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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5618561956205621>
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:41

  pesikot написав:
  prodigy написав:_hunter

зрадофіл зупинися, сором зовсім втратив?

На цій гілці зраду розганяють багато хто ...

Заявлению про
все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.

есть какое-то еще объяснение? -- с удовольствием его выслушаю.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:44

  _hunter написав:Серьезно??? -- вот никогда бы не подумал :lol: Еще раз: эти границы только вчера появились? -- почему раньше они никому не "мешали"?

Так это ровно мой же вопрос: почему ТОЛЬКО через 1 год и 9 месяцев и соседние с нами страны раздуплились, что это всё серьёзно и надолго ? -- что такого поменялось, что Европа перестала "Вирыты в ЗСУ" и начала свои ЗС готовить?..

Ты у нас писатель, а не читатель

Ну так и напиши свои мысли-рассуждения, а не конспирологию
Если написать нечего, то заткни свій писок
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:47

  _hunter написав:
  pesikot написав:
  prodigy написав:_hunter

зрадофіл зупинися, сором зовсім втратив?

На цій гілці зраду розганяють багато хто ...

Заявлению про
все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.

есть какое-то еще объяснение? -- с удовольствием его выслушаю.

Ты сперва с цитатами определись, какие сюда тащить ....
Сейчас я вижу, что ты цитаты перекручиваешь и я тебя в это макнул, но ты не остановился ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:56

  _hunter написав:Серьезно??? -- вот никогда бы не подумал :lol: Еще раз: эти границы только вчера появились? -- почему раньше они никому не "мешали"?

Так это ровно мой же вопрос: почему ТОЛЬКО через 1 год и 9 месяцев и соседние с нами страны раздуплились, что это всё серьёзно и надолго ? -- что такого поменялось, что Европа перестала "Вирыты в ЗСУ" и начала свои ЗС готовить?..

Китай случился. Поэтому США разбирается с Китаем, а Европа нашими руками с орками. Пока у Китая 2 дебила с ядеркой по оба бока, удобно.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:58

  pesikot написав:
  _hunter написав:Серьезно??? -- вот никогда бы не подумал :lol: Еще раз: эти границы только вчера появились? -- почему раньше они никому не "мешали"?

Так это ровно мой же вопрос: почему ТОЛЬКО через 1 год и 9 месяцев и соседние с нами страны раздуплились, что это всё серьёзно и надолго ? -- что такого поменялось, что Европа перестала "Вирыты в ЗСУ" и начала свои ЗС готовить?..

Ты у нас писатель, а не читатель

Ну так и напиши свои мысли-рассуждения, а не конспирологию
Если написать нечего, то заткни свій писок

Так написал же -- последнее предложение -- или не осил? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:02

  pesikot написав:
  _hunter написав:Заявлению про
все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.

есть какое-то еще объяснение? -- с удовольствием его выслушаю.

Ты сперва с цитатами определись, какие сюда тащить ....
Сейчас я вижу, что ты цитаты перекручиваешь и я тебя в это макнул, но ты не остановился ...

Не знаю что и куда ты манул, но ты там осторожнее -- вдруг отвалится :lol:

Что и где перекручено?
По словам президента Чехии, не только его страна, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу №1 в Европе. Петр Павел подчеркнул, что необходимо реально подготовиться к такой угрозе.

"Все армии реалистично воспринимают эту угрозу, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", — отметил Павел.

Год спустя Чехия "внезапно" решила начать реально готовиться к угрозе :shock:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:02

  _hunter написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:Серьезно??? -- вот никогда бы не подумал :lol: Еще раз: эти границы только вчера появились? -- почему раньше они никому не "мешали"?

Так это ровно мой же вопрос: почему ТОЛЬКО через 1 год и 9 месяцев и соседние с нами страны раздуплились, что это всё серьёзно и надолго ? -- что такого поменялось, что Европа перестала "Вирыты в ЗСУ" и начала свои ЗС готовить?..

Ты у нас писатель, а не читатель

Ну так и напиши свои мысли-рассуждения, а не конспирологию
Если написать нечего, то заткни свій писок

Так написал же -- последнее предложение -- или не осил? :shock:

Ты сам не осилил

Сперва ты напиши рассуждения, а не тупые вбросы
А потом можно будет обсудить

А то ты от остальных зрадофилов не особо отличаешься
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:03

  stm написав:
  _hunter написав:Серьезно??? -- вот никогда бы не подумал :lol: Еще раз: эти границы только вчера появились? -- почему раньше они никому не "мешали"?

Так это ровно мой же вопрос: почему ТОЛЬКО через 1 год и 9 месяцев и соседние с нами страны раздуплились, что это всё серьёзно и надолго ? -- что такого поменялось, что Европа перестала "Вирыты в ЗСУ" и начала свои ЗС готовить?..

Китай случился. Поэтому США разбирается с Китаем, а Европа нашими руками с орками. Пока у Китая 2 дебила с ядеркой по оба бока, удобно.

Так ровно тот же вопрос: это до вчерашнего Раммштайна "Европа нашими руками" -- а вот после него почему-то решили, что и свои руки запачкать придется...
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

...
пролив світло на те, щодо чого дискутують на Комітеті [з питань нацбезпеки]. За словами Давида Арахамії, намагаються розробити комплексний документ, який стосувався таких питань:
Що робити з військовими, котрі воюють 2 роки без ротації?
Чому люди з інвалідністю 1 та 2 групи не можуть демобілізуватися?
Бійці, котрі повернулися з полону, наразі не мають можливості демобілізуватися.
Також є онкохворі військові, які можуть виконувати завдання дуже обмежено. Відтак, з ними теж потрібно юридично розв'язати питання.
Крім того, слід врегулювати питання з призовним віком.

Давид Арахамія також звернув увагу на
інші ініціативи, які дозволяють мобілізувати людей. Одна з них розділяє бійців на фронті і тих, хто працюватиме на оборонних підприємствах. Водночас він зазначив, що ідея – не завжди те, що втілюється у законі.


До кінця року за участі Міноборони і Генштабу плануємо розробити комплексний документ, який має дати відповіді на всі ці питання. Коли щодо нього буде консенсус – він буде винесений у зал,
– зазначив Арахамія.


Ти ба як інтригу витримують.
Телевізійний досвід ще не пропили...
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:05

  _hunter написав:
  stm написав:
  _hunter написав:Серьезно??? -- вот никогда бы не подумал :lol: Еще раз: эти границы только вчера появились? -- почему раньше они никому не "мешали"?

Так это ровно мой же вопрос: почему ТОЛЬКО через 1 год и 9 месяцев и соседние с нами страны раздуплились, что это всё серьёзно и надолго ? -- что такого поменялось, что Европа перестала "Вирыты в ЗСУ" и начала свои ЗС готовить?..

Китай случился. Поэтому США разбирается с Китаем, а Европа нашими руками с орками. Пока у Китая 2 дебила с ядеркой по оба бока, удобно.

Так ровно тот же вопрос: это до вчерашнего Раммштайна "Европа нашими руками" -- а вот после него почему-то решили, что и свои руки запачкать придется...

До переговоров Байден Си никто не знал, сейчас маски сброшены.
stm
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