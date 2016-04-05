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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 лис, 2023 20:41
pesikot написав: prodigy написав:_hunter
зрадофіл зупинися, сором зовсім втратив?
На цій гілці зраду розганяють багато хто ...
Заявлению про
все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.
есть какое-то еще объяснение? -- с удовольствием его выслушаю.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 20:44
_hunter написав:
Серьезно??? -- вот никогда бы не подумал
Еще раз: эти границы только вчера появились? -- почему раньше они никому не "мешали"?
Так это ровно мой же вопрос: почему ТОЛЬКО через 1 год и 9 месяцев и соседние с нами страны раздуплились, что это всё серьёзно и надолго ? -- что такого поменялось, что Европа перестала "Вирыты в ЗСУ" и начала свои ЗС готовить?..
Ты у нас писатель, а не читатель
Ну так и напиши свои мысли-рассуждения, а не конспирологию
Если написать нечего, то заткни свій писок
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Додано: Чет 23 лис, 2023 20:47
_hunter написав: pesikot написав: prodigy написав:_hunter
зрадофіл зупинися, сором зовсім втратив?
На цій гілці зраду розганяють багато хто ...
Заявлению про
все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.
есть какое-то еще объяснение? -- с удовольствием его выслушаю.
Ты сперва с цитатами определись, какие сюда тащить ....
Сейчас я вижу, что ты цитаты перекручиваешь и я тебя в это макнул, но ты не остановился ...
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Додано: Чет 23 лис, 2023 20:56
_hunter написав:
Серьезно??? -- вот никогда бы не подумал
Еще раз: эти границы только вчера появились? -- почему раньше они никому не "мешали"?
Так это ровно мой же вопрос: почему ТОЛЬКО через 1 год и 9 месяцев и соседние с нами страны раздуплились, что это всё серьёзно и надолго ? -- что такого поменялось, что Европа перестала "Вирыты в ЗСУ" и начала свои ЗС готовить?..
Китай случился. Поэтому США разбирается с Китаем, а Европа нашими руками с орками. Пока у Китая 2 дебила с ядеркой по оба бока, удобно.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 20:58
pesikot написав: _hunter написав:
Серьезно??? -- вот никогда бы не подумал
Еще раз: эти границы только вчера появились? -- почему раньше они никому не "мешали"?
Так это ровно мой же вопрос: почему ТОЛЬКО через 1 год и 9 месяцев и соседние с нами страны раздуплились, что это всё серьёзно и надолго ? -- что такого поменялось, что Европа перестала "Вирыты в ЗСУ" и начала свои ЗС готовить?..
Ты у нас писатель, а не читатель
Ну так и напиши свои мысли-рассуждения, а не конспирологию
Если написать нечего, то заткни свій писок
Так написал же -- последнее предложение -- или не осил?
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Додано: Чет 23 лис, 2023 21:02
pesikot написав: _hunter написав:
Заявлению про
все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.
есть какое-то еще объяснение? -- с удовольствием его выслушаю.
Ты сперва с цитатами определись, какие сюда тащить ....
Сейчас я вижу, что ты цитаты перекручиваешь и я тебя в это макнул, но ты не остановился ...
Не знаю что и куда ты манул, но ты там осторожнее -- вдруг отвалится
Что и где перекручено?
По словам президента Чехии, не только его страна, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу №1 в Европе. Петр Павел подчеркнул, что необходимо реально подготовиться к такой угрозе.
"Все армии реалистично воспринимают эту угрозу, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.
Год спустя Чехия "внезапно" решила начать реально готовиться к угрозе
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Додано: Чет 23 лис, 2023 21:02
_hunter написав: pesikot написав: _hunter написав:
Серьезно??? -- вот никогда бы не подумал
Еще раз: эти границы только вчера появились? -- почему раньше они никому не "мешали"?
Так это ровно мой же вопрос: почему ТОЛЬКО через 1 год и 9 месяцев и соседние с нами страны раздуплились, что это всё серьёзно и надолго ? -- что такого поменялось, что Европа перестала "Вирыты в ЗСУ" и начала свои ЗС готовить?..
Ты у нас писатель, а не читатель
Ну так и напиши свои мысли-рассуждения, а не конспирологию
Если написать нечего, то заткни свій писок
Так написал же -- последнее предложение -- или не осил?
Ты сам не осилил
Сперва ты напиши рассуждения, а не тупые вбросы
А потом можно будет обсудить
А то ты от остальных зрадофилов не особо отличаешься
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pesikot
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Додано: Чет 23 лис, 2023 21:03
stm написав: _hunter написав:
Серьезно??? -- вот никогда бы не подумал
Еще раз: эти границы только вчера появились? -- почему раньше они никому не "мешали"?
Так это ровно мой же вопрос: почему ТОЛЬКО через 1 год и 9 месяцев и соседние с нами страны раздуплились, что это всё серьёзно и надолго ? -- что такого поменялось, что Европа перестала "Вирыты в ЗСУ" и начала свои ЗС готовить?..
Китай случился. Поэтому США разбирается с Китаем, а Европа нашими руками с орками
. Пока у Китая 2 дебила с ядеркой по оба бока, удобно.
Так ровно тот же вопрос: это до вчерашнего Раммштайна "Европа нашими руками" -- а вот после него почему-то решили, что и свои руки запачкать придется...
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Додано: Чет 23 лис, 2023 21:04
...
пролив світло на те, щодо чого дискутують на Комітеті [з питань нацбезпеки]. За словами Давида Арахамії, намагаються розробити комплексний документ, який стосувався таких питань:
Що робити з військовими, котрі воюють 2 роки без ротації?
Чому люди з інвалідністю 1 та 2 групи не можуть демобілізуватися?
Бійці, котрі повернулися з полону, наразі не мають можливості демобілізуватися.
Також є онкохворі військові, які можуть виконувати завдання дуже обмежено. Відтак, з ними теж потрібно юридично розв'язати питання.
Крім того, слід врегулювати питання з призовним віком.
Давид Арахамія також звернув увагу на
інші ініціативи, які дозволяють мобілізувати людей. Одна з них розділяє бійців на фронті і тих, хто працюватиме на оборонних підприємствах. Водночас він зазначив, що ідея – не завжди те, що втілюється у законі.
До кінця року за участі Міноборони і Генштабу плануємо розробити комплексний документ, який має дати відповіді на всі ці питання. Коли щодо нього буде консенсус – він буде винесений у зал,
– зазначив Арахамія.
Ти ба як інтригу витримують.
Телевізійний досвід ще не пропили...
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Додано: Чет 23 лис, 2023 21:05
_hunter написав: stm написав: _hunter написав:
Серьезно??? -- вот никогда бы не подумал
Еще раз: эти границы только вчера появились? -- почему раньше они никому не "мешали"?
Так это ровно мой же вопрос: почему ТОЛЬКО через 1 год и 9 месяцев и соседние с нами страны раздуплились, что это всё серьёзно и надолго ? -- что такого поменялось, что Европа перестала "Вирыты в ЗСУ" и начала свои ЗС готовить?..
Китай случился. Поэтому США разбирается с Китаем, а Европа нашими руками с орками
. Пока у Китая 2 дебила с ядеркой по оба бока, удобно.
Так ровно тот же вопрос: это до вчерашнего Раммштайна "Европа нашими руками" -- а вот после него почему-то решили, что и свои руки запачкать придется...
До переговоров Байден Си никто не знал, сейчас маски сброшены.
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stm
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