменялось, что Европа перестала "Вирыты в ЗСУ" и начала свои ЗС готовить?..